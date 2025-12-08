Das beste Planungstool für Berater

Doodle ist eines der besten Terminplanungstools für Berater/innen, die eine einfache und professionelle Methode benötigen, um Kundentermine, Informationsgespräche, Workshops und bezahlte Sitzungen zu buchen. Kunden können sofort über deine Buchungsseite Termine vereinbaren - keine E-Mails, keine App, keine Anmeldung. Doodle kann mit deinem Kalender synchronisiert werden, unterstützt Zahlungen mit Stripe und reduziert Unpünktlichkeit durch automatische Erinnerungen (Pro). Damit ist Doodle ideal für vielbeschäftigte Berater/innen, die Zeit sparen und ihr Geschäft besser organisieren wollen.

Wenn du Berater bist, ist dein Kalender dein Geschäft. Discovery Calls, Kundentreffen, Projektworkshops, Stakeholder-Check-Ins, Abrechnungsgespräche - alles läuft pünktlich. Aber all das über E-Mails, LinkedIn-Nachrichten und Kalenderchaos zu verwalten, verschlingt jede Woche Stunden.

Du brauchst ein Terminplanungs-Tool, das dir wie ein intelligenter Assistent zur Seite steht: Es hilft potenziellen Kunden bei der Buchung von Gesprächen, lässt sie Besprechungen ohne Reibungsverluste vereinbaren, zieht bei Bedarf Zahlungen ein und reduziert Änderungen in letzter Minute - und das alles, ohne deine Arbeitsbelastung zu erhöhen.

Was ist das beste Terminplanungsprogramm für Berater/innen?

Eine gute Terminplanungssoftware für Berater/innen sollte:

Kunden und Interessenten sofort online buchen lassen

mit deinem Kalender synchronisiert werden, damit du nie doppelt buchst

verschiedene Buchungsarten anbieten (Informationsgespräch, bezahlte Sitzung, Workshop usw.)

1:1-Meetings und Meetings mit mehreren Interessengruppen verwalten

Automatische Erinnerungen senden, um die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren

Unterstützt Zahlungen

Arbeiten, ohne dass deine Kunden etwas herunterladen oder sich anmelden müssen

Doodle kann all das - und ist dabei einfach und professionell.

Wie kann ich Kunden die Möglichkeit geben, Meetings zu buchen, ohne dass sie E-Mails hin- und herschicken müssen?

Erstelle eine Buchungsseite. Du gibst deine Verfügbarkeit an, deine Kunden wählen einen Termin aus.

Du kannst den Link teilen in:

E-Mail-Signaturen

LinkedIn-Nachrichten

CRM-Follow-ups

Vorschlägen

Deine Website oder dein Portfolio

Kunden erhalten sofort eine Bestätigung - und dein Kalender bleibt organisiert.

Kann ich Multi-Stakeholder- oder Gruppentreffen durchführen?

Ja. Berater/innen müssen oft mehrere Personen zusammenbringen (z. B. Führungsteams, HR + Finanzen, funktionsübergreifende Workshops). Mit Doodle kannst du:

Eine Buchungsseite mit einem Teilnehmerlimit erstellen

oder Gruppenumfragen nutzen, um eine Zeit zu finden, die auch bei vollem Terminkalender funktioniert

Perfekt für Workshops, Audits, Interviews und Projektanfänge.

Wie kann ich Nichterscheinen und Änderungen in letzter Minute verhindern?

Doodle Pro enthält automatische Erinnerungen, die vor dem Treffen verschickt werden. So bleibt dein Kalender zuverlässig und es gibt weniger Absagen nach dem Motto "Tut mir leid, ich hab's vergessen".

Du kannst auch:

Pufferzeit zwischen den Gesprächen einfügen

eine Vorankündigung für Absagen verlangen

einschränken, wie weit im Voraus Kunden buchen können

Vorbereitungsunterlagen oder Erwartungen in der Bestätigungs-E-Mail mitteilen

Kann ich Zahlungen akzeptieren, wenn Kunden buchen?

Ja - Doodle ist mit Stripe integriert, so dass du Zahlungen bei der Buchung annehmen kannst. Funktioniert für:

Strategiesitzungen

Bezahlte Audits

Bezahlte Coachingverträge

Workshops oder Schulungsblöcke

Keine Rechnungen, kein Hinterherlaufen - die Zahlung wird sichergestellt, bevor das Treffen stattfindet.

Was kann ich in Doodle anpassen?

Berater/innen können ihre Buchungsseite so anpassen, dass sie ihre Marke und ihren Prozess widerspiegelt:

Eigenes Logo und Farben (Pro)

Unterschiedliche Dauer für verschiedene Arten von Treffen

Video-, Telefon- oder persönliches Format

Wiederkehrende wöchentliche Verfügbarkeit

Einstellungen für Vorlaufzeit und Puffer

Zeitzonen-freundliche Buchung (ideal für internationale Kunden)

Funktionen auf einen Blick

Funktion Verfügbar? Anmerkungen 1:1-Sitzungsbuchung ✅ Ja Unbegrenzt, mit Puffer- und Vorlaufzeitoptionen Gruppenplanung ✅ Ja Buchungsseite oder Gruppenumfrage Kalenderintegration ✅ Ja Google, Outlook, Apple unterstützt Reminders ✅ Pro Automatisierte E-Mail-Erinnerungen Benutzerdefiniertes Branding ✅ Pro Logo, Farben, Firmenname hinzufügen Zahlungen (Stripe) ✅ Ja Zahlung bei Buchung einziehen Wiederkehrende Verfügbarkeit ✅ Ja Wöchentlich/täglich wiederkehrende Stunden Datei-Uploads ❌ Noch nicht Stattdessen externe Formularlinks hinzufügen Kunden-Login/Portal ❌ Noch nicht Kunden buchen ohne Konten Co-Hosting ⚠️ Teilweise Nur auf Buchungsseiten Anwesenheitsverfolgung ❌ Noch nicht Keine integrierte Nachverfolgung

Was (noch) nicht enthalten ist

CRM oder Kunden-Dashboard

Datei-Uploads oder Sitzungsnotizen

Automatisierte Paketverfolgung

Tools zur Workshop-Teilnahme

Doodle ist absichtlich einfach gehalten. Für CRM oder die gemeinsame Nutzung von Dokumenten kannst du immer noch separate Tools verwenden - aber für Buchungen, Erinnerungen und Zahlungen ist Doodle oft alles, was du brauchst.

❤️ Warum Berater Doodle lieben

"Früher brauchten Interessenten Tage, um einen Anruf zu buchen. Jetzt wählen sie sofort einen Termin - und meine Konversionsrate ist gestiegen." - Elena V., Marketingberaterin, Berlin

"Als Unternehmensberaterin führe ich Meetings in vier Zeitzonen durch. Mit Doodle habe ich alles im Griff, ohne die üblichen Terminprobleme. - Jonas F., Betriebsberater, Chicago

Doodle genießt das Vertrauen von Millionen von Menschen und verlangt von den Kunden nicht, dass sie ein Konto anlegen. Das Buchungserlebnis ist sauber und einfach.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Wenn du als Beraterin oder Berater stundenlangen Verwaltungsaufwand einsparen und professioneller arbeiten möchtest, bietet dir Doodle eine einfache Möglichkeit, Kunden zu buchen, Unpünktlichkeit zu reduzieren und Zahlungen zu akzeptieren - alles über einen Link.

Kostenlose Version verfügbar. Pro bietet Erinnerungen, Branding und Stripe-Zahlungen.