Det bästa schemaläggningsverktyget för terapeuter och rådgivare

Doodle hjälper terapeuter och rådgivare att boka sessioner, hantera återkommande möten och förenkla schemaläggningen – utan inloggningar, e-postmeddelanden eller uteblivna besök. Tjänsten fungerar för både enskilda praktiker, gruppterapi, hälsokliniker och team med flera vårdgivare.

Vilket är det bästa schemaläggningsverktyget för terapeuter?

Ett bra schemaläggningsprogram gör mer än att bara synkronisera kalendrar – det minskar antalet uteblivna besök, sparar tid på administration och bidrar till att bygga upp starka terapeutiska relationer.

Men terapeuter behöver mer än bara ”kalenderverktyg”. Du måste:

Erbjudande återkommande tidsintervall för återkommande kunder

Bok 1:1-sessioner eller gruppsessioner utan fram och tillbaka

Undvik att kräva att kunderna ska skapa konton eller ladda ner appar

Fortsätt planera lättviktig, privat och mobilvänlig

Doodle passar eftersom:

📅 Dela en Booking Page så att kunderna själva kan boka tid

🧑‍🤝‍🧑 Använd Group Poll för teamsamordning, gruppmöten eller utbildningar

📝 Lägg till anpassade frågor vid intag (t.ex. ”första gången?” eller ”namn du föredrar”)

🔗 Fungerar utan inloggning, på alla enheter

Vilka schemaläggningsfunktioner behöver vårdpersonal inom psykisk hälsa mest?

Funktion I Doodle? 1:1-Booking Pages (kundmöten) ✅ Återkommande tidsbokningar ✅ Group Poll (för teamsamordning, gruppterapi) ✅ Sign-up Sheets (öppna grupper, kurser) ✅ Ingen inloggning krävs för kunder ✅ Kalendersynkronisering (Google, Outlook) ✅ Videokonferenser (Zoom, Teams) ✅ Anpassade frågor vid intag ✅ Delvis – anpassade frågor Ladda upp formulär (t.ex. PDF-filer, kalkylblad) ❌ Inte ännu SMS-påminnelser ❌ Inte ännu Virtuell kö ❌ Inte ännu Stöd för HIPAA eller PHIPA ❌ Inte än – inte för konfidentiella uppgifter

Använd Doodle för att samordna tider – inte för känslig dokumentation.

Hur använder terapeuter Doodle idag?

Oavsett om du driver en egen praktik eller arbetar på en större klinik hjälper Doodle dig att underlätta din tidshantering:

1:1-sessioner: Dela en länk till Booking Page – kunderna väljer ett tidsfönster

Gruppterapi: Låt kunderna anmäla sig till återkommande grupper eller drop-in-tillfällen

Teammöten: Samordna tillgängligheten mellan handläggare och medterapeuter

Workshops eller kurser: Skapa en Sign-up Sheet med deltagarbegränsningar per session

Hybridinställningar: Boka sessioner med möjlighet att delta på plats eller virtuellt

Vad säger terapeuter och rådgivare?

”Antalet uteblivna besök minskade direkt när jag lade till min Doodle-länk i mina välkomstmejl.” — Cassandra L., legitimerad terapeut

”Jag tar emot över 20 kunder i veckan. Tack vare Doodle är min kalender fullbokad utan att det blir rörigt.” — Devon M., verksamhetsägare

”Vi använder Doodle för att planera både interna möten och offentliga hälsoevenemang. Inget krångel med e-post.” — Jordan R., samordnare för programmet för psykisk hälsa

Vilka funktioner efterfrågas mest av personal inom psykisk hälsa?

Vi lyssnar aktivt på vad terapeuter och rådgivare behöver – och här är några av de tillägg som efterfrågas oftast:

📤 Stöd för uppladdning för arbetsblad, avtal eller PDF-filer

🧘‍♀️ Virtuella väntrum för drop-in-besökare eller kunder som väntar på ledig tid

🔔 Påminnelser via SMS eller WhatsApp för kundmöten

📬 Anpassade bekräftelsemeddelanden med tillagningsanvisningar

🧑‍🤝‍🧑 Begränsningar av gruppstorlek för terapi- eller coachningssessioner

🔒 Mer avancerade funktioner för regelefterlevnad (HIPAA, PHIPA m.fl.)

Dessa funktioner är inte garanterade – men vi undersöker dem utifrån efterfrågan från terapibranschen.

Är Doodle rätt schemaläggningsverktyg för din mottagning?

Om du är…

En enskild terapeut som själv sköter sin egen kalender

En del av en vårdverksamhet med flera vårdgivare

Att anordna återkommande gruppträffar eller workshops

Trött på att jaga kunder via e-post

Letar efter något som kunderna faktiskt kan använda

…då är svaret ja. Doodle är ett schemaläggningsverktyg som är utformat för att vara enkelt och flexibelt – så att du kan fokusera på det arbete som verkligen betyder något.

Inga nedladdningar. Inga krångligheter. Bara mindre fram och tillbaka.

Vanliga frågor: Schemaläggningsverktyg för terapeuter och rådgivare

Vad är ett schemaläggningsverktyg för terapeuter?

Det är en plattform som hjälper terapeuter att boka tid, minska antalet uteblivna besök och ge klienterna ett enkelt sätt att boka sessioner online.

Kan jag använda Doodle för veckomöten?

Ja. Skapa en Booking Page med återkommande tidsintervall – till exempel ”måndagar kl. 14–18” – och låt kunderna välja en tid.

Tror du att jag kan ställa inledande frågor?

Ja – lägg till anpassade fält på din Booking Page för att samla in uppgifter som namn, pronomen eller om kunden är ”ny eller återkommande”.

Uppfyller Doodle kraven i HIPAA?

Inte just nu. Doodle är utmärkt för schemaläggning, men inte för att lagra eller överföra känslig kundinformation.

Kan kunderna boka utan att logga in?

Absolut. Ingen app, inget konto – det är bara att klicka på länken och boka.