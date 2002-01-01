A melhor ferramenta de agendamento para terapeutas e conselheiros

O Doodle ajuda os terapeutas e conselheiros a reservar sessões, gerenciar compromissos recorrentes e simplificar o agendamento - sem logins, e-mails ou não comparecimento. Ele funciona em consultórios individuais, terapia de grupo, clínicas de bem-estar e equipes com vários provedores.

Qual é a melhor ferramenta de agendamento para terapeutas?

Um bom software de agendamento faz mais do que sincronizar calendários - ele reduz o número de não comparecimentos, diminui o tempo de administração e ajuda a construir relacionamentos terapêuticos sólidos.

Mas os terapeutas precisam de mais do que apenas "ferramentas de calendário". Você precisa:

Oferecer intervalos de tempo recorrentes para clientes que retornam

Agendar sessões individuais ou em grupo sem precisar de troca de mensagens

Evitar exigir que os clientes criem contas ou façam download de aplicativos

Manter o agendamento leve, privado e compatível com dispositivos móveis

O Doodle se encaixa porque:

📅 Compartilhe uma página de agendamento para que os clientes façam seu próprio agendamento

🧑‍🤝‍🧑 Use enquetes de grupo para sincronização de equipes, sessões de grupo ou treinamentos

Adicionar perguntas de admissão personalizadas (por exemplo, "primeira vez?" ou "nome preferido")

Funciona sem logins, em todos os dispositivos

De quais recursos de agendamento os profissionais de saúde mental mais precisam?

Recurso No Doodle? Páginas de agendamento 1:1 (sessões de clientes) ✅ Espaços de agendamento recorrentes ✅ Enquetes de grupo (para sincronizações de equipe, terapia de grupo) ✅ Folhas de registro (grupos abertos, clínicas) ✅ Não é necessário fazer login para os clientes ✅ Sincronização de calendário (Google, Outlook) ✅ Videoconferência (Zoom, Teams) ✅ Perguntas de admissão personalizadas Parcialmente - perguntas personalizadas Upload de formulários (por exemplo, PDFs, planilhas) Ainda não Lembretes por SMS Ainda não Fila de espera virtual Ainda não Suporte a HIPAA ou PHIPA Ainda não - não para dados confidenciais

Use o Doodle para coordenar o tempo - não para documentação confidencial.

Como os terapeutas usam o Doodle atualmente?

Quer você tenha um consultório particular ou faça parte de uma clínica maior, o Doodle ajuda a reduzir o atrito na forma como você gerencia o tempo:

Sessões 1:1: Compartilhe um link da página de agendamento - os clientes escolhem um horário

Terapia de grupo: Você pode permitir que os clientes se inscrevam em grupos recorrentes ou em sessões de atendimento

Reuniões de equipe: Coordenar a disponibilidade entre os gerentes de caso ou co-terapeutas

Workshops ou clínicas: Crie uma planilha de inscrição com limites de sessões

Configurações híbridas: Marque sessões com opções presenciais ou virtuais

O que dizem os terapeutas e conselheiros?

"Minha taxa de não comparecimento caiu no minuto em que adicionei meu link do Doodle aos e-mails de admissão." - Cassandra L., terapeuta licenciada

"Atendo mais de 20 clientes por semana. O Doodle mantém minha agenda cheia sem nenhuma bagunça no calendário." - Devon M., proprietário de consultório

"Usamos o Doodle para planejar reuniões internas e eventos públicos de bem-estar. Você não precisa ficar procurando e-mails." - Jordan R., Coordenador do Programa de Saúde Mental

Quais são os recursos mais solicitados pelos profissionais de saúde mental?

Ouvimos ativamente o que os terapeutas e conselheiros precisam - e estas são algumas das adições mais comumente solicitadas:

📤 Suporte para upload de planilhas, contratos ou PDFs

🧘‍♀️ Salas de espera virtuais para clientes que chegam ou aguardam

Lembretes por SMS ou WhatsApp para sessões de clientes

Mensagens de confirmação personalizadas com instruções de preparação

🧑‍🤝‍🧑 Limites de tamanho de grupo para eventos de terapia ou coaching

Recursos de conformidade mais profundos (HIPAA, PHIPA, etc.)

Esses recursos não estão garantidos, mas estamos explorando-os com base na demanda da comunidade de terapia.

Você acha que o Doodle é a ferramenta de agendamento certa para o seu consultório?

Se você é...

Um terapeuta individual que gerencia seu próprio calendário

Você faz parte de um consultório com vários provedores

Você organiza grupos ou workshops recorrentes

Você está cansado de perseguir clientes por e-mail

Você está procurando algo que os clientes possam realmente usar

...então sim. Doodle é a ferramenta de agendamento criada para ser simples e flexível, para que você possa se concentrar no trabalho que importa.

Você não precisa fazer downloads. Sem atritos. Apenas menos idas e vindas.

PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramenta de agendamento para terapeutas e conselheiros

O que é uma ferramenta de agendamento para terapeutas?

É uma plataforma que ajuda os terapeutas a marcar consultas, reduzir o não comparecimento e oferecer aos clientes uma maneira simples de agendar sessões on-line.

Posso usar o Doodle para sessões semanais?

Sim. Crie uma Booking Page com intervalos de tempo recorrentes, como "Segundas-feiras das 14h às 18h", e deixe que os clientes escolham um horário.

Você acha que posso fazer perguntas de admissão?

Sim - adicione campos personalizados à sua página de agendamento para coletar detalhes como nome, pronomes ou status de cliente "novo vs. retornado".

O Doodle está em conformidade com a HIPAA?

No momento, não. O Doodle é ótimo para agendamento, mas não para armazenar ou transmitir informações confidenciais de clientes.

Os clientes podem agendar sem fazer login?

Com certeza. Sem aplicativo, sem conta - basta clicar no link e agendar.