Fem sätt att undvika utbrändhet

Vi har alla varit där. Vi tar på oss för mycket, känner oss stressade och mentalt utmattade av att knappt kunna hålla huvudet ovanför vattenytan. Det är inte ovanligt på arbetsplatsen att man känner att allt börjar bli lite för mycket. Faktum är att, enligt en opinionsundersökning bland 7 500 arbetstagare som genomförts av Gallup , upplever två tredjedelar av de tillfrågade utbrändhet i sitt arbetsliv.

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Det är okej att inte må bra. Att hitta sätt att hantera stress är något personligt – oavsett om det handlar om att prata med nära och kära eller att ta sig tid att varva ner och läsa sin favoritbok. Det är viktigt att hitta tid att koppla av.

I det här inlägget ger vi dig tips på hur du kan hantera stressiga situationer och förhoppningsvis hjälpa dig att undvika utbrändhet.

Vad är utbrändhet?

Utbrändhet beskrivs som ett tillstånd av fysisk och känslomässig utmattning . Det uppstår oftast till följd av långvarig stress eller en roll som är känslomässigt utmattande.

Enligt Mental Health UK försvinner utbrändhet inte av sig själv, och att ignorera symtomen kan leda till långvariga psykiska och fysiska hälsoproblem. Dessa kan bland annat omfatta en ökad känsla av hjälplöshet, ensamhet, huvudvärk, motivationsbrist och mycket mer.

Innan vi tar upp åtgärder för att undvika utbrändhet är det viktigt att känna till tecknen. På så sätt kan vi upptäcka det hos våra vänner, familjemedlemmar och kollegor och erbjuda vår hjälp.

Enligt Forbes , det finns tre saker man bör tänka på:

Minskad produktivitet. Den berörda personen kan ha tappat motivationen att utföra sina arbetsuppgifter och gör fler misstag än vanligt.

Ökad cynism. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt, men handlar sannolikt om en uttryckt missnöjdhet med företaget, missnöje med fattade beslut och en ovilja att ta till sig feedback.

Lagavdelning. Utbrändhet uppstår inte över en natt, och ett tidigt tecken kan vara att någon drar sig undan från att delta i teammöten eller aktiviteter. Personen kan börja uppträda mer formellt i umgänget med kollegor och bli mindre benägen att lägga tid på att engagera sig i projekt.

Om du upptäcker något av dessa tecken är det viktigt att ta kontakt med din kollega på ett empatiskt sätt. Hen kan befinna sig i en mycket svår situation. Lyssna på hen och ge hen möjlighet att tänka högt och prata om sina känslor.

Med det i åtanke ska vi nu titta på fem sätt som du kan prova för att minska risken för utbrändhet.

Prioritera att ta hand om sig själv

Det här kanske låter enkelt, men det är verkligen viktigt – se till att du har en bra balans mellan arbete och fritid. På så sätt kan du koppla av och fokusera på saker du tycker om, till exempel att umgås med familjen. Enligt enligt en undersökning genomförd av Aviva , 41 procent av de anställda lockades till sin nuvarande tjänst på grund av balansen mellan arbete och privatliv, jämfört med 36 procent som valde den på grund av lönen.

Harvard Business Review rekommenderar att du har goda sömnvanor, äter hälsosamt, tränar och gör saker som du tycker om.

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Odla självreflektion

Att ta hand om sig själv är utan tvekan ett av de viktigaste stegen för att undvika utbrändhet. Det förändrar dock inte det faktum att du fortfarande kan arbeta på ett sätt som orsakar onödig stress.

Du måste inte bara titta på de uppgifter du utför, utan också på hur du utför dem.

När det gäller dina arbetsuppgifter bör du försöka inta en neutral hållning. Ta reda på vad som är viktigt, vad som inte är det och vilka uppgifter som skulle kunna skötas bättre om de delegerades till någon annan.

När det gäller hur du hanterar din arbetsbörda kan det vara lite mer komplicerat. Verktyg till exempel Headspace Det kan hjälpa dig att ändra ditt sätt att tänka, men det viktigaste är att inte oroa dig för småsaker. Alla arbetar på olika sätt, så hitta en metod som fungerar för dig, utveckla den och utvärdera den kontinuerligt för att se till att den fortfarande är så bra som möjligt. Arbeta smartare, inte hårdare.

Minska onödig stress

Vi berörde detta redan i avsnittet om självreflektion, men det tål att upprepas. Bry dig inte om småsaker.

Om vi betraktar detta som tre pelare: Den första är allt vi behöver i våra liv och som vi kan styra över, den andra är de saker vi inte kan styra över men som vi behöver, och den tredje är saker som vi oroar oss för men som vi egentligen inte behöver oroa oss för.

Den första handlar om saker som att se till att barnen kommer i tid till skolan. Det kan kännas stressigt just nu, men med tillräcklig planering kan vi få det att fungera, skapa en rutin och minska stressen. Vi har kontrollen, så gör upp en plan och ta ansvar för den.

Den andra pelaren omfattar saker som energipriser eller världspolitiken. Dessa saker kan visserligen vara en källa till oro, men det är områden där vi som enskilda individer har liten kontroll. Här är det viktigt att ändra sitt tankesätt och vara realistisk. Prata med vänner och familj och träna dig själv att inte blåsa upp saker mer än de egentligen är. I vissa situationer kan det också vara bra att planera i förväg och ha beredskapsplaner. Att veta att du har en reservplan gör att du på sätt och vis kan ta tillbaka en del av kontrollen.

Den sista pelaren är den som är avgörande och där vi kan minska stressen mest. Det handlar bland annat om att grubbla över beslut eller tänka på det värsta möjliga utfallet och förvänta sig att det ska inträffa. Till skillnad från pelarna ett och två behöver vi inte detta i våra liv, så anpassa ditt tänkande, meditera, prata med människor som förstår och visa dessa tankar dörren.

Håll inte inne med dina känslor

Vänner, familj, din frisör, en dagbok… det hjälper att få utlopp för sina känslor. Psykologen James Pennebaker genomförde en studie i slutet av 1990-talet . Han kom fram till att det är påfrestande att bära på sina känslor utan att försöka bearbeta dem, och att det leder till bättre psykisk hälsa att prata om eller skriva ner sina känslor.

Det spelar egentligen ingen roll vem eller vad det är – hitta något du kan anförtro dig åt och släpp ut de negativa känslorna.

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Anpassa mål och förväntningar på ett realistiskt sätt

Att sätta upp mål är ett utmärkt sätt att minska stressen, men var realistisk när det gäller vad du kan åstadkomma. Genom att ta de stressande delarna av ditt liv och dela upp dem i mindre, mer hanterbara delar kan du få en tydlig bild av vad du faktiskt kan få gjort.

Det behöver inte bara handla om arbetslivet – att sätta upp mål i privatlivet kan hjälpa dig att hålla motivationen uppe och få större uppgifter (som att börja träna regelbundet eller måla om köket) att kännas mindre överväldigande.

Det finns numera dussintals planeringsappar som kan hjälpa dig att sätta upp mål. Det viktigaste är dock att du inte tar dig vatten över huvudet. Om du aldrig har satt upp personliga mål tidigare, börja i liten skala och bygg sedan gradvis upp till en nivå där du känner dig bekväm.

Låt inte utbrändheten ta överhanden. Se till att ta hand om den viktigaste personen i ditt liv – dig själv.