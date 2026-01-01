Najlepsze narzędzie do planowania dla konsultantów
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Doodle to jedno z najlepszych narzędzi do planowania spotkań dla konsultantów, którzy potrzebują prostego i profesjonalnego sposobu na rezerwację spotkań z klientami, rozmów wstępnych, warsztatów i płatnych sesji. Klienci mogą natychmiast rezerwować terminy za pośrednictwem Twojej Booking Page — bez wymiany e-maili, bez aplikacji i bez logowania. Doodle synchronizuje się z Twoim kalendarzem, obsługuje płatności za pośrednictwem Stripe oraz ogranicza liczbę niepojawień się dzięki automatycznym przypomnieniom (wersja Doodle Pro), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych konsultantów, którzy chcą zaoszczędzić czas i prowadzić bardziej zorganizowaną oraz wydajną działalność.
Wprowadzenie
Kiedy jesteś konsultantem, Twój kalendarz to Twoja sprawa. Rozmowy wstępne, spotkania z klientami, warsztaty projektowe, konsultacje z interesariuszami, rozmowy dotyczące rozliczeń — wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Jednak zarządzanie tym wszystkim za pomocą e-maili, wiadomości na LinkedIn i chaosu w kalendarzu pochłania co tydzień wiele godzin.
Potrzebujesz narzędzia do planowania, które działa jak inteligentny asystent: pomaga potencjalnym klientom umawiać rozmowy, umożliwia klientom płynne planowanie spotkań, pobiera opłaty w razie potrzeby i ogranicza zmiany w ostatniej chwili — a wszystko to bez zwiększania Twojego obciążenia pracą administracyjną.
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Jakie jest najlepsze narzędzie do planowania pracy dla konsultantów?
Dobre oprogramowanie do planowania pracy dla konsultantów powinno:
Umożliw klientom i potencjalnym klientom natychmiastową rezerwację online
Zsynchronizuj z kalendarzem, aby uniknąć nakładania się terminów
Oferuj różne rodzaje rezerwacji (rozmowa zapoznawcza, płatna sesja, warsztaty itp.)
Prowadzenie spotkań w formacie 1:1 oraz z udziałem wielu stron
Wysyłaj automatyczne przypomnienia, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach
Świadczenia alimentacyjne
Pracuj bez konieczności pobierania czegokolwiek przez klientów ani logowania się przez nich
Doodle zajmuje się tym wszystkim — a przy tym zapewnia prostotę i profesjonalizm.
Jak mogę umożliwić klientom rezerwowanie spotkań bez konieczności wymiany e-maili?
Utwórz Booking Page. Sam ustalasz swoją dostępność; klienci wybierają termin.
Możesz udostępnić ten link w:
Podpisy w wiadomościach e-mail
Wiadomości na LinkedIn
Działania następcze w ramach CRM
Propozycje
Twoja strona internetowa lub portfolio
Klienci otrzymują natychmiastowe potwierdzenie — a Twój kalendarz pozostaje uporządkowany.
Czy mogę organizować spotkania z udziałem wielu interesariuszy lub spotkania grupowe?
Tak. Konsultanci często muszą zorganizować spotkania z udziałem kilku osób (np. zespołów kierowniczych, działów kadr i finansów, warsztatów międzyfunkcyjnych). Dzięki Doodle możesz:
Utwórz Booking Page z limitem uczestników
Możesz też skorzystać z Group Poll, aby znaleźć termin, który będzie pasował wszystkim pomimo napiętych harmonogramów
Idealne rozwiązanie na warsztaty, audyty, rozmowy kwalifikacyjne i spotkania inauguracyjne projektów.
Jak ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu, oraz zmian w ostatniej chwili?
Program Doodle Pro zawiera automatyczne przypomnienia które są wysyłane przed spotkaniem. Dzięki temu Twój kalendarz jest wiarygodny, a liczba odwołań typu „przepraszam, zapomniałem!” maleje.
Możesz również:
Dodaj czas rezerwowy między połączeniami
Wymóg powiadomienia o anulowaniu rezerwacji
Ogranicz, z jakim wyprzedzeniem klienci mogą dokonywać rezerwacji
W wiadomości e-mail z potwierdzeniem należy zamieścić dokumenty przygotowawcze lub informacje o oczekiwaniach
Czy mogę przyjmować płatności w momencie dokonywania rezerwacji przez klientów?
Tak — Doodle współpracuje z platformą Stripe, dzięki czemu możesz pobierać opłaty już w momencie rezerwacji. Działa w przypadku:
Sesje strategiczne
Płatne audyty
Opłaty za usługi coachingowe
Warsztaty lub bloki szkoleniowe
Żadnych faktur, żadnego przypominania — płatność jest zapewniona jeszcze przed spotkaniem.
Co mogę dostosować w serwisie Doodle?
Konsultanci mogą dostosować swoją Booking Page tak, aby odzwierciedlała ich markę i proces:
Indywidualne logo i kolory (wersja Pro)
Różne czasy trwania dla różnych rodzajów spotkań
W formie wideokonferencji, rozmowy telefonicznej lub spotkania osobistego
Cotygodniowa dostępność
Czas realizacji i ustawienia bufora
Rezerwacja z uwzględnieniem stref czasowych (doskonałe rozwiązanie dla klientów z zagranicy)
Przegląd funkcji
Funkcja
Czy jest dostępny?
Uwagi
Rezerwacja sesji indywidualnej 1:1
✅ Tak
Nieograniczone, z opcjami bufora i czasu realizacji
Planowanie grupowe
✅ Tak
Booking Page lub Group Poll
Integracja z kalendarzem
✅ Tak
Obsługiwane są Google, Outlook i Apple
Przypomnienia
✅ Zalety
Automatyczne przypomnienia e-mailowe
Indywidualne oznakowanie
✅ Zalety
Dodaj logo, kolory i nazwę firmy
Płatności (Stripe)
✅ Tak
Pobieraj opłatę w momencie rezerwacji
Cykliczna dostępność
✅ Tak
Godziny powtarzające się co tydzień/codziennie
Przesyłanie plików
❌ Jeszcze nie
Zamiast tego dodaj linki do zewnętrznych formularzy
Logowanie klienta / portal
❌ Jeszcze nie
Klienci dokonują rezerwacji bez posiadania konta
Współprowadzenie
⚠️ Częściowe
Tylko na Booking Pages
Monitorowanie obecności
❌ Jeszcze nie
Brak wbudowanej funkcji śledzenia
Czego (na razie) nie ma w zestawie
CRM lub panel klienta
Przesyłanie plików lub notatki z sesji
Automatyczne śledzenie przesyłek
Narzędzia do rejestracji obecności na warsztatach
Doodle celowo zachowuje prostotę. Nadal możesz korzystać z oddzielnych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub udostępniania dokumentów — jednak w przypadku rezerwacji, przypomnień i płatności Doodle często wystarcza.
❤️ Dlaczego konsultanci uwielbiają Doodle
„Kiedyś umówienie rozmowy z potencjalnym klientem zajmowało kilka dni. Teraz wybierają termin od razu — a mój wskaźnik konwersji wzrósł.” — Elena V., konsultantka ds. marketingu, Berlin
„Jako konsultant ds. zarządzania prowadzę spotkania w czterech strefach czasowych. Dzięki Doodle wszystko jest uporządkowane i nie muszę się już martwić o planowanie spotkań.” — Jonas F., konsultant ds. operacyjnych, Chicago
Miliony osób ufają serwisowi Doodle, który nie wymaga od klientów zakładania kont. To po prostu przejrzysty i prosty proces rezerwacji.
Najważniejsze wnioski
Jeśli jesteś konsultantem i chcesz zaoszczędzić wiele godzin na zadaniach administracyjnych oraz pracować w bardziej profesjonalny sposób, Doodle oferuje Ci prosty sposób na umawianie spotkań z klientami, ograniczenie liczby nieobecności oraz przyjmowanie płatności — a wszystko to za pomocą jednego linku.
Dostępny jest bezpłatny plan. Wersja Pro oferuje przypomnienia, możliwość dostosowania wyglądu oraz płatności przez Stripe.
Nie jest wymagana karta kredytowa