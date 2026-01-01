थेरेपिस्टों और काउंसलर्स के लिए सबसे अच्छा शेड्यूलिंग टूल
अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026
Doodle चिकित्सकों और परामर्शदाताओं को सत्र बुक करने, आवर्ती अपॉइंटमेंट्स का प्रबंधन करने और शेड्यूलिंग को सरल बनाने में मदद करता है—बिना लॉगिन, ईमेल या अनुपस्थित रहने की चिंता के। यह एकल प्रैक्टिस, समूह थेरेपी, वेलनेस क्लिनिक और बहु-प्रदाता टीमों में काम करता है।
थेरेपिस्टों के लिए सबसे अच्छा शेड्यूलिंग टूल कौन सा है?
उत्कृष्ट शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर सिर्फ कैलेंडर सिंक करने से कहीं अधिक करता है—यह अनुपस्थितियों को कम करता है, प्रशासनिक समय बचाता है, और मजबूत चिकित्सीय संबंध बनाने में मदद करता है।
लेकिन चिकित्सकों को केवल "कैलेंडर उपकरणों" से कहीं अधिक की आवश्यकता है। आपको करना होगा:
प्रस्ताव बार-बार आने वाले समय स्लॉट वापस आने वाले ग्राहकों के लिए
पुस्तक एक-एक या समूह सत्र बिना चक्कर लगाए
ग्राहकों को करने के लिए बाध्य करने से बचें खाते बनाएँ या ऐप्स डाउनलोड करें
निर्धारण करते रहें हल्का, निजी, और मोबाइल-अनुकूल
Doodle फिट बैठता है क्योंकि:
📅 साझा करें एक बुकिंग पेज ग्राहकों के लिए स्वयं-निर्धारण
🧑🤝🧑 उपयोग करें ग्रुप पोल टीम सिंक, समूह सत्र, या प्रशिक्षणों के लिए
📝 जोड़ें अनुकूलित पूछताछ प्रश्न (जैसे, "पहली बार?" या "पसंदीदा नाम")
🔗 लॉगिन के बिना, सभी डिवाइसों पर काम करता है
मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को सबसे अधिक किन शेड्यूलिंग सुविधाओं की आवश्यकता होती है?
विशेषता
Doodle में?
1:1 बुकिंग पेज (क्लाइंट सत्र)
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बार-बार आने वाले अपॉइंटमेंट स्लॉट
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ग्रुप पोल (टीम सिंक, समूह थेरेपी के लिए)
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साइन-अप शीट्स (खुले समूह, क्लीनिक)
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क्लाइंट्स के लिए लॉगिन आवश्यक नहीं है।
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कैलेंडर सिंक (गूगल, आउटलुक)
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ज़ूम, टीम्स)
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कस्टम इनटेक प्रश्न
✅ आंशिक रूप से – कस्टम प्रश्न
अपलोड फ़ॉर्म (जैसे PDF, वर्कशीट)
❌ अभी नहीं
एसएमएस रिमाइंडर
❌ अभी नहीं
आभासी प्रतीक्षा कतार
❌ अभी नहीं
HIPAA या PHIPA समर्थन
❌ अभी नहीं – गोपनीय डेटा के लिए नहीं
समय समन्वय के लिए Doodle का उपयोग करें—संवेदनशील दस्तावेज़ों के लिए नहीं।
थेरेपिस्ट आज Doodle का उपयोग कैसे करते हैं?
चाहे आप निजी प्रैक्टिस में हों या किसी बड़े क्लिनिक का हिस्सा हों, Doodle आपको समय प्रबंधन में होने वाली अड़चनों को कम करने में मदद करता है:
एक-एक सत्र: बुकिंग पेज लिंक साझा करें—ग्राहक स्लॉट चुनें
समूह चिकित्सा: ग्राहकों को आवर्ती समूहों या ड्रॉप-इन सत्रों के लिए साइन अप करने दें।
टीम बैठकें: मामला प्रबंधकों या सह-चिकित्सकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करें
कार्यशालाएँ या क्लिनिक: सत्र सीमाओं के साथ एक साइन-अप शीट बनाएँ
संकर विन्यास: इन-पर्सन या वर्चुअल विकल्पों के साथ सत्र बुक करें
थेरेपिस्ट और काउंसलर क्या कहते हैं?
"जैसे ही मैंने इनटेक ईमेल में अपना Doodle लिंक जोड़ा, मेरी नो-शो दर घट गई।" — कैसेंड्रा एल., लाइसेंस प्राप्त थेरेपिस्ट
"मैं हफ़्ते में 20+ क्लाइंट्स को देखता हूँ। Doodle बिना किसी कैलेंडर की गड़बड़ी के मेरे शेड्यूल को पूरा रखता है।" — डेवॉन एम., प्रैक्टिस मालिक
"हम आंतरिक बैठकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, दोनों की योजना बनाने के लिए Doodle का उपयोग करते हैं। ईमेल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं।" — जॉर्डन आर., मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम समन्वयक
मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा सबसे अधिक कौन-सी सुविधाएँ मांगी जाती हैं?
हम सक्रिय रूप से यह सुनते हैं कि चिकित्सकों और परामर्शदाताओं को क्या चाहिए—और ये कुछ सबसे अधिक अनुरोधित अतिरिक्त सुविधाएँ हैं:
📤 अपलोड सहायता वर्कशीट, अनुबंध, या पीडीएफ के लिए
🧘♀️ आभासी प्रतीक्षा कक्ष ड्रॉप-इन या स्टैंडबाय ग्राहकों के लिए
घंटी एसएमएस या व्हाट्सएप रिमाइंडर ग्राहक सत्रों के लिए
📬 अनुकूलित पुष्टिकरण संदेश तैयारी के निर्देशों के साथ
🤝🤝 समूह आकार सीमाएँ थेरेपी या कोचिंग कार्यक्रमों के लिए
🔒 गहन अनुपालन सुविधाएँ (HIPAA, PHIPA, आदि)
ये सुविधाएँ गारंटी नहीं हैं—लेकिन हम थेरेपी समुदाय की मांग के आधार पर इन्हें आजमा रहे हैं।
क्या Doodle आपके अभ्यास के लिए सही शेड्यूलिंग टूल है?
यदि आप…
एकल चिकित्सक अपने स्वयं के कैलेंडर का प्रबंधन कर रहा है
एक बहु-प्रदाता अभ्यास का हिस्सा
बार-बार होने वाले समूहों या कार्यशालाओं की मेजबानी
ईमेल के माध्यम से ग्राहकों का पीछा करने से थक गए हैं
ऐसी चीज़ की तलाश जो क्लाइंट वास्तव में उपयोग कर सकें।
…तो हाँ। Doodle एक शेड्यूलिंग टूल है जिसे सरलता और लचीलेपन के लिए बनाया गया है—ताकि आप महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
कोई डाउनलोड नहीं। कोई झंझट नहीं। बस कम आना-जाना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: चिकित्सकों और परामर्शदाताओं के लिए अनुसूचीकरण उपकरण
थेरेपिस्टों के लिए शेड्यूलिंग टूल क्या है?
यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो थेरेपिस्टों को अपॉइंटमेंट बुक करने, नो-शो की घटनाओं को कम करने, और क्लाइंट्स को ऑनलाइन सत्र शेड्यूल करने का एक सरल तरीका प्रदान करता है।
क्या मैं साप्ताहिक सत्रों के लिए Doodle का उपयोग कर सकता हूँ?
हाँ। आवर्ती समय स्लॉट्स के साथ एक बुकिंग पेज बनाएँ—जैसे "सोमवार को दोपहर 2–6 बजे"—और ग्राहकों को समय चुनने दें।
क्या आपको लगता है कि मैं प्रवेश संबंधी प्रश्न पूछ सकता हूँ?
हाँ—अपने बुकिंग पेज में कस्टम फ़ील्ड जोड़ें ताकि नाम, सर्वनाम, या "नया बनाम लौटने वाला" क्लाइंट स्टेटस जैसी जानकारी एकत्र की जा सके।
क्या Doodle HIPAA-अनुपालन है?
वर्तमान में नहीं। Doodle शेड्यूलिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन संवेदनशील ग्राहक जानकारी संग्रहीत करने या प्रसारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
क्या ग्राहक लॉग इन किए बिना बुक कर सकते हैं?
बिल्कुल। कोई ऐप नहीं, कोई खाता नहीं—बस लिंक पर क्लिक करें और बुक करें।