Det bedste planlægningsværktøj til terapeuter og rådgivere

Doodle hjælper terapeuter og rådgivere med at booke sessioner, administrere tilbagevendende aftaler og forenkle planlægningen - uden logins, e-mails eller udeblivelser. Det fungerer på tværs af solopraksisser, gruppeterapi, wellness-klinikker og teams med flere udbydere.

Hvad er det bedste planlægningsværktøj til terapeuter?

God planlægningssoftware gør mere end at synkronisere kalendere - den reducerer antallet af udeblivelser, reducerer administrationstiden og hjælper med at opbygge stærke terapeutiske relationer.

Men terapeuter har brug for mere end bare "kalenderværktøjer". Det har du brug for:

Tilbyde tilbagevendende tidspunkter til tilbagevendende klienter

Booke 1:1- eller gruppesessioner uden frem og tilbage

Undgå at kræve, at klienter opretter konti eller downloader apps

Hold planlægningen let, privat og mobilvenlig

Doodle passer ind, fordi:

📅 Del en bookingside , så klienter selv kan planlægge

🧑‍🤝‍🧑 Brug gruppeafstemninger til teamsynkronisering, gruppesessioner eller træning

📝 Tilføj brugerdefinerede indgangsspørgsmål (f.eks. "første gang?" eller "foretrukket navn")

🔗 Fungerer uden logins, på tværs af enheder

Hvilke planlægningsfunktioner har sundhedspersonalet mest brug for?

Funktion I Doodle? 1:1-bookingsider (klientsessioner) ✅ Tilbagevendende aftaler ✅ Gruppeafstemninger (til teamsynkronisering, gruppeterapi) ✅ Tilmeldingssedler (åbne grupper, klinikker) ✅ Intet login påkrævet for klienter ✅ Kalender-synkronisering (Google, Outlook) ✅ Videokonferencer (Zoom, Teams) ✅ Brugerdefinerede spørgsmål til indtag ✅ Delvis - brugerdefinerede spørgsmål Upload af formularer (f.eks. PDF'er, regneark) ❌ Ikke endnu SMS-påmindelser ❌ Ikke endnu Virtuel ventekø ❌ Ikke endnu Understøttelse af HIPAA eller PHIPA ❌ Ikke endnu - ikke til fortrolige data

Brug Doodle til tidskoordinering - ikke til følsom dokumentation.

Hvordan bruger terapeuter Doodle i dag?

Uanset om du er privatpraktiserende eller en del af en større klinik, hjælper Doodle dig med at reducere gnidninger i din tidsstyring:

1:1-sessioner: Del et link til en bookingside - klienterne vælger en tid

Gruppeterapi: Lad klienter tilmelde sig tilbagevendende grupper eller drop-in-sessioner

Teammøder: Koordiner tilgængelighed på tværs af sagsbehandlere eller co-terapeuter

Workshops eller klinikker: Opret et tilmeldingsark med sessionslofter

Hybride indstillinger: Book sessioner med personlige eller virtuelle muligheder

Hvad siger terapeuter og rådgivere?

"Min no-show rate faldt i det øjeblik, jeg tilføjede mit Doodle-link til indtagelsesmails." - Cassandra L., Licensed Therapist

"Jeg ser 20+ klienter om ugen. Doodle holder min tidsplan fuld uden rod i kalenderen." - Devon M., praksisejer

"Vi bruger Doodle til at planlægge både interne møder og offentlige wellness-arrangementer. Ingen jagtende e-mails." - Jordan R., programkoordinator for mental sundhed

Hvilke funktioner efterspørges mest af fagfolk inden for mental sundhed?

Vi lytter aktivt til, hvad terapeuter og rådgivere har brug for - og dette er nogle af de mest efterspurgte tilføjelser:

📤 Understøttelse af upload af regneark, kontrakter eller PDF'er

🧘‍♀️ Virtuelle venteværelser til drop-ins eller standby-klienter

🔔 SMS- eller WhatsApp-påmindelser til klientsessioner

📬 Brugerdefinerede bekræftelsesmeddelelser med forberedelsesinstruktioner

🧑‍🤝‍🧑 Grænser for gruppestørrelse til terapi- eller coachingarrangementer

🔒 Dybere compliance-funktioner (HIPAA, PHIPA osv.)

Disse funktioner er ikke garanteret - men vi udforsker dem baseret på efterspørgsel fra terapisamfundet.

Er Doodle det rigtige planlægningsværktøj til din praksis?

Hvis du er...

En soloterapeut, der administrerer din egen kalender

En del af en praksis med flere udbydere

Er vært for tilbagevendende grupper eller workshops

Er træt af at jagte klienter via e-mail

Leder efter noget, klienterne rent faktisk kan bruge

... så ja. Doodle er et planlægningsværktøj, der er bygget til enkelhed og fleksibilitet - så du kan fokusere på det arbejde, der betyder noget.

Ingen downloads. Ingen friktion. Bare mindre frem og tilbage.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Planlægningsværktøj til terapeuter og rådgivere

Hvad er et planlægningsværktøj til terapeuter?

Det er en platform, der hjælper terapeuter med at booke aftaler, reducere udeblivelser og give klienter en enkel måde at planlægge sessioner på online.

Kan jeg bruge Doodle til ugentlige sessioner?

Ja, det kan du. Opret en bookingside med tilbagevendende tidsintervaller - f.eks. "Mandage fra kl. 14-18" - og lad klienterne vælge et tidspunkt.

Tror du, jeg kan stille spørgsmål til indledningen?

Ja - tilføj brugerdefinerede felter til din bookingside for at indsamle detaljer som navn, pronominer eller "ny vs. tilbagevendende" klientstatus.

Er Doodle HIPAA-kompatibel?

Ikke på nuværende tidspunkt. Doodle er fantastisk til planlægning, men ikke til lagring eller overførsel af følsomme klientoplysninger.

Kan klienter booke uden at logge ind?

Ja, helt sikkert. Ingen app, ingen konto - bare klik på linket og book.