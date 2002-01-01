Il miglior strumento di pianificazione per i consulenti

Doodle è uno dei migliori strumenti di pianificazione per i consulenti che hanno bisogno di un modo semplice e professionale per prenotare incontri con i clienti, chiamate introduttive, workshop e sessioni a pagamento. I clienti possono prenotare istantaneamente attraverso la tua pagina di prenotazione: niente email, niente app, niente login. Doodle si sincronizza con il tuo calendario, supporta i pagamenti con Stripe e riduce i no-show con promemoria automatici (Pro), rendendolo ideale per i consulenti impegnati che vogliono risparmiare tempo e gestire un'attività più organizzata ed efficiente.
Introduzione
Quando sei un consulente, il tuo calendario è il tuo lavoro. Chiamate di introduzione, incontri con i clienti, workshop di progetto, check-in con gli stakeholder, conversazioni per la fatturazione: tutto è puntuale. Ma gestire tutto questo attraverso e-mail, messaggi su LinkedIn e il caos del calendario ti fa perdere ore ogni settimana.
Hai bisogno di uno strumento di pianificazione che ti faccia sentire come un assistente intelligente: aiuta i potenziali clienti a prenotare le chiamate, permette ai clienti di programmare le riunioni senza attriti, incassa i pagamenti quando necessario e riduce le modifiche dell'ultimo minuto, il tutto senza aggiungere ulteriore amministrazione al tuo carico di lavoro.
Qual è il miglior strumento di pianificazione per consulenti?
Un buon software di pianificazione per consulenti dovrebbe:
Consentire a clienti e potenziali clienti di prenotare online all'istante
sincronizzarsi con il tuo calendario in modo da non avere mai una doppia prenotazione
Offrire diversi tipi di prenotazione (chiamata di scoperta, sessione a pagamento, workshop, ecc.)
Gestire incontri 1:1 e con più interlocutori
Inviare promemoria automatici per ridurre i no-show
Supporta i pagamenti
Lavora senza richiedere ai tuoi clienti di scaricare o accedere a qualcosa.
Doodle fa tutto questo, mantenendo un'esperienza semplice e professionale.
Come posso permettere ai clienti di prenotare le riunioni senza dover inviare e-mail?
Crea una pagina di prenotazione. Tu indichi la tua disponibilità; i clienti scelgono uno slot.
Puoi condividere il link in:
Firme email
Messaggi su LinkedIn
Seguiti del CRM
Proposte
Il tuo sito web o il tuo portfolio
I clienti ricevono una conferma immediata e il tuo calendario rimane organizzato.
Posso organizzare riunioni di gruppo o con più interlocutori?
Sì. I consulenti hanno spesso bisogno di riunire più persone (ad esempio, team di leadership, HR + finanza, workshop interfunzionali). Con Doodle puoi:
Creare una pagina di prenotazione con un limite di partecipanti
Oppure utilizzare i sondaggi di gruppo per trovare un orario che vada bene per tutti gli impegni.
Perfetto per workshop, audit, colloqui e avvio di progetti.
Come posso ridurre i no-show e i cambiamenti dell'ultimo minuto?
Doodle Pro include promemoria automatici che vengono inviati prima della riunione. Questo aiuta a mantenere il tuo calendario affidabile e a ridurre le cancellazioni "scusate, me ne sono dimenticato!
Puoi anche:
Aggiungere un tempo cuscinetto tra una chiamata e l'altra
Richiedere un preavviso per le cancellazioni
Limitare l'anticipo con cui i clienti possono prenotare
Condividere documenti di preparazione o aspettative nell'e-mail di conferma
Posso accettare pagamenti quando i clienti prenotano?
Sì, Doodle si integra con Stripe per permetterti di raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione. Funziona per:
Sessioni strategiche
Audit a pagamento
Pagamenti fissi per il coaching
Workshop o blocchi di formazione
Niente fatture, niente inseguimenti: il pagamento viene assicurato prima dell'incontro.
Cosa posso personalizzare in Doodle?
I consulenti possono personalizzare la loro pagina di prenotazione per riflettere il loro marchio e il loro processo:
Logo e colori personalizzati (Pro)
Durata diversa per i vari tipi di incontro
Formati video, telefonici o di persona
Disponibilità settimanale ricorrente
Impostazioni di lead time e buffer
Prenotazione compatibile con i fusi orari (ideale per i clienti internazionali)
Le caratteristiche in sintesi
Caratteristiche
Disponibile?
Note
Prenotazione di sessioni 1:1
Sì
Illimitato, con opzioni di buffer e lead time
Programmazione di gruppo
Sì
Pagina di prenotazione o sondaggio di gruppo
Integrazione con il calendario
Sì
Google, Outlook, Apple supportati
Promemoria
Pro
Promemoria automatici via e-mail
Marchio personalizzato
✅ Pro
Aggiungi logo, colori, nome dell'azienda
Pagamenti (Stripe)
Sì
Riscossione del pagamento al momento della prenotazione
Disponibilità ricorrente
Sì
Orari ricorrenti settimanali/giornalieri
Caricamento di file
Non ancora
Aggiungi invece i link ai moduli esterni
Accesso al cliente/portale
Non ancora
Prenotazione clienti senza account
Co-hosting
⚠️ Parziale
Solo sulle pagine di prenotazione
Tracciamento delle presenze
Non ancora
Nessun tracciamento integrato
Cosa non è incluso (ancora)
CRM o dashboard del cliente
Caricamento di file o note di sessione
Tracciamento automatico dei pacchetti
Strumenti per la partecipazione ai workshop
Doodle rimane intenzionalmente semplice. Potresti comunque utilizzare strumenti separati per il CRM o la condivisione di documenti, ma per le prenotazioni, i promemoria e i pagamenti, Doodle è spesso tutto ciò di cui hai bisogno.
❤️ Perché i consulenti amano Doodle
"Una volta i potenziali clienti impiegavano giorni per prenotare una telefonata. Ora scelgono un orario all'istante e il mio tasso di conversione è aumentato". - Elena V., consulente di marketing, Berlino
"In qualità di consulente di direzione, tengo riunioni in quattro fusi orari diversi. Con Doodle tutto è organizzato, senza i soliti grattacapi di programmazione". - Jonas F., consulente operativo, Chicago
Doodle è conosciuto da milioni di persone e non richiede ai clienti di creare un account. Si tratta solo di un'esperienza di prenotazione semplice e pulita.
Un'idea chiave
Se sei un consulente pronto a risparmiare ore di amministrazione e a lavorare in modo più professionale, Doodle ti offre un modo semplice per prenotare i clienti, ridurre i no-show e accettare i pagamenti, tutto da un unico link.
Disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge promemoria, branding e pagamenti con Stripe.
