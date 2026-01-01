बैठकों की योजना बनाते समय प्रतिक्रिया का महत्व

में 2005 स्टैनफोर्ड दीक्षांत भाषण , एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा: महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला है, तो खोजते रहें। समझौता न करें। दिल के मामलों की तरह, जब आपको वह मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। वह सही था। जिस चीज़ के प्रति आप जुनूनी हैं, उसे खोजने का मतलब है कि काम काम जैसा महसूस नहीं होता।

लेकिन जब हमें वह सपनों की नौकरी मिल जाती है तो हम क्या करें? क्या यह रास्ते का अंत हो सकता है? आप अपना ध्यान, उत्साह और ऊर्जा और किस चीज़ पर लगा सकते हैं?

व्यक्तिगत विकास महत्वपूर्ण है, चाहे हम कहीं भी काम करें। आपके, आपके सहकर्मियों और आपके व्यवसाय के लिए। प्रतिक्रिया प्राप्त करना इसे प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। यह न केवल आपको एक अधिक सर्वांगीण व्यक्ति बनने में मदद कर सकता है, बल्कि आपके कर्मचारी भी सुने जाने का अनुभव करेंगे – जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। किसी भी सीईओ, कार्यकारी या उद्यमी के दैनिक कार्यों का एक प्रमुख हिस्सा होने के कारण बैठकें अनुसूचीकरण , आइए देखें कि हम आपकी प्रतिक्रिया का उपयोग करके इसे कैसे चमका सकते हैं।

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प्रतिक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है

बैठकों की योजना बनाते समय, प्रतिक्रिया को शामिल करने से कुछ बेहतरीन लाभ हो सकते हैं।

सबसे पहले, यह आपकी टीम के भीतर संचार और सहयोग को बेहतर बनाता है। जब आप सहकर्मियों, हितधारकों या कर्मचारियों से पूछते हैं कि वे किसी सत्र के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप यह बेहतर समझ पाते हैं कि उन्हें उससे क्या सीखने को मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि समूह बैठकें साक्षात्कार और बातचीत अधिक उत्पादक, प्रभावी और कुशल होते हैं क्योंकि आप महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अनावश्यक विषयों से आपका ध्यान भटकता नहीं है।

आप पाएँगे कि आपका निर्णय लेना भी आसान हो जाता है। फीडबैक आपको विचारों और दृष्टिकोणों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगा, जिससे आप अंतिम निर्णय लेने से पहले चर्चा के सभी पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा, जब टीम के सदस्य महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनके सुझावों को महत्व दिया जा रहा है, तो वे आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को अधिक स्वीकार करते हैं। वे करेंगे पहले से योजना बनाएँ आपकी बैठकों के लिए और यह जानते हुए योगदान करें कि यह मायने रखता है।

यह हमें हमारे अंतिम बिंदु पर ले आता है। जिन कर्मचारियों को सुना जाता है, वे अपने कार्यों के लिए अधिक जिम्मेदारी और स्वामित्व लेंगे। वे अपने काम में भी अधिक खुश रहेंगे और कम संभावना होगी कि जल जाना जब उन्हें विश्वास होगा कि वे अपनी चिंताओं या बदलाव के सुझावों के साथ आपसे आ सकते हैं, तो उन्हें अपना काम करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा। बैठकों में वे अपनी बात रखते हैं, जिससे परिणाम देने की दक्षता में सुधार होगा।

प्रतिक्रिया कैसे एकत्र करें

अब जब हमें पता चल गया है कि फीडबैक क्यों जरूरी है, तो हम वास्तव में बदलाव लाने के लिए सही जानकारी कैसे इकट्ठा करें?

बैठक के बाद समय-सारणी बनाने के लिए सर्वेक्षण किसी घटना के तुरंत बाद प्रतिक्रिया जानने के लिए एक अनुवर्ती या प्रश्नावली अच्छी होती है।

मान लीजिए कि आप लोगों के एक बड़े समूह के साथ काम कर रहे हैं, उनसे में बोल रहे हैं एक-एक बैठकें यह हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकता। एक त्वरित सर्वेक्षण आपको स्थिति की नब्ज पर हाथ रखने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसके अलावा, यह गुमनाम प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है, जो तब उपयोगी हो सकता है जब आपकी टीम के कुछ सदस्य व्यक्तिगत रूप से बोलने में हिचकिचाते हों।

यदि आप गुमनाम प्रतिक्रिया चाहते हैं, तो आप अपने फ़ॉर्म्स को एक से लिंक कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर कुछ प्रश्न बनाने के लिए एक खाता बनाएँ और बस ईमेल या नाम जैसी कोई पहचान संबंधी जानकारी न माँगें।

बेशक, 1:1 बैठकें या फोकस समूह हमेशा बेहतरीन होते हैं यदि आप वास्तव में विस्तृत प्रतिक्रिया चाहते हैं या आपको इसकी आवश्यकता है। का उपयोग करके व्यवसाय के लिए शेड्यूलिंग ऐप सभी के लिए समय खोजने में आपकी मदद कर सकता है।

यदि आपने अभी-अभी एक बड़ी बैठक समाप्त की है, तो छोटे समूहों में या व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने से हर कोई अपने विचार और राय साझा करने में अधिक सहज महसूस कर सकता है – बिना इसे एक बड़े समूह के सामने करने की आवश्यकता के।

अंत में, यदि आपने एक बनाया है बैठक की कार्यसूची आप रीयल-टाइम फीडबैक के लिए कुछ समय निर्धारित कर सकते हैं। लोगों को Mentimeter या Sli.do जैसे टूल का उपयोग करके समूह में बैठक को रेट करने दें। वैकल्पिक रूप से, बस उनसे पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और उनकी बातों का ध्यान रखें।

प्रतिक्रिया को कैसे सार्थक बनाएं

अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करने वाले हैं तो लोगों से प्रतिक्रिया न लें – यही पहला महत्वपूर्ण सबक है। उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों और चिंताओं को प्राथमिकता दें और उन्हें दूर करने के लिए एक योजना पर काम करें।

अगर यह एक नियमित बैठक फिर इस मुद्दे पर चर्चा करने और इसे पार करने का कोई रास्ता खोजने के लिए कुछ समय आवंटित करने पर विचार करें। यह सत्र की शुरुआत में खुली चर्चा के लिए एक समर्पित समय स्लॉट हो सकता है या एक विशिष्ट एजेंडा आइटम जहाँ विशेष प्रतिक्रिया को संबोधित किया जाता है।

एक और बात ध्यान में रखने योग्य है कि प्रतिक्रिया को शामिल करना हमेशा नकारात्मक नहीं होता। शिकायतों और समस्याओं के साथ-साथ इसमें नए विचार और सुझाव भी शामिल करना होता है। सभी प्रतिभागियों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता के लिए प्रोत्साहित करें और उन लोगों से अवश्य संपर्क करें जिन्होंने कोई ऐसा विचार सुझाया है जिसे आप समय की कमी के कारण अभी तक नहीं देख पाए हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने अनुसूचीकरण कैलेंडर ताकि वे बैठक के बाद आपसे कुछ समय बुक कर सकें।

फॉलो-अप के साथ-साथ, आपको प्राप्त फीडबैक पर नज़र रखें, ताकि समय के साथ इसकी प्रगति को मापा जा सके। पता लगाएँ कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और आवश्यक समायोजन करें।

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चुनौतियों पर विजय प्राप्त करें

यह सब थोड़ा बहुत आसान लग सकता है, लेकिन इसके बिना चुनौतियाँ नहीं आएंगी।

यदि आपके पास समूह बैठकें कि आप कुछ समय से ऐसा कर रहे हैं, लोग बदलाव के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं। मानव आदतों के प्राणी हैं - हम बहुत आसानी से और जल्दी अपनी आदतों में जकड़ जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट रूप से बताना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया को शामिल करना क्यों जरूरी है और इससे टीम पर क्या लाभ होंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपके सहकर्मी समझें कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसका उपयोग कैसे किया जाएगा और वे किन बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं।

किसी भी व्यवसायिक कार्यकारी या उद्यमी के लिए समय हमेशा एक समस्या रहेगा – खासकर जब प्रतिक्रिया एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने की बात आती है। Doodle की उपलब्धता ट्रैकर यह आपकी उत्पादकता का प्रबंधन करने और आपके कार्यक्रम को स्वचालित करने में सहायक है। इससे आपके पास आवश्यक जानकारी प्राप्त करने को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त समय बच जाएगा।