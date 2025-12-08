Doodle erstellen

Terminplanung

Das beste Planungstool für Berater

Lesezeit: 3 Minuten

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 8. Dez. 2025

A professional consultant is having a call.

Sprachoptionen

Inhaltsübersicht

    Doodle ist eines der besten Terminplanungstools für Berater/innen, die eine einfache und professionelle Methode benötigen, um Kundentermine, Informationsgespräche, Workshops und bezahlte Sitzungen zu buchen. Kunden können sofort über deine Buchungsseite Termine vereinbaren - keine E-Mails, keine App, keine Anmeldung. Doodle kann mit deinem Kalender synchronisiert werden, unterstützt Zahlungen mit Stripe und reduziert Unpünktlichkeit durch automatische Erinnerungen (Pro). Damit ist Doodle ideal für vielbeschäftigte Berater/innen, die Zeit sparen und ihr Geschäft besser organisieren wollen.

    Intro

    Wenn du Berater bist, ist dein Kalender dein Geschäft. Discovery Calls, Kundentreffen, Projektworkshops, Stakeholder-Check-Ins, Abrechnungsgespräche - alles läuft pünktlich. Aber all das über E-Mails, LinkedIn-Nachrichten und Kalenderchaos zu verwalten, verschlingt jede Woche Stunden.

    Du brauchst ein Terminplanungs-Tool, das dir wie ein intelligenter Assistent zur Seite steht: Es hilft potenziellen Kunden bei der Buchung von Gesprächen, lässt sie Besprechungen ohne Reibungsverluste vereinbaren, zieht bei Bedarf Zahlungen ein und reduziert Änderungen in letzter Minute - und das alles, ohne deine Arbeitsbelastung zu erhöhen.

    Was ist das beste Terminplanungsprogramm für Berater/innen?

    Eine gute Terminplanungssoftware für Berater/innen sollte:

    • Kunden und Interessenten sofort online buchen lassen

    • mit deinem Kalender synchronisiert werden, damit du nie doppelt buchst

    • verschiedene Buchungsarten anbieten (Informationsgespräch, bezahlte Sitzung, Workshop usw.)

    • 1:1-Meetings und Meetings mit mehreren Interessengruppen verwalten

    • Automatische Erinnerungen senden, um die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren

    • Unterstützt Zahlungen

    • Arbeiten, ohne dass deine Kunden etwas herunterladen oder sich anmelden müssen

    Doodle kann all das - und ist dabei einfach und professionell.

    Wie kann ich Kunden die Möglichkeit geben, Meetings zu buchen, ohne dass sie E-Mails hin- und herschicken müssen?

    Erstelle eine Buchungsseite. Du gibst deine Verfügbarkeit an, deine Kunden wählen einen Termin aus.

    Du kannst den Link teilen in:

    • E-Mail-Signaturen

    • LinkedIn-Nachrichten

    • CRM-Follow-ups

    • Vorschlägen

    • Deine Website oder dein Portfolio

    Kunden erhalten sofort eine Bestätigung - und dein Kalender bleibt organisiert.

    Kann ich Multi-Stakeholder- oder Gruppentreffen durchführen?

    Ja. Berater/innen müssen oft mehrere Personen zusammenbringen (z. B. Führungsteams, HR + Finanzen, funktionsübergreifende Workshops). Mit Doodle kannst du:

    • Eine Buchungsseite mit einem Teilnehmerlimit erstellen

    • oder Gruppenumfragen nutzen, um eine Zeit zu finden, die auch bei vollem Terminkalender funktioniert

    Perfekt für Workshops, Audits, Interviews und Projektanfänge.

    Wie kann ich Nichterscheinen und Änderungen in letzter Minute verhindern?

    Doodle Pro enthält automatische Erinnerungen, die vor dem Treffen verschickt werden. So bleibt dein Kalender zuverlässig und es gibt weniger Absagen nach dem Motto "Tut mir leid, ich hab's vergessen".

    Du kannst auch:

    • Pufferzeit zwischen den Gesprächen einfügen

    • eine Vorankündigung für Absagen verlangen

    • einschränken, wie weit im Voraus Kunden buchen können

    • Vorbereitungsunterlagen oder Erwartungen in der Bestätigungs-E-Mail mitteilen

    Kann ich Zahlungen akzeptieren, wenn Kunden buchen?

    Ja - Doodle ist mit Stripe integriert, so dass du Zahlungen bei der Buchung annehmen kannst. Funktioniert für:

    • Strategiesitzungen

    • Bezahlte Audits

    • Bezahlte Coachingverträge

    • Workshops oder Schulungsblöcke

    Keine Rechnungen, kein Hinterherlaufen - die Zahlung wird sichergestellt, bevor das Treffen stattfindet.

    Was kann ich in Doodle anpassen?

    Berater/innen können ihre Buchungsseite so anpassen, dass sie ihre Marke und ihren Prozess widerspiegelt:

    • Eigenes Logo und Farben (Pro)

    • Unterschiedliche Dauer für verschiedene Arten von Treffen

    • Video-, Telefon- oder persönliches Format

    • Wiederkehrende wöchentliche Verfügbarkeit

    • Einstellungen für Vorlaufzeit und Puffer

    • Zeitzonen-freundliche Buchung (ideal für internationale Kunden)

    Funktionen auf einen Blick

    Funktion

    Verfügbar?

    Anmerkungen

    1:1-Sitzungsbuchung

    ✅ Ja

    Unbegrenzt, mit Puffer- und Vorlaufzeitoptionen

    Gruppenplanung

    ✅ Ja

    Buchungsseite oder Gruppenumfrage

    Kalenderintegration

    ✅ Ja

    Google, Outlook, Apple unterstützt

    Reminders

    ✅ Pro

    Automatisierte E-Mail-Erinnerungen

    Benutzerdefiniertes Branding

    ✅ Pro

    Logo, Farben, Firmenname hinzufügen

    Zahlungen (Stripe)

    ✅ Ja

    Zahlung bei Buchung einziehen

    Wiederkehrende Verfügbarkeit

    ✅ Ja

    Wöchentlich/täglich wiederkehrende Stunden

    Datei-Uploads

    ❌ Noch nicht

    Stattdessen externe Formularlinks hinzufügen

    Kunden-Login/Portal

    ❌ Noch nicht

    Kunden buchen ohne Konten

    Co-Hosting

    ⚠️ Teilweise

    Nur auf Buchungsseiten

    Anwesenheitsverfolgung

    ❌ Noch nicht

    Keine integrierte Nachverfolgung

    Was (noch) nicht enthalten ist

    • CRM oder Kunden-Dashboard

    • Datei-Uploads oder Sitzungsnotizen

    • Automatisierte Paketverfolgung

    • Tools zur Workshop-Teilnahme

    Doodle ist absichtlich einfach gehalten. Für CRM oder die gemeinsame Nutzung von Dokumenten kannst du immer noch separate Tools verwenden - aber für Buchungen, Erinnerungen und Zahlungen ist Doodle oft alles, was du brauchst.

    ❤️ Warum Berater Doodle lieben

    "Früher brauchten Interessenten Tage, um einen Anruf zu buchen. Jetzt wählen sie sofort einen Termin - und meine Konversionsrate ist gestiegen." - Elena V., Marketingberaterin, Berlin

    "Als Unternehmensberaterin führe ich Meetings in vier Zeitzonen durch. Mit Doodle habe ich alles im Griff, ohne die üblichen Terminprobleme. - Jonas F., Betriebsberater, Chicago

    Doodle genießt das Vertrauen von Millionen von Menschen und verlangt von den Kunden nicht, dass sie ein Konto anlegen. Das Buchungserlebnis ist sauber und einfach.

    Das Wichtigste zum Mitnehmen

    Wenn du als Beraterin oder Berater stundenlangen Verwaltungsaufwand einsparen und professioneller arbeiten möchtest, bietet dir Doodle eine einfache Möglichkeit, Kunden zu buchen, Unpünktlichkeit zu reduzieren und Zahlungen zu akzeptieren - alles über einen Link.

    Kostenlose Version verfügbar. Pro bietet Erinnerungen, Branding und Stripe-Zahlungen.

