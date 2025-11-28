Das beste Terminplanungstool für Therapeuten und Berater

Doodle hilft Therapeuten und Beratern, Sitzungen zu buchen, wiederkehrende Termine zu verwalten und die Terminplanung zu vereinfachen – ohne Logins, E-Mails oder No-Shows. Es funktioniert in Einzelpraxen, Gruppentherapien, Wellness-Kliniken und in Teams mit mehreren Therapeuten.

Was ist das beste Terminplanungstool für Therapeuten?

Eine gute Terminplanungssoftware kann mehr als nur Kalender abgleichen - sie reduziert die Zahl der unentschuldigten Fehltermine, verringert den Verwaltungsaufwand und trägt zum Aufbau enger therapeutischer Beziehungen bei.

Aber Therapeuten brauchen mehr als nur "Kalender-Tools". Du musst:

Wiederkehrende Zeitfenster für wiederkehrende Kunden anbieten

1:1-Sitzungen oder Gruppensitzungen ohne Hin und Her buchen

von den Kunden nicht verlangen, dass sie ein Konto anlegen oder eine App herunterladen

Die Terminplanung sollte leicht, privat und mobilfreundlich sein .

Doodle passt, weil:

📅 Teilen Sie eine Buchungsseite , damit Kunden selbst einen Termin vereinbaren können

🧑‍🤝‍🧑 Gruppenumfragen für Teamsynchronisationen, Gruppensitzungen oder Schulungen verwenden

📝 Füge benutzerdefinierte Aufnahmefragen hinzu (z.B. "erstes Mal?" oder "bevorzugter Name")

🔗 Funktioniert ohne Logins und geräteübergreifend

Welche Planungsfunktionen benötigen psychosoziale Fachkräfte am meisten?

Funktion In Doodle? 1:1 Buchungsseiten (Klientensitzungen) ✅ Wiederkehrende Termine ✅ Gruppenumfragen (für Teamsynchronisationen, Gruppentherapie) ✅ Anmeldeformulare (offene Gruppen, Kliniken) ✅ Keine Anmeldung für Kunden erforderlich ✅ Kalendersynchronisation (Google, Outlook) ✅ Videokonferenzen (Zoom, Teams) ✅ Benutzerdefinierte Aufnahmefragen ✅ Teilweise - eigene Fragen Formulare hochladen (z. B. PDFs, Arbeitsblätter) ❌ Noch nicht SMS-Erinnerungen ❌ Noch nicht Virtuelle Warteschlange ❌ Noch nicht HIPAA- oder PHIPA-Unterstützung ❌ Noch nicht - nicht für vertrauliche Daten

Doodle wird für die Zeitkoordination verwendet - nicht für vertrauliche Unterlagen.

Wie nutzen Therapeuten Doodle heute?

Egal, ob du in einer Privatpraxis oder in einer größeren Klinik arbeitest, Doodle hilft dir, die Reibungsverluste bei der Zeiteinteilung zu reduzieren:

1:1-Sitzungen: Teile einen Link zur Buchungsseite - die Kunden wählen einen Termin

Gruppentherapie: Kunden können sich für wiederkehrende Gruppen oder Einzelsitzungen anmelden

Teamsitzungen: Koordiniere die Verfügbarkeit von Fallmanagern oder Co-Therapeuten

Workshops oder Kliniken: Erstelle ein Anmeldeformular mit Sitzungsobergrenzen

Mischformen: Buche Sitzungen mit persönlichen oder virtuellen Optionen

Was sagen Therapeuten und Berater?

"Meine Abwesenheitsquote ist in dem Moment gesunken, in dem ich meinen Doodle-Link in die E-Mails zur Anmeldung eingefügt habe" - Cassandra L., lizenzierte Therapeutin

"Ich betreue mehr als 20 Kunden pro Woche. Doodle sorgt dafür, dass mein Terminkalender voll ist, ohne dass es zu einem Durcheinander im Kalender kommt" - Devon M., Praxisinhaberin

"Wir nutzen Doodle, um sowohl interne Meetings als auch öffentliche Wellness-Veranstaltungen zu planen. Keine E-Mails mehr" - Jordan R., Programmkoordinator für psychische Gesundheit

Welche Funktionen werden von Fachkräften der psychischen Gesundheit am meisten gewünscht?

Wir hören aktiv darauf, was Therapeuten und Berater brauchen - und das sind einige der am häufigsten gewünschten Ergänzungen:

📤 Upload-Unterstützung für Arbeitsblätter, Verträge oder PDFs

🧘‍♀️ Virtuelle Warteräume für vorbeikommende oder wartende Kunden

🔔 SMS- oder WhatsApp-Erinnerungen für Kundensitzungen

📬 Benutzerdefinierte Bestätigungsnachrichten mit Vorbereitungsanweisungen

🧑‍🤝‍🧑 Gruppengrößenbegrenzung für Therapie- oder Coaching-Veranstaltungen

🔒 Tiefergehende Compliance-Funktionen (HIPAA, PHIPA, etc.)

Diese Funktionen sind nicht garantiert, aber wir erforschen sie auf Grundlage der Nachfrage der Therapeutengemeinschaft.

Ist Doodle das richtige Terminplanungswerkzeug für deine Praxis?

Wenn du...

E in Einzeltherapeut bist, der seinen Kalender selbst verwaltet

Teil einer Praxis mit mehreren Anbietern bist

Wiederkehrende Gruppen oder Workshops veranstaltest

Es satt hast, Kunden per E-Mail zu verfolgen

N ach etwas suchst, das deine Kunden tatsächlich nutzen können

...dann ja. Doodle ist ein einfaches und flexibles Tool für die Terminplanung - damit du dich auf die Arbeit konzentrieren kannst, die wirklich wichtig ist.

Keine Downloads. Keine Reibungsverluste. Einfach weniger Hin und Her.

FAQ: Terminplanungs-Tool für Therapeuten und Berater

Was ist ein Terminplanungs-Tool für Therapeuten?

Es ist eine Plattform, die Therapeuten hilft, Termine zu buchen, Absagen zu reduzieren und ihren Kunden eine einfache Möglichkeit zu geben, Sitzungen online zu planen.

Kann ich Doodle für wöchentliche Sitzungen nutzen?

Ja. Erstelle eine Buchungsseite mit wiederkehrenden Terminen, z. B. "Montags von 14-18 Uhr", und lass deine Kunden eine Zeit auswählen.

Meinst du, ich kann Fragen zur Anmeldung stellen?

Ja - füge benutzerdefinierte Felder auf deiner Buchungsseite hinzu, um Details wie Name, Pronomen oder den Status "neuer oder wiederkehrender Kunde" zu erfassen.

Ist Doodle HIPAA-konform?

Derzeit nicht. Doodle eignet sich gut für die Terminplanung, aber nicht für die Speicherung oder Übermittlung sensibler Kundendaten.

Können Kunden buchen, ohne sich einzuloggen?

Auf jeden Fall. Keine App, kein Konto - einfach den Link anklicken und buchen.