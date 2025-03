Cinque modi per evitare il burnout

Ci siamo passati tutti. Ci prendiamo troppe responsabilità, ci sentiamo agitati e mentalmente esausti perché riusciamo a malapena a tenere la testa fuori dall'acqua. Non è raro che sul posto di lavoro si abbia la sensazione che tutto stia diventando un po' troppo. Infatti, secondo un sondaggio condotto da Gallop su 7.500 lavoratori, due terzi degli intervistati sperimentano il burnout nella loro carriera.

Va bene non stare bene. Trovare il modo di affrontare lo stress è una cosa personale, che si tratti di chiacchierare con le persone più care o di prendersi del tempo per rilassarsi e leggere il proprio libro preferito. È essenziale trovare il tempo per rilassarsi.

In questo post vi daremo dei consigli per mitigare le situazioni di stress e, speriamo, per aiutarvi a stare lontani da un potenziale burnout.

Che cos'è il burnout?

Il burnout è descritto come uno stato di esaurimento fisico ed emotivo. Il più delle volte si verifica a causa di uno stress di lunga durata o di un ruolo emotivamente stancante.

Secondo il Mental Health UK, il burnout non scompare da solo e ignorare i sintomi può portare a problemi di salute mentale e fisica a lungo termine. Questi possono includere un aumento del senso di impotenza, solitudine, mal di testa, perdita di motivazione e molto altro.

Prima di parlare di come evitare il burnout, è essenziale conoscerne i segnali. In questo modo possiamo individuarli nei nostri amici, familiari e colleghi e chiedere aiuto.

Secondo Forbes, ci sono tre cose da tenere d'occhio:

Riduzione della produttività. La persona in questione potrebbe aver perso la motivazione a svolgere i compiti assegnati e sta commettendo più errori del solito.

Aumento del cinismo. Può assumere diverse forme, ma è probabile che si tratti di un'antipatia espressa nei confronti dell'azienda, di un'insoddisfazione per le decisioni prese e di una riluttanza ad accettare il feedback.

Distacco dal team. Il burnout non si verifica da un giorno all'altro e un primo segnale può essere rappresentato da una persona che si ritira dalla partecipazione alle riunioni o alle attività del team. Può diventare più clinico nel modo in cui interagisce con i colleghi e meno disposto a dedicare tempo ai progetti.

Se notate uno di questi segnali, è importante che vi rivolgiate al vostro collega con empatia. Potrebbero attraversare un momento molto difficile. Ascoltateli e date loro la possibilità di pensare ad alta voce e di parlare dei loro sentimenti.

Tenendo presente questo, vediamo cinque modi per ridurre il rischio di burnout.

Privilegiare la cura di sé

Può sembrare semplice, ma è davvero importante: assicuratevi di avere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Questo vi permette di rilassarvi e di concentrarvi sulle cose che vi piacciono, come passare del tempo con la famiglia. Secondo una ricerca condotta da Aviva, il 41% dei lavoratori è stato attratto dal proprio ruolo attuale per l'equilibrio tra lavoro e vita privata, rispetto al 36% di coloro che sono lì per lo stipendio.

L'Harvard Business Review raccomanda di avere buone abitudini di sonno, di mangiare bene, di fare esercizio fisico e di fare cose che vi piacciono.

Coltivare l'auto-riflessio

La cura di sé è probabilmente uno dei passi più importanti per evitare il burnout. Tuttavia, ciò non toglie che si possa continuare a lavorare in un modo che sta causando uno stress eccessivo.

È necessario esaminare non solo i compiti che si svolgono, ma anche il modo in cui si svolgono.

Quando si tratta dei vostri incarichi, cercate di adottare un approccio neutrale. Individuate cosa è importante, cosa non lo è e quali lavori potrebbero essere svolti meglio se delegati altrove.

Per quanto riguarda l'approccio al carico di lavoro, la questione può essere un po' più complessa. Gli strumenti come Headspace possono aiutarvi a modificare il vostro modo di pensare, ma l'importante è non preoccuparsi delle piccole cose. Ognuno lavora in modo diverso, quindi trovate un processo che funzioni per voi, coltivatelo e rivalutatelo continuamente per assicurarvi che sia ancora il migliore possibile. Lavorate in modo più intelligente, non più difficile.

Eliminare lo stress non necessario

Ne abbiamo parlato con l'auto-riflessione, ma vale la pena ripeterlo. Non preoccupatevi delle piccole cose.

Se pensiamo a questo aspetto come a tre pilastri. Uno è tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita e che possiamo controllare, il secondo sono le cose che non possiamo controllare ma di cui abbiamo bisogno e il terzo sono le cose per cui ci stressiamo ma di cui non abbiamo bisogno.

La prima comprende cose come assicurarsi di portare i bambini a scuola in tempo. Al momento può essere stressante, ma con un'adeguata pianificazione possiamo farlo, creare una routine e ridurre lo stress. Abbiamo il controllo, quindi formiamo un piano e lo adottiamo.

Il secondo pilastro comprende cose come i prezzi dell'energia o gli affari mondiali. Questi aspetti possono essere sicuramente fonte di preoccupazione, ma individualmente abbiamo poco controllo. In questo caso, è importante modificare la propria mentalità ed essere realistici. Parlate con amici e familiari e allenatevi a non pensare alle cose più grandi di quelle che sono. In alcune situazioni, può anche essere utile pianificare il futuro e avere degli imprevisti. Sapere di avere un piano di riserva in qualche modo vi permette di riprendere il controllo.

L'ultimo pilastro è quello fondamentale e dove possiamo eliminare la maggior parte dello stress. Questo include il rivivere le decisioni o il pensare al peggior risultato possibile e aspettarsi che si realizzi. A differenza dei pilastri uno e due, non abbiamo bisogno di questo nella nostra vita, quindi modificate il vostro modo di pensare, meditate, parlate con persone che vi capiscono e lasciate questi pensieri alla porta.

Non imbottigliare i tuoi sentimenti

Amici, famiglia, parrucchiere, un diario... tirare fuori i propri sentimenti aiuta. Lo psicologo James Pennebaker ha completato uno studio alla fine degli anni '90. Ha scoperto che caricarsi di emozioni e non cercare di sfogarle è stressante e che parlare o scrivere i nostri sentimenti porta a una migliore salute mentale.

Non importa chi o cosa sia, trovate qualcosa con cui confidarvi e liberate le emozioni negative.

Allineare realisticamente gli obiettivi e le aspettative

Stabilire degli obiettivi è un ottimo modo per ridurre lo stress, ma siate realistici su ciò che potete raggiungere. Prendendo gli elementi stressanti della vostra vita e suddividendoli in parti più piccole e gestibili, potete avere una visione chiara di ciò che potete effettivamente realizzare.

Questo non deve riguardare solo la vita lavorativa, ma anche la vita privata: fissare degli obiettivi può aiutare a mantenere la motivazione e a far sembrare meno opprimenti compiti più importanti (come iniziare una routine di allenamento o dipingere la cucina).

Esistono decine di app per la pianificazione che possono aiutare a definire gli obiettivi. La cosa principale, tuttavia, è non cercare di esagerare. Se non avete mai fissato obiettivi personali prima d'ora, iniziate con poco e lavorate gradualmente fino a raggiungere un punto in cui vi sentite a vostro agio.

Non lasciate che il burnout prenda il sopravvento. Assicuratevi di prendervi cura della persona più importante della vostra vita: voi stessi.