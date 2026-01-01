बर्नआउट से बचने के पाँच तरीके

हम सभी वहाँ पहुँच चुके हैं। हम बहुत अधिक जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं, घबरा जाते हैं और मुश्किल से सिर पानी से ऊपर रखने की कोशिश में मानसिक रूप से थक जाते हैं। कार्यस्थल में यह महसूस करना असामान्य नहीं है कि सब कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वास्तव में, गैलप द्वारा 7,500 श्रमिकों पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार , दो-तिहाई उत्तरदाताओं को अपने करियर में बर्नआउट का अनुभव होता है।

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ठीक नहीं होने में भी कोई बात नहीं है। तनाव से निपटने के तरीके व्यक्तिगत होते हैं – चाहे वह आपके करीबी लोगों से बात करना हो या आराम करने और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने के लिए समय निकालना हो। आराम करने के लिए समय निकालना आवश्यक है।

इस पोस्ट में, हम आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों को कम करने के लिए सुझाव देंगे और उम्मीद है कि इससे आप संभावित बर्नआउट से दूर रह सकेंगे।

बर्नआउट क्या है?

बर्नआउट को इस प्रकार वर्णित किया गया है शारीरिक और भावनात्मक थकान की अवस्था यह सबसे अधिक बार दीर्घकालिक तनाव या भावनात्मक रूप से थका देने वाली भूमिका के कारण होता है।

Mental Health UK के अनुसार, बर्नआउट अपने आप ठीक नहीं होता और लक्षणों को अनदेखा करने से दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इनमें असहायता की भावना में वृद्धि, अकेलापन, सिरदर्द, प्रेरणा की कमी और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं।

बर्नआउट से बचने के कदमों पर चर्चा करने से पहले, इसके लक्षणों को जानना आवश्यक है। इस तरह हम अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों में इसे पहचान सकते हैं और मदद के लिए आगे आ सकते हैं।

फोर्ब्स के अनुसार , ध्यान रखने योग्य तीन बातें हैं:

घटी हुई उत्पादकता। संबंधित व्यक्ति ने अपने सौंपे गए कार्यों को करने की प्रेरणा खो दी हो सकती है और वह सामान्यतः की तुलना में अधिक गलतियाँ कर रहा है।

बढ़ा हुआ निंदकवाद। यह विभिन्न रूप ले सकता है, लेकिन यह संभवतः कंपनी के प्रति व्यक्त की गई नापसंदगी, लिए गए निर्णयों से असंतोष और प्रतिक्रिया स्वीकार करने में अनिच्छा है।

टीम अलगाव। बर्नआउट रातों-रात नहीं होता और इसका एक शुरुआती संकेत यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति टीम की बैठकों या गतिविधियों में भाग लेने से पीछे हट जाए। वे सहकर्मियों के साथ बातचीत में अधिक औपचारिक हो सकते हैं और परियोजनाओं में शामिल होने के लिए समय बिताने में कम इच्छुक हो सकते हैं।

यदि आप इनमें से कोई भी संकेत देखें, तो सहानुभूति के साथ अपने सहकर्मी से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। वे बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो सकते हैं। उनकी बात सुनें और उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बोलने का मौका दें।

इसे ध्यान में रखते हुए, आइए उन पाँच तरीकों पर नजर डालें जिन्हें आप अपनाकर बर्नआउट के जोखिम को कम कर सकते हैं।

आत्म-देखभाल को प्राथमिकता दें

यह सरल लग सकता है लेकिन यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है – सुनिश्चित करें कि आपका काम/जीवन संतुलन अच्छा हो। इससे आप तनावमुक्त हो सकते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिनका आप आनंद लेते हैं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना। According अविवा द्वारा किए गए शोध , 41 प्रतिशत कर्मचारी कार्य/जीवन संतुलन के कारण अपने वर्तमान पद के लिए आकर्षित हुए, जबकि 36 प्रतिशत वेतन के लिए वहाँ थे।

हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की सिफारिश है आपकी नींद की आदतें अच्छी हैं, आप अच्छा खाते हैं, व्यायाम करते हैं और वे काम करते हैं जिनका आप आनंद लेते हैं।

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आत्म-चिंतन को विकसित करें

स्व-देखभाल को तर्कसंगत रूप से बर्नआउट से बचने के लिए सबसे बड़े कदमों में से एक माना जाता है। हालांकि, इससे इस तथ्य में कोई कमी नहीं आती कि आप अभी भी ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जो अनावश्यक तनाव पैदा कर रहा है।

आपको न केवल उन कार्यों को देखना चाहिए जो आप कर रहे हैं, बल्कि उन्हें करने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए।

जब आपकी असाइनमेंट्स की बात आती है, तो तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करें। यह पहचानें कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं, और कौन से कार्य बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं यदि उन्हें किसी और को सौंप दिया जाए।

जब यह बात आती है कि आप अपने कार्यभार को कैसे संभालते हैं, तो यह थोड़ा जटिल हो सकता है। उपकरण जैसे हेडस्पेस यह आपकी सोच को समायोजित करने में मदद कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी-छोटी बातों पर परेशान न हों। हर कोई अलग-अलग तरीकों से काम करता है, इसलिए अपनी जरूरत के अनुसार एक प्रक्रिया खोजें, उसे अपनाएं और लगातार उसका मूल्यांकन करते रहें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। मेहनत से नहीं, बल्कि चतुराई से काम करें।

अनावश्यक तनाव दूर करें

हमने आत्म-चिंतन के दौरान इस पर चर्चा की थी, लेकिन इसे दोहराना उचित है। छोटी-छोटी बातों पर परेशान न हों।

अगर हम इसे तीन स्तंभों के रूप में सोचें। पहला है वह सब कुछ जो हमें अपने जीवन में चाहिए और जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरा है वे चीजें जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन जिनकी हमें जरूरत है, और तीसरा है वे चीजें जिनके बारे में हम तनाव लेते हैं लेकिन वास्तव में जिनकी हमें जरूरत नहीं है।

पहला इसमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि बच्चों को समय पर स्कूल पहुँचाना सुनिश्चित करना। यह उस समय तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन पर्याप्त योजना के साथ हम इसे संभव बना सकते हैं, एक दिनचर्या बना सकते हैं और तनाव कम कर सकते हैं। नियंत्रण हमारे हाथ में है, इसलिए एक योजना बनाएँ और उसे अपनाएँ।

दूसरा स्तंभ ऊर्जा की कीमतों या विश्व मामलों जैसी चीज़ों को शामिल करता है। ये चीज़ें निश्चित रूप से चिंता का कारण हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इन पर हमारा बहुत कम नियंत्रण होता है। यहां अपनी मानसिकता को समायोजित करना और यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। दोस्तों और परिवार से बात करें और खुद को प्रशिक्षित करें कि चीज़ों को उनकी वास्तविकता से बड़ा न समझें। कुछ परिस्थितियों में, पहले से योजना बनाना और आपातकालीन इंतज़ाम रखना भी सहायक हो सकता है। यह जानना कि आपके पास एक बैकअप योजना है, कई मायनों में आपको कुछ नियंत्रण वापस लेने में मदद करता है।

अंतिम स्तंभ वह है जो सबसे महत्वपूर्ण है और जहाँ हम सबसे अधिक तनाव दूर कर सकते हैं। इसमें पहले लिए गए निर्णयों को फिर से जीना, सबसे बुरे संभावित परिणाम के बारे में सोचना और उसके सच होने की उम्मीद करना शामिल है। पहले और दूसरे स्तंभों के विपरीत, हमें अपने जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपनी सोच को समायोजित करें, ध्यान करें, समझदार लोगों से बात करें और इन विचारों को बाहर का रास्ता दिखाएँ।

अपनी भावनाओं को अंदर मत दबाओ।

मित्र, परिवार, आपका हेयरड्रेसर, एक डायरी… अपनी भावनाएँ व्यक्त करना मददगार होता है। मनोवैज्ञानिक जेम्स पेनेबेकर 1990 के दशक के अंत में एक अध्ययन पूरा किया। उसने पाया कि भावनाओं का बोझ खुद पर लादना और राहत न लेना तनावपूर्ण होता है, और अपनी भावनाओं को बोलने या लिखने से बेहतर मानसिक स्वास्थ्य मिलता है।

यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि वह कौन या क्या है, किसी भरोसेमंद चीज़ को खोजो और उन नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालो।

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लक्ष्यों और अपेक्षाओं को यथार्थपरक रूप से संरेखित करें

लक्ष्य निर्धारण तनाव कम करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन आप जो हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में यथार्थवादी रहें। अपने जीवन के तनावपूर्ण तत्वों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करके, आप यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप वास्तव में क्या पूरा कर सकते हैं।

यह सिर्फ आपके कामकाजी जीवन तक सीमित नहीं होना चाहिए; अपने निजी जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने से आप प्रेरित बने रहते हैं और बड़े कार्य (जैसे व्यायाम की दिनचर्या शुरू करना या रसोई का रंग करना) कम भारी लगते हैं।

अब दर्जनों ऐसी योजना बनाने वाली ऐप्स हैं जो लक्ष्य निर्धारित करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, मुख्य बात यह है कि अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य न रखें। यदि आपने पहले कभी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, तो छोटे से शुरू करें और धीरे-धीरे उस स्तर तक पहुँचें जहाँ आप सहज महसूस करें।

बर्नआउट को हावी न होने दें। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति – यानी खुद का – ख्याल रखना सुनिश्चित करें।