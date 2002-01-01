Doodle est l'un des meilleurs outils de planification pour les consultants qui ont besoin d'un moyen simple et professionnel pour réserver des réunions de clients, des appels de découverte, des ateliers et des sessions rémunérées. Les clients peuvent planifier instantanément par le biais de ta page de réservation - pas de courriels de va-et-vient, pas d'application, pas de connexion. Doodle se synchronise avec ton calendrier, prend en charge les paiements avec Stripe et réduit les absences grâce à des rappels automatiques (Pro), ce qui en fait l'outil idéal pour les consultants occupés qui veulent gagner du temps et gérer une entreprise plus organisée et plus efficace.

Intro

Quand tu es consultant, ton calendrier est ton affaire. Les appels de découverte, les réunions avec les clients, les ateliers de projet, les vérifications avec les parties prenantes, les conversations de facturation - tout fonctionne à l'heure. Mais gérer tout cela par le biais de courriels, de messages LinkedIn et du chaos du calendrier fait perdre des heures chaque semaine.

Tu as besoin d'un outil de planification qui ressemble à un assistant intelligent : il aide les prospects à réserver des appels, permet aux clients de planifier des réunions sans friction, perçoit les paiements lorsque c'est nécessaire et réduit les changements de dernière minute - tout cela sans ajouter d'administration supplémentaire à ta charge de travail.

Quel est le meilleur outil de planification pour les consultants ?

Un bon logiciel de planification pour les consultants doit :

Permettre aux clients et aux prospects de réserver en ligne instantanément.

Se synchroniser avec ton calendrier pour que tu ne fasses jamais de double réservation.

Proposer différents types de réservation (appel d’introduction , session payante, atelier, etc.)

Gérer les réunions 1:1 et les réunions avec plusieurs parties prenantes

Envoyer des rappels automatiques pour réduire les absences

Prend en charge les paiements

Travaille sans que tes clients aient à télécharger ou à se connecter à quoi que ce soit.

Doodle fait tout cela - et garde l'expérience simple et professionnelle.

Comment puis-je permettre à mes clients de réserver des réunions sans avoir à envoyer des courriels ?

Crée une page de réservation. Tu définis tes disponibilités, les clients choisissent un créneau.

Tu peux partager le lien dans :

les signatures de courriel

Messages LinkedIn

Suivi CRM

Propositions

Ton site Web ou ton portfolio

Les clients reçoivent une confirmation instantanée - et ton calendrier reste organisé.

Puis-je organiser des réunions avec plusieurs parties prenantes ou des groupes ?

Oui. Les consultants ont souvent besoin de réunir plusieurs personnes (équipes de direction, RH + finances, ateliers interfonctionnels). Avec Doodle, tu peux :

Créer une page de réservation avec une limite de participants.

Ou utiliser des sondages de groupe pour trouver une heure qui convienne à des emplois du temps chargés.

Parfait pour les ateliers, les audits, les entretiens et les lancements de projets.

Comment réduire les absences et les changements de dernière minute ?

Doodle Pro inclut des rappels automatiques qui sont envoyés avant la réunion. Cela permet de garder ton calendrier fiable et de réduire les annulations du type "désolé, j'ai oublié !".

Tu peux aussi :

Ajouter un temps tampon entre les appels.

Exiger un préavis pour les annulations

Limiter le temps de réservation des clients

Partager les documents de préparation ou les attentes dans l'e-mail de confirmation.

Puis-je accepter des paiements lorsque les clients réservent ?

Oui - Doodle s'intègre à Stripe pour que tu puisses collecter les paiements au moment de la réservation. Fonctionne pour :

Séances de stratégie

Audits rémunérés

Les honoraires des coachs

Ateliers ou blocs de formation

Pas de facture, pas de poursuite - le paiement est assuré avant que la réunion n'ait lieu.

Que puis-je personnaliser dans Doodle ?

Les consultants peuvent personnaliser leur page de réservation pour refléter leur marque et leur processus :

Logo et couleurs personnalisés (Pro)

Différentes durées pour différents types de réunions

Formats vidéo, téléphonique ou en personne

Disponibilité hebdomadaire récurrente

Paramètres de délai d'exécution et de tampon

Réservation adaptée au fuseau horaire (idéal pour les clients internationaux)

Fonctionnalités en un coup d'œil

Fonctionnalité Disponible ? Notes Réservation d'une session 1:1 ✅ Oui Illimité, avec des options de tampon et de délai d'exécution. Réservation de groupe ✅ Oui Page de réservation ou sondage de groupe Intégration au calendrier ✅ Oui Google, Outlook, Apple pris en charge Rappels ✅ Pro Rappels automatisés par courriel Marque personnalisée ✅ Pro Ajoute un logo, des couleurs, le nom de l'entreprise. Paiements (Stripe) ✅ Oui Percevoir le paiement lors de la réservation Disponibilité récurrente ✅ Oui Heures récurrentes hebdomadaires/quotidiennes Téléchargement de fichiers ❌ Pas encore Ajoute plutôt des liens vers des formulaires externes Connexion/portail du client ❌ Pas encore Les clients réservent sans compte Co-hébergement ⚠️ Partiel Uniquement sur les pages de réservation Suivi des présences ❌ Pas encore Pas de suivi intégré

Ce qui n'est pas (encore) inclus

CRM ou tableau de bord du client

Téléchargements de fichiers ou notes de session

Suivi automatisé des colis

Outils de participation aux ateliers

Doodle reste intentionnellement simple. Tu peux toujours utiliser des outils distincts pour le CRM ou le partage de documents - mais pour les réservations, les rappels et les paiements, Doodle est souvent tout ce dont tu as besoin.

❤️ Pourquoi les consultants aiment Doodle

"Les prospects avaient l'habitude de prendre des jours pour réserver un appel. Maintenant, ils choisissent une heure instantanément - et mon taux de conversion a augmenté." - Elena V., consultante en marketing, Berlin

"En tant que consultant en management, j'organise des réunions sur quatre fuseaux horaires. Doodle permet de tout organiser, sans les maux de tête habituels liés à la planification." - Jonas F., consultant en opérations, Chicago

Doodle a la confiance de millions de personnes et ne demande pas aux clients de créer des comptes. Juste une expérience de réservation propre et simple.

A retenir

Si tu es un consultant prêt à économiser des heures d'administration et à travailler de manière plus professionnelle, Doodle te donne un moyen facile de réserver des clients, de réduire les absences et d'accepter les paiements, le tout à partir d'un seul lien.

Plan gratuit disponible. La version Pro ajoute des rappels, une image de marque et des paiements Stripe.