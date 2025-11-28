La mejor herramienta de programación para terapeutas y asesores

Doodle ayuda a los terapeutas y asesores a reservar sesiones, gestionar citas recurrentes y simplificar la programación, sin necesidad de iniciar sesión, correos electrónicos ni ausencias. Funciona en consultas individuales, terapias de grupo, clínicas de bienestar y equipos multiproveedores.

¿Cuál es la mejor herramienta de programación para terapeutas?

Un buen software de programación hace algo más que sincronizar calendarios: reduce las ausencias, el tiempo de administración y ayuda a construir relaciones terapéuticas sólidas.

Pero los terapeutas necesitan algo más que "herramientas de calendario". Necesitan

Ofrecer franjas horarias recurrentes a los clientes que vuelven

Reservar sesiones 1:1 o de grupo sin idas y venidas

Evitar que los clientes tengan que crear cuentas o descargar aplicaciones

Mantener una programación ligera, privada y móvil

Doodle encaja porque:

📅 Comparte una página de reservas para que los clientes programen sus citas por sí mismos

🧑‍🤝‍🧑 Utiliza encuestas de grupo para sincronizar equipos, sesiones de grupo o formaciones

📝 Añade preguntas de admisión personalizadas (por ejemplo, "¿primera vez?" o "Nombre preferido")

🔗 Funciona sin inicios de sesión, en todos los dispositivos

¿Qué funciones de programación necesitan más los profesionales de la salud mental?

Función ¿En Doodle? Páginas de reserva 1:1 (sesiones con clientes) ✅ Citas recurrentes ✅ Encuestas de grupo (para sincronización de equipos, terapia de grupo) ✅ Hojas de inscripción (grupos abiertos, clínicas) ✅ No es necesario que los clientes inicien sesión ✅ Sincronización de calendarios (Google, Outlook) ✅ Videoconferencia (Zoom, Teams) ✅ Preguntas de admisión personalizadas ✅ Parcialmente - preguntas personalizadas Subir formularios (por ejemplo, PDFs) ❌ Aún no Recordatorios por SMS ❌ Aún no Cola de espera virtual ❌ Aún no Compatibilidad con HIPAA o PHIPA ❌ Aún no - no para datos confidenciales

Utiliza Doodle para coordinar el tiempo, no para documentación confidencial.

¿Cómo utilizan Doodle los terapeutas hoy en día?

Tanto si tienes una consulta privada como si formas parte de una clínica más grande, Doodle te ayuda a reducir las fricciones en la gestión del tiempo:

Sesiones 1:1: Comparte un enlace a la Página de Reservas: los clientes eligen una franja horaria

Terapia de grupo: Permite que los clientes se apunten a grupos recurrentes o a sesiones sin cita previa

Reuniones de equipo: Coordina la disponibilidad entre gestores de casos o co-terapeutas

Talleres o clínicas: Crea una hoja de inscripción con los límites de las sesiones

Entornos híbridos: Reserva sesiones con opciones presenciales o virtuales

¿Qué dicen los terapeutas y asesores?

"Mi tasa de inasistencias bajó en cuanto añadí mi enlace Doodle a los correos electrónicos de admisión" - Cassandra L., Terapeuta licenciada

"Atiendo a más de 20 clientes a la semana. Doodle mantiene mi agenda llena sin ningún desorden en el calendario" - Devon M., Propietaria de consulta

"Utilizamos Doodle para planificar reuniones internas y eventos públicos de bienestar. Nada de perseguir correos electrónicos" - Jordan R., Coordinador del Programa de Salud Mental

¿Qué funciones son las más solicitadas por los profesionales de la salud mental?

Escuchamos activamente las necesidades de los terapeutas y asesores, y éstas son algunas de las funciones más solicitadas:

📤 So porte para subir hojas de trabajo, contratos o archivos PDF

🧘‍♀️ Salas de espera virtuales para clientes sin cita previa o en espera

🔔 Recordatorios por SMS o WhatsApp para las sesiones de los clientes

📬 Mensajes de confirmación personalizados con instrucciones de preparación

🧑‍🤝‍🧑 Límites de tamaño de grupo para eventos de terapia o coaching

🔒 F unciones de cumplimiento más profundas (HIPAA, PHIPA, etc.)

Estas funciones no están garantizadas, pero las estamos explorando en función de la demanda de la comunidad terapéutica.

¿Es Doodle la herramienta de programación adecuada para tu consulta?

Si eres...

Un terapeuta en solitario que gestiona su propio calendario

Formas parte de una consulta con varios proveedores

Organizas grupos o talleres de forma recurrente

Cansado de perseguir a los clientes por correo electrónico

Buscas algo que los clientes puedan utilizar realmente

...entonces sí. Doodle es la herramienta de programación creada para la simplicidad y la flexibilidad, para que puedas centrarte en el trabajo que importa.

Sin descargas. Sin fricciones. Menos idas y venidas.

PREGUNTAS FRECUENTES: Herramienta de planificación para terapeutas y asesores

¿Qué es una herramienta de programación para terapeutas?

Es una plataforma que ayuda a los terapeutas a reservar citas, reducir las ausencias y ofrecer a los clientes una forma sencilla de programar sesiones online.

¿Puedo utilizar Doodle para sesiones semanales?

Sí. Crea una Página de reservas con franjas horarias recurrentes, como "Lunes de 14:00 a 18:00", y deja que los clientes elijan una hora.

¿Puedo hacer preguntas de admisión?

Sí: añade campos personalizados a tu Página de reserva para recoger detalles como el nombre, los pronombres o el estado del cliente "nuevo o antiguo".

¿Doodle cumple la HIPAA?

Actualmente no. Doodle es estupendo para programar citas, pero no para almacenar o transmitir información confidencial de los clientes.

¿Los clientes pueden reservar sin iniciar sesión?

Por supuesto que sí. Sin aplicación, sin cuenta: simplemente haz clic en el enlace y reserva.