Fem måder at undgå udbrændthed på

Vi har alle været der. Vi tager for meget på os, føler os forvirrede og mentalt udmattede, fordi vi knap nok kan holde hovedet over vandet. Det er ikke ualmindeligt på arbejdspladsen at føle, at alting bliver lidt for meget. Faktisk oplever to tredjedele af de adspurgte ifølge en meningsmåling blandt 7.500 arbejdstagere foretaget af Gallop udbrændthed i løbet af deres karriere.

Det er okay ikke at være okay. Det er en personlig sag at finde måder at håndtere stress på - uanset om det er at chatte med folk, der står dig nær, eller at tage sig tid til at slappe af og læse din yndlingsbog. Det er vigtigt at finde tid til at slappe af.

I dette indlæg giver vi dig tips til at afbøde stressede situationer og forhåbentlig hjælpe dig med at holde dig langt væk fra et potentielt udbrændthedsproblem.

Hvad er udbrændthed?

Udbrændthed beskrives som en tilstand af fysisk og følelsesmæssig udmattelse. Den opstår oftest som følge af langvarig stress eller en rolle, der er følelsesmæssigt drænende.

Ifølge Mental Health UK forsvinder udbrændthed ikke af sig selv, og hvis man ignorerer symptomerne, kan det føre til psykiske og fysiske helbredsproblemer på længere sigt. Disse kan omfatte en øget følelse af hjælpeløshed, ensomhed, hovedpine, tab af motivation og meget mere.

Før vi taler om trin til at undgå udbrændthed, er det vigtigt at kende tegnene. På den måde kan vi spotte det hos vores venner, familie og kolleger og række ud for at få hjælp.

Ifølge Forbes er der tre ting, man skal holde øje med:

Faldet produktivitet. Den pågældende person kan have mistet motivationen til at udføre de opgaver, der er tildelt ham, og laver flere fejl, end han/hun normalt ville gøre.

Øget kynisme. *Dette kan komme i mange forskellige former, men er sandsynligvis en udtrykt modvilje mod virksomheden, utilfredshed med de trufne beslutninger og en uvilje mod at acceptere feedback.

Forholdsafhængighed. Burnout sker ikke fra den ene dag til den anden, og et tidligt tegn kan være, at en person trækker sig tilbage fra at deltage i teammøder eller aktiviteter. De kan blive mere kliniske i deres måde at interagere med kolleger på og mindre villige til at bruge tid på at engagere sig i projekter.

Hvis du opdager et af disse tegn, er det vigtigt, at du rækker ud til din kollega med empati. De kan gå igennem en meget svær tid. Lyt til dem, og giv dem en chance for at tænke højt og tale om deres følelser.

Lad os med det i baghovedet se på fem måder, hvorpå du kan forsøge at reducere din risiko for udbrændthed.

Prioriter selvomsorg

Det lyder måske enkelt, men det er virkelig vigtigt - sørg for at have en god balance mellem arbejde og privatliv. Det giver dig mulighed for at slappe af og fokusere på ting, du nyder, f.eks. at tilbringe tid med familien. Ifølge en undersøgelse foretaget af Aviva blev 41 procent af arbejdstagerne tiltrukket af deres nuværende stilling på grund af balancen mellem arbejdsliv og privatliv sammenlignet med 36 procent, der var der på grund af lønnen.

The Harvard Business Review anbefaler, at du har gode sovevaner, spiser godt, dyrker motion og gør ting, du nyder.

Kultivere selvrefleksion

Selvomsorg er vel nok et af de største skridt til at undgå udbrændthed. Det fjerner dog ikke det faktum, at du måske stadig arbejder på en måde, der forårsager unødig stress.

Du skal ikke kun se på de opgaver, du udfører, men også på den måde, du udfører dem på.

Når det gælder dine opgaver, skal du forsøge at anlægge en neutral tilgang. Identificer, hvad der er vigtigt, hvad der ikke er vigtigt, og hvilke opgaver der kunne udføres bedre, hvis de blev uddelegeret til andre.

Når det drejer sig om, hvordan du griber din arbejdsbyrde an, kan det være lidt vanskeligere. Værktøjer som Headspace kan hjælpe dig med at justere din tankegang, men det vigtigste er ikke at svede over de små ting. Alle arbejder på forskellige måder, så find en proces, der fungerer for dig, dyrk den og revurder den hele tiden for at sikre, at den stadig er den bedste, den kan være. Arbejd smartere, ikke hårdere.

Fjern unødvendig stress

Vi har berørt dette med selvrefleksion, men det er værd at gentage det. Lad være med at svede over de små ting.

Hvis vi tænker på dette som tre søjler. Den ene er alt det, vi har brug for i vores liv og kan kontrollere, den anden er de ting, vi ikke kan kontrollere, men har brug for, og den tredje er de ting, vi stresser over, men som vi egentlig ikke behøver at gøre.

Den første omfatter ting som at sørge for, at vi får børnene i skole til tiden. Det kan være stressende i øjeblikket, men med tilstrækkelig planlægning kan vi få det til at ske, skabe en rutine og mindske stressen. Vi har kontrollen, så lav en plan og tag den til os.

Den anden søjle omfatter ting som energipriser eller verdensanliggender. Disse ting kan helt sikkert give anledning til bekymring, men vi har som enkeltpersoner kun lidt kontrol over dem. Her er det vigtigt at justere sin tankegang og være realistisk. Tal med venner og familie og træn dig selv i ikke at se tingene som større, end de er. I nogle situationer kan det også være nyttigt at planlægge på forhånd og have uforudsete situationer. Når du ved, at du har en backup-plan, kan du på nogle måder tage noget af kontrollen tilbage.

Den sidste søjle er den, der er nøglen, og hvor vi kan fjerne mest stress. Dette omfatter at genopleve beslutninger eller tænke på det værst tænkelige resultat og forvente, at det går i opfyldelse. I modsætning til søjle et og to har vi ikke brug for dette i vores liv, så juster din tankegang, mediter, tal med folk, der forstår, og vis disse tanker døren.

Don't bottle up your feelings

Venner, familie, din frisør, en dagbog ... det hjælper at få dine følelser ud. Psykolog James Pennebaker gennemførte en undersøgelse i slutningen af 1990'erne. Han fandt ud af, at det er stressende at belaste sig selv med følelser og ikke søge at slippe sig selv fri, og at det at tale eller skrive vores følelser ned fører til bedre mental sundhed.

Det er egentlig ligegyldigt, hvem eller hvad det er, find noget at betro sig til og slip de negative følelser løs.

Samlign mål og forventninger på en realistisk måde

At sætte sig mål er en god måde at reducere stress på, men vær realistisk med hensyn til, hvad du kan opnå. Ved at tage stressende elementer i dit liv og bryde dem ned i mindre, mere håndterbare bidder kan du få et klart billede af, hvad du rent faktisk kan få gjort.

Det behøver ikke kun at være i dit arbejdsliv, hvis du sætter dig mål i dit privatliv, kan det hjælpe dig med at holde motivationen og få større opgaver (som at starte en træningsrutine eller male køkkenet) til at føles mindre overvældende.

Der findes nu snesevis af planlægningsapps, der kan hjælpe dig med at sætte mål. Det vigtigste er dog, at du ikke skal forsøge at gå for vidt. Hvis du aldrig har sat personlige mål før, skal du starte i det små og gradvist arbejde dig op til et punkt, hvor du føler dig godt tilpas.

Lad ikke udbrændthed tage overhånd. Sørg for at passe på den vigtigste person i dit liv - dig selv.