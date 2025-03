Nous sommes tous passés par là. Nous en faisons trop, nous nous sentons agités et épuisés mentalement parce que nous arrivons à peine à garder la tête hors de l'eau. Il n'est pas rare, sur le lieu de travail, d'avoir l'impression que tout devient un peu trop lourd. En fait, selon un sondage réalisé par Gallop auprès de 7 500 travailleurs, deux tiers des personnes interrogées sont victimes d'épuisement professionnel au cours de leur carrière.

C'est normal de ne pas aller bien. Trouver des moyens de gérer le stress est une affaire personnelle - qu'il s'agisse de discuter avec des personnes proches ou de prendre le temps de se détendre en lisant son livre préféré. Il est essentiel de trouver du temps pour se détendre.

Dans ce billet, nous vous donnerons des conseils pour atténuer les situations stressantes et, nous l'espérons, vous aider à rester loin d'un épuisement potentiel.

Qu'est-ce que le burnout?

Le burnout est décrit comme un état d'épuisement physique et émotionnel. Il se produit le plus souvent à la suite d'un stress à long terme ou d'un rôle qui est émotionnellement épuisant.

Selon Mental Health UK, le burnout ne disparaît pas de lui-même et ignorer les symptômes peut entraîner des problèmes de santé mentale et physique à plus long terme. Il peut s'agir d'un sentiment accru d'impuissance, de solitude, de maux de tête, d'une perte de motivation, etc.

Avant de parler des mesures à prendre pour éviter le burnout, il est essentiel d'en connaître les signes. Ainsi, nous pourrons les repérer chez nos amis, notre famille et nos collègues et leur venir en aide.

Selon Forbes, il y a trois choses à surveiller :

Diminution de la productivité. La personne en question peut avoir perdu la motivation de faire les tâches qui lui sont assignées et fait plus d'erreurs qu'elle ne le ferait normalement.

Augmentation du cynisme. Il peut prendre différentes formes, mais il s'agit probablement d'une aversion pour l'entreprise, d'un mécontentement à l'égard des décisions prises et d'un refus d'accepter le retour d'information.

Détachement de l'équipe. L'épuisement professionnel ne se produit pas du jour au lendemain et un signe précoce peut être une personne qui cesse de participer aux réunions ou aux activités de l'équipe. Il peut devenir plus strict dans sa façon d'interagir avec ses collègues et moins enclin à consacrer du temps à des projets.

Si vous repérez l'un de ces signes, il est important de tendre la main à votre collègue avec empathie. Il peut traverser une période très difficile. Écoutez-le et donnez-lui la possibilité de réfléchir à voix haute et de parler de ses sentiments.

En gardant cela à l'esprit, examinons cinq façons de réduire le risque d'épuisement professionnel.

Priorisez les soins personnels

Cela peut paraître simple, mais c'est très important : veillez à trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cela vous permet de vous détendre et de vous concentrer sur les choses que vous aimez, comme passer du temps avec votre famille. Selon une étude menée par Aviva, 41 % des travailleurs ont été attirés par leur poste actuel en raison de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, contre 36 % pour le salaire.

La Harvard Business Review recommande d'avoir de bonnes habitudes de sommeil, de bien manger, de faire de l'exercice et de faire ce qui vous plaît.

Cultivez l'autoréflexion

Prendre soin de soi est sans doute l'une des plus grandes étapes pour éviter le burnout. Cependant, cela n'enlève rien au fait que vous pouvez continuer à travailler d'une manière qui vous cause un stress excessif.

Vous devez non seulement examiner les tâches que vous effectuez, mais aussi la façon dont vous les effectuez.

Lorsqu'il s'agit de vos missions, essayez d'adopter une approche neutre. Identifiez ce qui est important, ce qui ne l'est pas et les tâches qui pourraient être mieux accomplies si elles étaient déléguées ailleurs.

Lorsqu'il s'agit de la façon dont vous abordez votre charge de travail, cela peut être un peu plus délicat. Des outils comme Headspace peuvent vous aider à ajuster votre façon de penser, mais l'important est de ne pas s'inquiéter des petites choses. Chacun travaille de manière différente, alors trouvez un processus qui fonctionne pour vous, cultivez-le et réévaluez-le continuellement pour vous assurer qu'il est toujours le meilleur possible. Travaillez plus intelligemment, pas plus durement.

Supprimez le stress inutile

Nous avons abordé ce sujet avec l'autoréflexion, mais cela vaut la peine de le répéter. Ne vous inquiétez pas pour les petites choses.

Si nous pensons à cela comme à trois piliers. Le premier est constitué de tout ce dont nous avons besoin dans notre vie et que nous pouvons contrôler, le deuxième est constitué des choses que nous ne pouvons pas contrôler mais dont nous avons besoin et le troisième est constitué des choses pour lesquelles nous stressons mais dont nous n'avons pas besoin.

La première catégorie comprend des choses comme s'assurer que les enfants arrivent à l'école à l'heure. Cela peut être stressant sur le moment, mais avec une planification suffisante, nous pouvons y arriver, créer une routine et réduire le stress. Nous avons le contrôle, alors établissez un plan et maîtrisez-le.

Le deuxième pilier comprend des choses comme les prix de l'énergie ou les affaires mondiales. Ces éléments peuvent être une source d'inquiétude, c'est certain, mais nous n'avons, individuellement, que peu de contrôle sur eux. Ici, il est important d'adapter votre état d'esprit et d'être réaliste. Parlez-en à vos amis et à votre famille et entraînez-vous à ne pas considérer les choses comme plus importantes qu'elles ne le sont. Dans certaines situations, il peut également être utile de planifier à l'avance et de prévoir des imprévus. Savoir que vous avez un plan de secours vous permet, d'une certaine manière, de reprendre le contrôle.

Le dernier pilier est le plus important et celui où l'on peut éliminer le plus de stress. Il s'agit notamment de revivre des décisions ou de penser au pire résultat possible et de s'attendre à ce qu'il se réalise. Contrairement aux premier et deuxième piliers, nous n'avons pas besoin de cela dans nos vies, alors adaptez votre façon de penser, méditez, parlez à des personnes qui vous comprennent et mettez ces pensées à la porte.

Ne mettez pas vos sentiments en bouteille

Les amis, la famille, votre coiffeur, un journal intime... faire sortir vos sentiments vous aidera. Le psychologue James Pennebaker a réalisé une étude à la fin des années 1990. Il a découvert que le fait de s'accabler d'émotions et de ne pas chercher à s'en libérer est stressant et que le fait de parler ou d'écrire ses sentiments améliore la santé mentale.

Peu importe qui ou quoi, trouvez quelque chose à qui vous confier et libérez ces émotions négatives.

Aligner de manière réaliste les objectifs et les attentes

Se fixer des objectifs est un excellent moyen de réduire le stress, mais soyez réaliste quant à ce que vous pouvez atteindre. En prenant les éléments stressants de votre vie et en les décomposant en petits morceaux plus faciles à gérer, vous pouvez avoir une vision claire de ce que vous pouvez réellement faire.

Il n'y a pas que dans votre vie professionnelle que vous devez vous fixer des objectifs ; la fixation d'objectifs dans votre vie personnelle peut vous aider à rester motivé et à faire en sorte que les tâches plus importantes (comme commencer une séance d'entraînement ou repeindre la cuisine) vous paraissent moins écrasantes.

Il existe aujourd'hui des dizaines d'applications de planification qui peuvent vous aider à fixer des objectifs. L'essentiel, cependant, est de ne pas essayer d'aller trop loin. Si vous n'avez jamais fixé d'objectifs personnels auparavant, commencez petit à petit jusqu'à atteindre un point où vous vous sentez à l'aise.

Ne laissez pas l'épuisement prendre le dessus. Veillez à prendre soin de la personne la plus importante de votre vie : vous-même. .