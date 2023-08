Die Bedeutung von Feedback bei der Planung von Sitzungen

In einer 2005 Stanford-Eröffnungsrede sagte der ehemalige Apple-Chef Steve Jobs: "Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist, das zu lieben, was man tut. Wenn Sie es noch nicht gefunden haben, suchen Sie weiter. Geben Sie sich nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheiten werden Sie es merken, wenn Sie es gefunden haben." Er hatte Recht. Wenn man etwas findet, das einen begeistert, fühlt sich die Arbeit nicht wie Arbeit an.

Aber was tun wir, wenn wir den Traumjob gefunden haben? Das kann doch sicher nicht das Ende der Fahnenstange sein? Worauf können Sie Ihren Fokus, Ihren Antrieb und Ihre Energie noch lenken?

Persönliche Entwicklung ist wichtig, ganz gleich, wo wir arbeiten. Für Sie, Ihre Kollegen und Ihr Unternehmen. Feedback ist eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen. Es kann nicht nur dazu beitragen, dass Sie ein vielseitigerer Mensch werden, sondern auch, dass Ihre Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird - was zu einer höheren Produktivität führt. Da Besprechungen ein wichtiger Bestandteil der täglichen Planung eines jeden Geschäftsführers, einer jeden Führungskraft oder eines jeden Unternehmers sind, wollen wir uns ansehen, wie wir Feedback nutzen können, um Ihr Unternehmen zum Strahlen zu bringen.

Warum Feedback wichtig ist

Wenn es um die Planung von Besprechungen geht, kann die Einbeziehung von Feedback ziemlich große Vorteile haben.

Zunächst einmal verbessert es die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams. Wenn Sie Kollegen, Interessengruppen oder Mitarbeiter fragen, was sie von einer Sitzung halten, erhalten Sie ein besseres Verständnis dafür, was sie mitnehmen können müssen. Das bedeutet, dass Gruppensitzungen, Gespräche und Nachbesprechungen produktiver, effektiver und effizienter sind, weil man sich auf das Wesentliche konzentriert und nicht durch Tangenten abgelenkt wird.

Sie werden auch feststellen, dass Ihre Entscheidungsfindung einfacher wird. Durch Feedback erhalten Sie ein breiteres Spektrum an Ideen und Perspektiven, so dass Sie alle Seiten einer Diskussion durchdenken können, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Und wenn die Teammitglieder das Gefühl haben, dass ihre Stimme gehört und ihr Beitrag geschätzt wird, sind sie eher bereit, die von Ihnen getroffenen Entscheidungen zu akzeptieren. Sie werden im Voraus für Ihre Sitzungen planen und ihren Beitrag leisten, weil sie wissen, dass er wichtig ist.

Dies führt uns zu unserem letzten Punkt. Mitarbeiter, die das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, übernehmen mehr Verantwortung für die Dinge, die sie tun. Sie sind auch zufriedener in ihrem Job und neigen weniger zum Ausbrennen. Wenn sie sich darauf verlassen können, dass sie sich mit ihren Anliegen oder Änderungsvorschlägen an Sie wenden können, werden sie sich bei ihrer Arbeit sicherer fühlen. In Besprechungen melden sie sich zu Wort, was die Effizienz bei der Erzielung von Ergebnissen verbessern dürfte.

Wie man Feedback einholt

Jetzt wissen wir, warum Feedback notwendig ist. Wie sammeln wir die richtigen Informationen, um tatsächlich etwas zu bewirken?

Eine Umfrage nach der Sitzung Umfrage zur Terminplanung, eine Nachbereitung oder ein Fragebogen sind gut geeignet, um eine schnelle Reaktion auf das Geschehene zu erhalten.

Angenommen, Sie arbeiten mit einer großen Gruppe von Menschen, dann ist es nicht immer praktisch, mit ihnen in 1:1-Meetings zu sprechen. Mit einer kurzen Umfrage können Sie den Finger am Puls der Zeit halten und sicherstellen, dass Sie in die richtige Richtung gehen. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, anonymes Feedback zu erhalten, was nützlich sein kann, wenn einige Mitglieder Ihres Teams zögern, sich persönlich zu äußern.

Wenn Sie anonymes Feedback wünschen, können Sie Ihre mit einem Google Calendar-Konto verknüpften Formulare verwenden, um einige Fragen zu erstellen und einfach keine identifizierenden Informationen wie E-Mail oder Namen abzufragen.

Natürlich sind 1:1-Meetings oder Fokusgruppen immer gut, wenn Sie wirklich ein detailliertes Feedback wünschen oder benötigen. Die Verwendung einer Terminplanungs-App für Unternehmen kann Ihnen helfen, einen Termin für alle zu finden.

Wenn Sie gerade eine große Besprechung hinter sich gebracht haben, können Sie sich in kleinere Gruppen aufteilen oder sogar einzelne Gespräche führen, damit sich alle wohler fühlen, wenn sie ihre Gedanken und Meinungen mitteilen können - ohne dies vor einer großen Gruppe tun zu müssen.

Wenn Sie eine Besprechungsagenda erstellt haben, können Sie auch etwas Zeit für Echtzeit-Feedback einplanen. Lassen Sie die Teilnehmer die Besprechung in der Gruppe bewerten, z. B. mit Mentimeter oder Sli.do. Oder fragen Sie sie einfach, was ihrer Meinung nach gut und was weniger gut funktioniert hat, und notieren Sie, was sie sagen.

So wird das Feedback wichtig

Sammeln Sie keine Rückmeldungen von Menschen, wenn Sie nicht darauf reagieren - das ist die erste wichtige Lektion. Setzen Sie Prioritäten bei den wichtigsten Themen und Anliegen, die angesprochen wurden, und arbeiten Sie einen Plan aus, um sie anzugehen.

Wenn es sich um eine wiederkehrende Besprechung handelt, dann sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um das Problem zu besprechen und zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, es zu lösen. Dies könnte ein spezielles Zeitfenster zu Beginn der Sitzung für eine offene Diskussion oder ein spezieller Tagesordnungspunkt sein, in dem spezifisches Feedback angesprochen wird.

Zu beachten ist auch, dass die Einbeziehung von Feedback nicht immer negativ sein muss. Neben Beschwerden und Problemen können auch neue Ideen und Vorschläge eingebracht werden. Ermutigen Sie alle Teilnehmer zur aktiven Teilnahme und zum Engagement und stellen Sie sicher, dass Sie mit jedem, der eine Idee vorgeschlagen hat, auf die Sie keine Zeit hatten, eingehen können. Dies könnte bedeuten, dass Sie Ihren Terminplanungskalender nutzen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, nach der Sitzung einen Termin mit Ihnen zu vereinbaren.

Verfolgen Sie nicht nur die Nachbereitung, sondern auch das Feedback, das Sie erhalten haben, so dass die Fortschritte im Laufe der Zeit gemessen werden können. Finden Sie heraus, was funktioniert und was nicht, und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

Herausforderungen meistern

Das mag alles ein bisschen zu einfach klingen, aber es wird nicht ohne Herausforderungen ablaufen.

Wenn Sie Gruppensitzungen schon eine Weile durchführen, sind die Teilnehmer möglicherweise resistent gegen Veränderungen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier - wir können uns sehr leicht und schnell in unseren Gewohnheiten einrichten. Deshalb ist es wichtig, klar zu kommunizieren, dass die Einbeziehung von Feedback wichtig ist und welchen Nutzen es für das Team hat. Es ist auch wichtig, dass Ihre Kollegen verstehen, wie das, was sie sagen, verwendet wird und welche Veränderungen sie erwarten können.

Für jede Führungskraft und jeden Unternehmer wird Zeit immer ein Problem sein - vor allem, wenn es darum geht, Feedback einzuholen und zu analysieren. Der von Doodle (https://doodle.com/en/product/polls/) ist hilfreich bei der Verwaltung Ihrer Produktivität und der Automatisierung Ihres Zeitplans. So haben Sie genug Zeit, um sich auf die benötigten Informationen zu konzentrieren.

Schließlich stellt sich noch die Frage, wie Sie den Erfolg messen. Bei einigen Aspekten wird das leicht sein. Nehmen Sie Dinge, die sich quantifizieren lassen - Sie sollten sehen, dass sich die richtigen Metriken in die richtige Richtung bewegen. Aber was ist mit Dingen, die nicht gemessen werden können? Behalten Sie im Auge, was die Leute sagen, und setzen Sie sich spezifische Ziele, um darauf zu reagieren. Selbst wenn es sich um etwas handelt, das Sie nicht messen können, sollten Sie sehen, dass sich die Dinge in eine positive Richtung bewegen, wenn Sie es richtig machen.