Le meilleur outil de planification pour les thérapeutes et les conseillers.

Doodle aide les thérapeutes et les conseillers à réserver des séances, à gérer les rendez-vous récurrents et à simplifier la planification - sans connexion, sans courriel et sans défection. Il fonctionne pour les cabinets individuels, les thérapies de groupe, les cliniques de bien-être et les équipes multi-fournisseurs.

Quel est le meilleur outil de planification pour les thérapeutes ?

Un bon logiciel de planification fait plus que synchroniser les calendriers - il réduit les absences, diminue le temps consacré à l'administration et aide à établir des relations thérapeutiques solides.

Mais les thérapeutes ont besoin de plus que de simples "outils de calendrier". Tu dois :

Proposer des plages horaires récurrentes aux clients qui reviennent.

Réserver des sessions 1:1 ou des sessions de groupe sans va-et-vient.

Éviter de demander aux clients de créer des comptes ou de télécharger des applications.

Faire en sorte que la planification soit légère, privée et adaptée aux mobiles.

Doodle s'adapte parce que :

📅 Partager une page de réservation pour que les clients puissent s'auto-planifier.

🧑‍🤝‍🧑 Utiliser des sondages de groupe pour les synchronisations d'équipe, les sessions de groupe ou les formations.

📝 Ajouter des questions d'accueil personnalisées (par exemple, "première fois ?" ou "nom préféré").

🔗 Fonctionne sans connexion, sur tous les appareils.

De quelles fonctionnalités de planification les professionnels de la santé mentale ont-ils le plus besoin ?

Fonction Dans Doodle ? Pages de réservation 1:1 (séances avec les clients) ✅ Créneaux de rendez-vous récurrents ✅ Sondages de groupe (pour les synchronisations d'équipe, les thérapies de groupe). ✅ Feuilles d'inscription (groupes ouverts, cliniques) ✅ Pas de connexion nécessaire pour les clients ✅ Synchronisation de l'agenda (Google, Outlook) ✅ Vidéoconférence (Zoom, Teams) ✅ Questions d'admission personnalisées ✅ Partiellement - questions personnalisées Télécharger des formulaires (par exemple, des PDF, des feuilles de travail). ❌ Pas encore Rappels par SMS ❌ Pas encore File d'attente virtuelle ❌ Pas encore Prise en charge HIPAA ou PHIPA ❌ Pas encore - pas pour les données confidentielles.

Utilise Doodle pour la coordination du temps - pas pour la documentation sensible.

Comment les thérapeutes utilisent-ils Doodle aujourd'hui ?

Que tu sois en cabinet privé ou que tu fasses partie d'une clinique plus importante, Doodle t'aide à réduire les frictions dans la façon dont tu gères ton temps :

Séances 1:1 : Partage le lien d'une page de réservation - les clients choisissent un créneau.

Thérapie de groupe : Laisse les clients s'inscrire à des groupes récurrents ou à des séances sans rendez-vous.

Réunions d'équipe : Coordonne la disponibilité des gestionnaires de cas ou des co-thérapeutes.

Ateliers ou cliniques : Créer une feuille d'inscription avec des plafonds de séances

Paramètres hybrides : Réserver des séances en personne ou virtuelles

Que disent les thérapeutes et les conseillers ?

"Mon taux de non-présentation a chuté dès que j'ai ajouté mon lien Doodle aux courriels d'accueil" - Cassandra L., thérapeute agréée

"Je vois plus de 20 clients par semaine. Doodle me permet d'avoir un emploi du temps bien rempli sans qu'il y ait de désordre dans le calendrier" - Devon M., propriétaire d'un cabinet médical

"Nous utilisons Doodle pour planifier à la fois les réunions internes et les événements publics de bien-être. Plus besoin de courir après les courriels" - Jordan R., coordonnateur du programme de santé mentale

Quelles sont les fonctionnalités les plus demandées par les professionnels de la santé mentale ?

Nous écoutons activement les besoins des thérapeutes et des conseillers - et voici quelques-uns des ajouts les plus souvent demandés :

📤 Prise en charge du téléchargement pour les feuilles de travail, les contrats ou les PDF.

🧘‍♀️ Salles d'attente virtuelles pour les clients de passage ou en attente.

🔔 Rappels par SMS ou WhatsApp pour les sessions des clients

📬 Messages de confirmation personnalisés avec instructions de préparation

🧑‍🤝‍🧑 Limites de taille de groupe pour les événements de thérapie ou de coaching.

🔒 Fonctionnalités de conformité plus approfondies (HIPAA, PHIPA, etc.)

Ces fonctionnalités ne sont pas garanties, mais nous les explorons en fonction de la demande de la communauté des thérapeutes.

Doodle est-il l'outil de planification idéal pour ton cabinet ?

Si tu es...

un thérapeute solo qui gère son propre calendrier

Fais partie d'un cabinet multi-fournisseurs

Organise des groupes ou des ateliers récurrents

Fatigué de courir après les clients par courriel

Tu cherches quelque chose que tes clients peuvent vraiment utiliser

...alors oui. Doodle est l'outil de planification conçu pour être simple et flexible, afin que tu puisses te concentrer sur le travail qui compte.

Pas de téléchargement. Pas de friction. Juste moins de va-et-vient.

FAQ : Outil de planification pour les thérapeutes et les conseillers

Qu'est-ce qu'un outil de planification pour les thérapeutes ?

C'est une plateforme qui aide les thérapeutes à prendre des rendez-vous, à réduire les absences et à donner aux clients un moyen simple de planifier des séances en ligne.

Puis-je utiliser Doodle pour des séances hebdomadaires ?

Oui. Crée une page de réservation avec des plages horaires récurrentes, par exemple "les lundis de 14 h à 18 h", et laisse les clients choisir leur heure.

Penses-tu que je puisse poser des questions d'admission ?

Oui - ajoute des champs personnalisés à ta page de réservation pour recueillir des détails comme le nom, les pronoms ou le statut du client (nouveau ou habitué).

Doodle est-il conforme à la loi HIPAA ?

Pas actuellement. Doodle est parfait pour la planification, mais pas pour le stockage ou la transmission d'informations sensibles sur les clients.

Les clients peuvent-ils réserver sans se connecter ?

Absolument. Pas d'application, pas de compte - il suffit de cliquer sur le lien et de réserver.