Najlepsze narzędzie do planowania spotkań dla terapeutów i doradców

Doodle pomaga terapeutom i doradcom w rezerwowaniu sesji, zarządzaniu cyklicznymi wizytami oraz upraszczaniu planowania — bez konieczności logowania się, wysyłania e-maili czy martwienia się o osoby, które nie pojawiają się na umówionych wizytach. Rozwiązanie sprawdza się zarówno w przypadku praktyk indywidualnych, terapii grupowej, klinik wellness, jak i zespołów złożonych z wielu specjalistów.

Jakie jest najlepsze narzędzie do planowania wizyt dla terapeutów?

Dobre oprogramowanie do planowania nie tylko synchronizuje kalendarze — ogranicza liczbę nieobecności, skraca czas poświęcany na zadania administracyjne i pomaga budować silne relacje terapeutyczne.

Jednak terapeuci potrzebują czegoś więcej niż tylko „narzędzi do zarządzania kalendarzem”. Musisz:

Oferta powtarzające się przedziały czasowe dla stałych klientów

Książka Sesje indywidualne lub grupowe bez ciągłych dyskusji

Należy unikać wymagania od klientów, aby utworzyć konta lub pobrać aplikacje

Nie zapominaj o planowaniu lekki, zapewniający prywatność i dostosowany do urządzeń mobilnych

Doodle pasuje, ponieważ:

📅 Udostępnij Booking Page aby klienci mogli samodzielnie ustalać terminy

🧑‍🤝‍🧑 Użyj Group Polls do synchronizacji zespołów, sesji grupowych lub szkoleń

📝 Dodaj pytania dotyczące niestandardowego układu dolotowego (np. „pierwszy raz?” lub „imię, na które wolisz, by się do ciebie zwracano”)

🔗 Działa bez logowania, na różnych urządzeniach

Jakie funkcje związane z planowaniem są najbardziej potrzebne specjalistom zajmującym się zdrowiem psychicznym?

Funkcja W Doodle? Booking Pages 1:1 (sesje z klientami) ✅ Powtarzające się terminy spotkań ✅ Group Poll (do synchronizacji zespołów, terapii grupowej) ✅ Sign-up Sheets (grupy otwarte, warsztaty) ✅ Klienci nie muszą się logować ✅ Synchronizacja kalendarza (Google, Outlook) ✅ Wideokonferencje (Zoom, Teams) ✅ Pytania dotyczące indywidualnych preferencji dotyczących posiłków ✅ Częściowo – pytania niestandardowe Formularze do przesłania (np. pliki PDF, arkusze robocze) ❌ Jeszcze nie Przypomnienia SMS ❌ Jeszcze nie Wirtualna kolejka oczekujących ❌ Jeszcze nie Obsługa przepisów HIPAA lub PHIPA ❌ Jeszcze nie – nie w przypadku danych poufnych

Wykorzystuj Doodle do ustalania terminów — nie do udostępniania poufnych dokumentów.

W jaki sposób terapeuci korzystają obecnie z serwisu Doodle?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz prywatną praktykę, czy pracujesz w większej klinice, Doodle pomaga Ci usprawnić zarządzanie czasem:

Sesje indywidualne: Udostępnij link do Booking Page — klienci wybierają termin

Terapia grupowa: Umożliw klientom zapisywanie się na cykliczne zajęcia grupowe lub sesje bez wcześniejszej rezerwacji

Spotkania zespołowe: Koordynowanie dostępności między osobami prowadzącymi sprawy a współterapeutami

Warsztaty lub szkolenia: Utwórz Sign-up Sheet z limitami miejsc na poszczególne sesje

Ustawienia hybrydowe: Zarezerwuj sesje – dostępne są opcje stacjonarne i wirtualne

Co na ten temat mówią terapeuci i doradcy?

„Wskaźnik nieobecności spadł natychmiast po tym, jak dodałam link do serwisu Doodle w wiadomościach e-mailowych wysyłanych do nowych pacjentów.” — Cassandra L., licencjonowana terapeutka

„W tygodniu przyjmuję ponad 20 klientów. Dzięki Doodle mój harmonogram jest zawsze wypełniony, a w kalendarzu nie ma żadnego bałaganu”. — Devon M., właścicielka gabinetu

„Korzystamy z serwisu Doodle do planowania zarówno wewnętrznych spotkań, jak i publicznych wydarzeń poświęconych zdrowiu psychicznemu. Nie musimy już wysyłać e-maili z przypomnieniami”. — Jordan R., koordynator programu zdrowia psychicznego

Jakie funkcje są najczęściej poszukiwane przez specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym?

Aktywnie wsłuchujemy się w potrzeby terapeutów i doradców — a oto niektóre z najczęściej zgłaszanych propozycji nowych funkcji:

📤 Obsługa przesyłania plików arkusze robocze, umowy lub pliki PDF

🧘‍♀️ Wirtualne poczekalnie dla klientów przychodzących bez umówienia lub oczekujących

🔔 Przypomnienia przez SMS lub WhatsApp na sesje z klientami

📬 Niestandardowe komunikaty potwierdzające wraz z instrukcją przygotowania

🧑‍🤝‍🧑 Ograniczenia dotyczące wielkości grup w ramach terapii lub sesji coachingowych

🔒 Rozszerzone funkcje zapewniające zgodność z przepisami (HIPAA, PHIPA itp.)

Nie gwarantujemy wprowadzenia tych funkcji, ale rozważamy ich wdrożenie w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony społeczności terapeutów.

Czy Doodle to odpowiednie narzędzie do planowania dla Twojej praktyki?

Jeśli…

Terapeuta prowadzący indywidualną praktykę, samodzielnie zarządzający swoim harmonogramem

Część praktyki skupiającej wielu specjalistów

Organizowanie cyklicznych spotkań grupowych lub warsztatów

Masz już dość ciągłego kontaktowania się z klientami przez e-mail?

Szukam czegoś, z czego klienci będą mogli faktycznie korzystać

…to tak. Doodle to narzędzie do planowania spotkań, stworzone z myślą o prostocie i elastyczności — dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Bez pobierania. Bez utrudnień. Po prostu mniej wymiany wiadomości.

Najczęściej zadawane pytania: Narzędzie do planowania spotkań dla terapeutów i doradców

Czym jest narzędzie do planowania sesji dla terapeutów?

Jest to platforma, która pomaga terapeutom rezerwować terminy, ograniczać liczbę nieobecności oraz zapewnia klientom prosty sposób na umawianie sesji przez Internet.

Czy mogę korzystać z serwisu Doodle do organizowania cotygodniowych spotkań?

Tak. Utwórz Booking Page z cyklicznymi przedziałami czasowymi — na przykład „w poniedziałki od 14:00 do 18:00” — i pozwól klientom wybrać dogodny termin.

Czy uważasz, że mogę zadawać pytania wstępne?

Tak — dodaj pola niestandardowe do swojej Booking Page, aby gromadzić takie dane, jak imię i nazwisko, zaimki lub status klienta („nowy” lub „powracający”).

Czy Doodle jest zgodne z HIPAA?

Na razie nie. Doodle świetnie sprawdza się przy ustalaniu terminów, ale nie nadaje się do przechowywania ani przekazywania poufnych danych klientów.

Czy klienci mogą dokonywać rezerwacji bez logowania się?

Oczywiście. Nie potrzebujesz żadnej aplikacji ani konta — wystarczy kliknąć link i dokonać rezerwacji.