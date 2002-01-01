A melhor ferramenta de agendamento para terapeutas e conselheiros

O Doodle ajuda os terapeutas e conselheiros a reservar sessões, gerenciar compromissos recorrentes e simplificar o agendamento - sem logins, e-mails ou não comparecimento. Ele funciona em consultórios individuais, terapia de grupo, clínicas de bem-estar e equipes com vários provedores.
Qual é a melhor ferramenta de agendamento para terapeutas?
Um bom software de agendamento faz mais do que sincronizar calendários - ele reduz o número de não comparecimentos, diminui o tempo de administração e ajuda a construir relacionamentos terapêuticos sólidos.
Mas os terapeutas precisam de mais do que apenas "ferramentas de calendário". Você precisa:
Oferecer intervalos de tempo recorrentes para clientes que retornam
Agendar sessões individuais ou em grupo sem precisar de troca de mensagens
Evitar exigir que os clientes criem contas ou façam download de aplicativos
Manter o agendamento leve, privado e compatível com dispositivos móveis
O Doodle se encaixa porque:
📅 Compartilhe uma página de agendamento para que os clientes façam seu próprio agendamento
🧑🤝🧑 Use enquetes de grupo para sincronização de equipes, sessões de grupo ou treinamentos
Adicionar perguntas de admissão personalizadas (por exemplo, "primeira vez?" ou "nome preferido")
Funciona sem logins, em todos os dispositivos
De quais recursos de agendamento os profissionais de saúde mental mais precisam?
Recurso
No Doodle?
Páginas de agendamento 1:1 (sessões de clientes)
✅
Espaços de agendamento recorrentes
✅
Enquetes de grupo (para sincronizações de equipe, terapia de grupo)
✅
Folhas de registro (grupos abertos, clínicas)
✅
Não é necessário fazer login para os clientes
✅
Sincronização de calendário (Google, Outlook)
✅
Videoconferência (Zoom, Teams)
✅
Perguntas de admissão personalizadas
Parcialmente - perguntas personalizadas
Upload de formulários (por exemplo, PDFs, planilhas)
Ainda não
Lembretes por SMS
Ainda não
Fila de espera virtual
Ainda não
Suporte a HIPAA ou PHIPA
Ainda não - não para dados confidenciais
Use o Doodle para coordenar o tempo - não para documentação confidencial.
Como os terapeutas usam o Doodle atualmente?
Quer você tenha um consultório particular ou faça parte de uma clínica maior, o Doodle ajuda a reduzir o atrito na forma como você gerencia o tempo:
Sessões 1:1: Compartilhe um link da página de agendamento - os clientes escolhem um horário
Terapia de grupo: Você pode permitir que os clientes se inscrevam em grupos recorrentes ou em sessões de atendimento
Reuniões de equipe: Coordenar a disponibilidade entre os gerentes de caso ou co-terapeutas
Workshops ou clínicas: Crie uma planilha de inscrição com limites de sessões
Configurações híbridas: Marque sessões com opções presenciais ou virtuais
O que dizem os terapeutas e conselheiros?
"Minha taxa de não comparecimento caiu no minuto em que adicionei meu link do Doodle aos e-mails de admissão." - Cassandra L., terapeuta licenciada
"Atendo mais de 20 clientes por semana. O Doodle mantém minha agenda cheia sem nenhuma bagunça no calendário." - Devon M., proprietário de consultório
"Usamos o Doodle para planejar reuniões internas e eventos públicos de bem-estar. Você não precisa ficar procurando e-mails." - Jordan R., Coordenador do Programa de Saúde Mental
Quais são os recursos mais solicitados pelos profissionais de saúde mental?
Ouvimos ativamente o que os terapeutas e conselheiros precisam - e estas são algumas das adições mais comumente solicitadas:
📤 Suporte para upload de planilhas, contratos ou PDFs
🧘♀️ Salas de espera virtuais para clientes que chegam ou aguardam
Lembretes por SMS ou WhatsApp para sessões de clientes
Mensagens de confirmação personalizadas com instruções de preparação
🧑🤝🧑 Limites de tamanho de grupo para eventos de terapia ou coaching
Recursos de conformidade mais profundos (HIPAA, PHIPA, etc.)
Esses recursos não estão garantidos, mas estamos explorando-os com base na demanda da comunidade de terapia.
Você acha que o Doodle é a ferramenta de agendamento certa para o seu consultório?
Se você é...
Um terapeuta individual que gerencia seu próprio calendário
Você faz parte de um consultório com vários provedores
Você organiza grupos ou workshops recorrentes
Você está cansado de perseguir clientes por e-mail
Você está procurando algo que os clientes possam realmente usar
...então sim. Doodle é a ferramenta de agendamento criada para ser simples e flexível, para que você possa se concentrar no trabalho que importa.
Você não precisa fazer downloads. Sem atritos. Apenas menos idas e vindas.
PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramenta de agendamento para terapeutas e conselheiros
O que é uma ferramenta de agendamento para terapeutas?
É uma plataforma que ajuda os terapeutas a marcar consultas, reduzir o não comparecimento e oferecer aos clientes uma maneira simples de agendar sessões on-line.
Posso usar o Doodle para sessões semanais?
Sim. Crie uma Booking Page com intervalos de tempo recorrentes, como "Segundas-feiras das 14h às 18h", e deixe que os clientes escolham um horário.
Você acha que posso fazer perguntas de admissão?
Sim - adicione campos personalizados à sua página de agendamento para coletar detalhes como nome, pronomes ou status de cliente "novo vs. retornado".
O Doodle está em conformidade com a HIPAA?
No momento, não. O Doodle é ótimo para agendamento, mas não para armazenar ou transmitir informações confidenciais de clientes.
Os clientes podem agendar sem fazer login?
Com certeza. Sem aplicativo, sem conta - basta clicar no link e agendar.
