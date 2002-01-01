A melhor ferramenta de agendamento para terapeutas e conselheiros

Criar um Doodle

Read Time: 3 minutes

Atualizado: 28 de nov. de 2025

Table of Contents

    O Doodle ajuda os terapeutas e conselheiros a reservar sessões, gerenciar compromissos recorrentes e simplificar o agendamento - sem logins, e-mails ou não comparecimento. Ele funciona em consultórios individuais, terapia de grupo, clínicas de bem-estar e equipes com vários provedores.

    Qual é a melhor ferramenta de agendamento para terapeutas?

    Um bom software de agendamento faz mais do que sincronizar calendários - ele reduz o número de não comparecimentos, diminui o tempo de administração e ajuda a construir relacionamentos terapêuticos sólidos.

    Mas os terapeutas precisam de mais do que apenas "ferramentas de calendário". Você precisa:

    • Oferecer intervalos de tempo recorrentes para clientes que retornam

    • Agendar sessões individuais ou em grupo sem precisar de troca de mensagens

    • Evitar exigir que os clientes criem contas ou façam download de aplicativos

    • Manter o agendamento leve, privado e compatível com dispositivos móveis

    O Doodle se encaixa porque:

    • 📅 Compartilhe uma página de agendamento para que os clientes façam seu próprio agendamento

    • 🧑‍🤝‍🧑 Use enquetes de grupo para sincronização de equipes, sessões de grupo ou treinamentos

    • Adicionar perguntas de admissão personalizadas (por exemplo, "primeira vez?" ou "nome preferido")

    • Funciona sem logins, em todos os dispositivos

    De quais recursos de agendamento os profissionais de saúde mental mais precisam?

    Recurso

    No Doodle?

    Páginas de agendamento 1:1 (sessões de clientes)

    Espaços de agendamento recorrentes

    Enquetes de grupo (para sincronizações de equipe, terapia de grupo)

    Folhas de registro (grupos abertos, clínicas)

    Não é necessário fazer login para os clientes

    Sincronização de calendário (Google, Outlook)

    Videoconferência (Zoom, Teams)

    Perguntas de admissão personalizadas

    Parcialmente - perguntas personalizadas

    Upload de formulários (por exemplo, PDFs, planilhas)

    Ainda não

    Lembretes por SMS

    Ainda não

    Fila de espera virtual

    Ainda não

    Suporte a HIPAA ou PHIPA

    Ainda não - não para dados confidenciais

    Use o Doodle para coordenar o tempo - não para documentação confidencial.

    Como os terapeutas usam o Doodle atualmente?

    Quer você tenha um consultório particular ou faça parte de uma clínica maior, o Doodle ajuda a reduzir o atrito na forma como você gerencia o tempo:

    • Sessões 1:1: Compartilhe um link da página de agendamento - os clientes escolhem um horário

    • Terapia de grupo: Você pode permitir que os clientes se inscrevam em grupos recorrentes ou em sessões de atendimento

    • Reuniões de equipe: Coordenar a disponibilidade entre os gerentes de caso ou co-terapeutas

    • Workshops ou clínicas: Crie uma planilha de inscrição com limites de sessões

    • Configurações híbridas: Marque sessões com opções presenciais ou virtuais

    O que dizem os terapeutas e conselheiros?

    "Minha taxa de não comparecimento caiu no minuto em que adicionei meu link do Doodle aos e-mails de admissão." - Cassandra L., terapeuta licenciada

    "Atendo mais de 20 clientes por semana. O Doodle mantém minha agenda cheia sem nenhuma bagunça no calendário." - Devon M., proprietário de consultório

    "Usamos o Doodle para planejar reuniões internas e eventos públicos de bem-estar. Você não precisa ficar procurando e-mails." - Jordan R., Coordenador do Programa de Saúde Mental

    Quais são os recursos mais solicitados pelos profissionais de saúde mental?

    Ouvimos ativamente o que os terapeutas e conselheiros precisam - e estas são algumas das adições mais comumente solicitadas:

    • 📤 Suporte para upload de planilhas, contratos ou PDFs

    • 🧘‍♀️ Salas de espera virtuais para clientes que chegam ou aguardam

    • Lembretes por SMS ou WhatsApp para sessões de clientes

    • Mensagens de confirmação personalizadas com instruções de preparação

    • 🧑‍🤝‍🧑 Limites de tamanho de grupo para eventos de terapia ou coaching

    • Recursos de conformidade mais profundos (HIPAA, PHIPA, etc.)

    Esses recursos não estão garantidos, mas estamos explorando-os com base na demanda da comunidade de terapia.

    Você acha que o Doodle é a ferramenta de agendamento certa para o seu consultório?

    Se você é...

    • Um terapeuta individual que gerencia seu próprio calendário

    • Você faz parte de um consultório com vários provedores

    • Você organiza grupos ou workshops recorrentes

    • Você está cansado de perseguir clientes por e-mail

    • Você está procurando algo que os clientes possam realmente usar

    ...então sim. Doodle é a ferramenta de agendamento criada para ser simples e flexível, para que você possa se concentrar no trabalho que importa.

    Você não precisa fazer downloads. Sem atritos. Apenas menos idas e vindas.

    PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramenta de agendamento para terapeutas e conselheiros

    O que é uma ferramenta de agendamento para terapeutas?

    É uma plataforma que ajuda os terapeutas a marcar consultas, reduzir o não comparecimento e oferecer aos clientes uma maneira simples de agendar sessões on-line.

    Posso usar o Doodle para sessões semanais?

    Sim. Crie uma Booking Page com intervalos de tempo recorrentes, como "Segundas-feiras das 14h às 18h", e deixe que os clientes escolham um horário.

    Você acha que posso fazer perguntas de admissão?

    Sim - adicione campos personalizados à sua página de agendamento para coletar detalhes como nome, pronomes ou status de cliente "novo vs. retornado".

    O Doodle está em conformidade com a HIPAA?

    No momento, não. O Doodle é ótimo para agendamento, mas não para armazenar ou transmitir informações confidenciais de clientes.

    Os clientes podem agendar sem fazer login?

    Com certeza. Sem aplicativo, sem conta - basta clicar no link e agendar.

