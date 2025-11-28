Il miglior strumento di programmazione per terapisti e consulenti

Doodle aiuta i terapeuti e i consulenti a prenotare le sedute, a gestire gli appuntamenti ricorrenti e a semplificare la programmazione, senza login, email o no-show. Funziona con studi individuali, terapie di gruppo, cliniche del benessere e team multi-provider.

Qual è il miglior strumento di pianificazione per terapeuti?

Un ottimo software di programmazione non si limita a sincronizzare i calendari, ma riduce i no-show, i tempi di amministrazione e aiuta a costruire solide relazioni terapeutiche.

Ma i terapeuti hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice "strumento di calendario". È necessario che:

Offrire fasce orarie ricorrenti per i clienti che ritornano

Prenotare sessioni 1:1 o di gruppo senza dover fare avanti e indietro

Evitare che i clienti debbano creare account o scaricare applicazioni.

Mantenere la programmazione leggera, privata e mobile-friendly.

Doodle è adatto perché:

📅 Condividi una pagina di prenotazione per consentire ai clienti di auto-schedularsi

🧑‍🤝‍🧑 Utilizza sondaggi di gruppo per sincronizzare i team, le sessioni di gruppo o i corsi di formazione.

📝 Aggiungi domande di ingresso personalizzate (ad esempio, "prima volta?" o "nome preferito")

🔗 Funziona senza login, su tutti i dispositivi

Quali sono le funzioni di pianificazione più richieste dai professionisti della salute mentale?

Caratteristiche In Doodle? Pagine di prenotazione 1:1 (sessioni con i clienti) ✅ Slot per appuntamenti ricorrenti ✅ Sondaggi di gruppo (per sincronizzazioni di team, terapia di gruppo) ✅ Schede di iscrizione (gruppi aperti, cliniche) ✅ Non è richiesto il login per i clienti ✅ Sincronizzazione del calendario (Google, Outlook) ✅ Videoconferenze (Zoom, Teams) ✅ Domande di assunzione personalizzate ✅ Parzialmente - domande personalizzate Caricamento di moduli (ad es. PDF, fogli di lavoro) ❌ Non ancora Promemoria via SMS ❌ Non ancora Coda d'attesa virtuale ❌ Non ancora Supporto HIPAA o PHIPA ❌ Non ancora - non per i dati riservati.

Usa Doodle per coordinare i tempi, non per la documentazione sensibile.

Come usano Doodle i terapeuti oggi?

Che si tratti di uno studio privato o di una clinica più grande, Doodle ti aiuta a ridurre gli attriti nella gestione del tempo:

Sessioni 1:1: Condividi il link di una pagina di prenotazione: i clienti scelgono uno slot.

Terapia di gruppo: Permetti ai clienti di iscriversi a gruppi ricorrenti o a sessioni di gruppo.

Riunioni di gruppo: Coordinare la disponibilità dei case manager o dei co-terapeuti

Workshop o cliniche: Crea un foglio di iscrizione con un tetto massimo di sessioni

Impostazioni ibride: Prenota sessioni con opzioni di persona o virtuali

Cosa dicono terapeuti e consulenti?

"La mia percentuale di no-show è diminuita nel momento in cui ho aggiunto il link di Doodle alle email di prenotazione" - Cassandra L., terapeuta abilitata

"Vedo più di 20 clienti a settimana. Doodle mi permette di avere un'agenda piena di appuntamenti, senza doverla consultare" - Devon M., titolare di uno studio medico

"Usiamo Doodle per pianificare sia le riunioni interne sia gli eventi pubblici di benessere. Non c'è più bisogno di correre dietro alle e-mail" - Jordan R., coordinatore del programma di salute mentale

Quali sono le funzioni più richieste dai professionisti della salute mentale?

Ascoltiamo attivamente le esigenze di terapeuti e consulenti e queste sono alcune delle aggiunte più richieste:

📤 Supporto per il caricamento di fogli di lavoro, contratti o PDF

🧘‍♀️ Sale d'attesa virtuali per clienti in attesa o in drop-in

🔔 Promemoria via SMS o WhatsApp per le sessioni dei clienti

📬 Messaggi di conferma personalizzati con istruzioni di preparazione

🧑‍🤝‍🧑 Limiti di dimensione dei gruppi per eventi di terapia o coaching

🔒 Funzioni di conformità più approfondite (HIPAA, PHIPA, ecc.)

Queste funzioni non sono garantite, ma le stiamo esplorando in base alle richieste della comunità terapeutica.

Doodle è lo strumento di programmazione giusto per il tuo studio?

Se sei...

Un terapista solista che gestisce il proprio calendario

Fai parte di uno studio multi-provider

Ospiti di gruppi o workshop ricorrenti

Sei stanco di inseguire i clienti via e-mail

Cerchi qualcosa che i clienti possano usare davvero

...allora sì. Doodle è lo strumento di programmazione costruito per essere semplice e flessibile, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro che conta.

Nessun download. Nessun attrito. Solo meno "tira e molla".

FAQ: Strumento di pianificazione per terapisti e consulenti

Cos'è uno strumento di pianificazione per terapeuti?

È una piattaforma che aiuta i terapeuti a prenotare gli appuntamenti, a ridurre i no-show e a offrire ai clienti un modo semplice per programmare le sessioni online.

Posso usare Doodle per le sessioni settimanali?

Sì. Crea una pagina di prenotazione con fasce orarie ricorrenti, come "Lunedì dalle 14 alle 18", e lascia che siano i clienti a scegliere l'orario.

Posso fare domande di ammissione?

Sì, puoi aggiungere campi personalizzati alla tua pagina di prenotazione per raccogliere dettagli come il nome, la pronuncia o lo stato del cliente (nuovo o di ritorno)".

Doodle è conforme alla normativa HIPAA?

Al momento no. Doodle è ottimo per programmare, ma non per archiviare o trasmettere informazioni sensibili relative ai clienti.

I clienti possono prenotare senza effettuare l'accesso?

Assolutamente sì. Niente app, niente account: basta cliccare sul link e prenotare.