Todos nós já passamos por isso. Assumimos demais, nos sentimos nervosos e mentalmente exaustos por mal conseguirmos manter nossa cabeça acima da água. Não é raro no local de trabalho sentir que tudo está ficando um pouco exagerado. De fato, segundo uma pesquisa de opinião realizada pela Gallop, dois terços dos entrevistados experimentam um esgotamento em suas carreiras.

Não há problema em não ficar bem. Encontrar maneiras de lidar com o estresse é uma coisa pessoal - seja conversando com pessoas próximas a você ou tirando um tempo para relaxar e ler seu livro favorito. É essencial encontrar tempo para relaxar.

Neste posto, lhe daremos dicas para mitigar situações estressantes e, esperamos, ajudá-lo a ficar longe de um possível esgotamento.

O que é Burnout?

Burnout é descrito como um estado de exaustão física e emocional. Ocorre mais freqüentemente através de estresse de longo prazo ou de um papel que é emocionalmente drenante.

Segundo a Mental Health UK, o esgotamento não desaparece por si só e ignorar os sintomas pode levar a problemas de saúde mental e física a longo prazo. Estes podem incluir um aumento do sentimento de desamparo, solidão, dores de cabeça, perda de motivação e muito mais.

Antes de falarmos dos passos para evitar a queima, é essencial conhecer os sinais. Desta forma, podemos localizá-los em nossos amigos, familiares e colegas e estender a mão para ajudar.

Forbes, há três coisas a serem observadas:

Diminuição da produtividade. A pessoa em questão pode ter perdido a motivação para realizar suas tarefas atribuídas e está cometendo mais erros do que normalmente cometeria.

Cinismo desenfreado. Isso pode vir de várias formas, mas é provavelmente uma manifestação de antipatia pela empresa, infelicidade nas decisões tomadas e uma falta de vontade de aceitar o feedback.

Desprendimento da equipe. O esgotamento não acontece da noite para o dia e um sinal precoce pode ser alguém que se afaste da participação em reuniões ou atividades da equipe. Eles podem se tornar mais clínicos na forma como interagem com os colegas e menos dispostos a gastar tempo se envolvendo em projetos.

Se você detectar algum destes sinais, é importante alcançar seu colega com empatia. Eles podem estar passando por um momento muito difícil. Escute-os e dê-lhes uma chance de pensar em voz alta e falar sobre seus sentimentos.

Com isso em mente, vamos analisar cinco maneiras de tentar reduzir seu risco de esgotamento.

Priorizar o autocuidado

Isto pode parecer simples, mas é realmente importante - garantir que você tenha um bom equilíbrio trabalho/vida. Isto permite que você se descontraia e se concentre em coisas que você gosta, como passar tempo com a família. De acordo com à pesquisa realizada pela Aviva, 41% dos trabalhadores foram atraídos por seu papel atual por causa do equilíbrio trabalho/vida, em comparação com 36% que estavam lá para o salário.

Cultivar a auto-reflexão

O autocuidado é indiscutivelmente um dos maiores passos para evitar o esgotamento. No entanto, não vai tirar o fato de que você ainda pode estar trabalhando de uma maneira que está causando estresse indevido.

Você não só precisa olhar para as tarefas que está fazendo, mas também para a maneira como as está fazendo.

Quando se trata de suas tarefas, tente adotar uma abordagem neutra. Identifique o que é importante, o que não é e quais trabalhos poderiam ser melhor realizados se delegados em outro lugar.

Quando se trata de como você se aproxima de sua carga de trabalho, isso pode ser um pouco mais trapaceiro. Ferramentas como o Headspace podem ajudá-lo a ajustar seu pensamento, mas o importante é não suar as pequenas coisas. Todos trabalham de maneiras diferentes, então encontre um processo que funcione para você, cultive-o e reavalie-o continuamente para ter certeza de que ainda é o melhor que pode ser. Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil.

Remover o estresse desnecessário

Tocamos nisto com auto-reflexão, mas vale a pena repetir. Não se preocupe com as pequenas coisas.

Se pensarmos nisto como três pilares. Um é tudo o que precisamos em nossas vidas e podemos controlar, o segundo são as coisas que não podemos controlar mas precisamos e o terceiro são coisas sobre as quais enfatizamos mas que realmente não precisamos controlar.

O primeiro inclui coisas como garantir que as crianças cheguem à escola a tempo. Pode ser estressante no momento, mas com planejamento suficiente, podemos fazer com que isso aconteça, formar uma rotina e reduzir o estresse. Temos controle, portanto, formamos um plano e o possuímos.

O segundo pilar inclui coisas como preços de energia ou assuntos mundiais. Estas coisas podem ser uma preocupação com certeza, mas onde, individualmente, temos pouco controle. Aqui, é importante ajustar sua mentalidade e ser realista. Converse com amigos e familiares e treine-se para não pensar em coisas maiores do que elas são. Em algumas situações, também pode ser útil planejar com antecedência e ter contingências. Saber que você tem um plano de reserva de alguma forma lhe permite retomar algum controle.

O último pilar é o que é chave e onde podemos remover o maior estresse. Isto inclui reviver decisões ou pensar no pior resultado possível e esperar que ele se torne realidade. Ao contrário dos pilares um e dois, não precisamos disto em nossas vidas, então ajuste seu pensamento, medite, fale com as pessoas que entendem e mostre a porta a estes pensamentos.

Não engarrafar seus sentimentos

Amigos, família, seu cabeleireiro, um diário...tirar seus sentimentos ajuda. O psicólogo James Pennebaker completou um estudo no final dos anos 90. Ele descobriu que sobrecarregar-se com emoções e não buscar libertação é estressante e falar ou escrever nossos sentimentos leva a uma melhor saúde mental.

Não importa realmente quem ou o que é, encontre algo para confiar e liberar essas emoções negativas.

Alinhar realisticamente metas e expectativas

Estabelecer metas é uma ótima maneira de reduzir o estresse, mas seja realista sobre o que você pode alcançar. Ao pegar elementos estressantes de sua vida e dividi-los em pedaços menores e mais manejáveis, você pode ter uma visão clara do que realmente pode ser feito.

Não tem que estar apenas em sua vida profissional, estabelecer metas em sua vida pessoal pode ajudá-lo a permanecer motivado e fazer com que tarefas maiores (como iniciar uma rotina de exercícios ou pintar a cozinha) se sintam menos sobrecarregadas.

Há dezenas de aplicações de planejamento agora que podem ajudar na definição de metas. O principal, no entanto, é não tentar alcançar em demasia. Se você nunca estabeleceu metas pessoais antes, comece pequeno e gradualmente trabalhe até um ponto em que se sinta confortável.

Não deixe o burnout tomar conta. Certifique-se de cuidar da pessoa mais importante de sua vida - você.