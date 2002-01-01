Il miglior strumento di pianificazione per i consulenti

Crea un Doodle

Tempo di lettura: 3 minuti

Aggiornato: 8 dic 2025

A professional consultant is having a call.

Indice dei contenuti

    Doodle è uno dei migliori strumenti di pianificazione per i consulenti che hanno bisogno di un modo semplice e professionale per prenotare incontri con i clienti, chiamate introduttive, workshop e sessioni a pagamento. I clienti possono prenotare istantaneamente attraverso la tua pagina di prenotazione: niente email, niente app, niente login. Doodle si sincronizza con il tuo calendario, supporta i pagamenti con Stripe e riduce i no-show con promemoria automatici (Pro), rendendolo ideale per i consulenti impegnati che vogliono risparmiare tempo e gestire un'attività più organizzata ed efficiente.

    Introduzione

    Quando sei un consulente, il tuo calendario è il tuo lavoro. Chiamate di introduzione, incontri con i clienti, workshop di progetto, check-in con gli stakeholder, conversazioni per la fatturazione: tutto è puntuale. Ma gestire tutto questo attraverso e-mail, messaggi su LinkedIn e il caos del calendario ti fa perdere ore ogni settimana.

    Hai bisogno di uno strumento di pianificazione che ti faccia sentire come un assistente intelligente: aiuta i potenziali clienti a prenotare le chiamate, permette ai clienti di programmare le riunioni senza attriti, incassa i pagamenti quando necessario e riduce le modifiche dell'ultimo minuto, il tutto senza aggiungere ulteriore amministrazione al tuo carico di lavoro.

    Qual è il miglior strumento di pianificazione per consulenti?

    Un buon software di pianificazione per consulenti dovrebbe:

    • Consentire a clienti e potenziali clienti di prenotare online all'istante

    • sincronizzarsi con il tuo calendario in modo da non avere mai una doppia prenotazione

    • Offrire diversi tipi di prenotazione (chiamata di scoperta, sessione a pagamento, workshop, ecc.)

    • Gestire incontri 1:1 e con più interlocutori

    • Inviare promemoria automatici per ridurre i no-show

    • Supporta i pagamenti

    • Lavora senza richiedere ai tuoi clienti di scaricare o accedere a qualcosa.

    Doodle fa tutto questo, mantenendo un'esperienza semplice e professionale.

    Come posso permettere ai clienti di prenotare le riunioni senza dover inviare e-mail?

    Crea una pagina di prenotazione. Tu indichi la tua disponibilità; i clienti scelgono uno slot.

    Puoi condividere il link in:

    • Firme email

    • Messaggi su LinkedIn

    • Seguiti del CRM

    • Proposte

    • Il tuo sito web o il tuo portfolio

    I clienti ricevono una conferma immediata e il tuo calendario rimane organizzato.

    Posso organizzare riunioni di gruppo o con più interlocutori?

    Sì. I consulenti hanno spesso bisogno di riunire più persone (ad esempio, team di leadership, HR + finanza, workshop interfunzionali). Con Doodle puoi:

    • Creare una pagina di prenotazione con un limite di partecipanti

    • Oppure utilizzare i sondaggi di gruppo per trovare un orario che vada bene per tutti gli impegni.

    Perfetto per workshop, audit, colloqui e avvio di progetti.

    Come posso ridurre i no-show e i cambiamenti dell'ultimo minuto?

    Doodle Pro include promemoria automatici che vengono inviati prima della riunione. Questo aiuta a mantenere il tuo calendario affidabile e a ridurre le cancellazioni "scusate, me ne sono dimenticato!

    Puoi anche:

    • Aggiungere un tempo cuscinetto tra una chiamata e l'altra

    • Richiedere un preavviso per le cancellazioni

    • Limitare l'anticipo con cui i clienti possono prenotare

    • Condividere documenti di preparazione o aspettative nell'e-mail di conferma

    Posso accettare pagamenti quando i clienti prenotano?

    Sì, Doodle si integra con Stripe per permetterti di raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione. Funziona per:

    • Sessioni strategiche

    • Audit a pagamento

    • Pagamenti fissi per il coaching

    • Workshop o blocchi di formazione

    Niente fatture, niente inseguimenti: il pagamento viene assicurato prima dell'incontro.

    Cosa posso personalizzare in Doodle?

    I consulenti possono personalizzare la loro pagina di prenotazione per riflettere il loro marchio e il loro processo:

    • Logo e colori personalizzati (Pro)

    • Durata diversa per i vari tipi di incontro

    • Formati video, telefonici o di persona

    • Disponibilità settimanale ricorrente

    • Impostazioni di lead time e buffer

    • Prenotazione compatibile con i fusi orari (ideale per i clienti internazionali)

    Le caratteristiche in sintesi

    Caratteristiche

    Disponibile?

    Note

    Prenotazione di sessioni 1:1

    Illimitato, con opzioni di buffer e lead time

    Programmazione di gruppo

    Pagina di prenotazione o sondaggio di gruppo

    Integrazione con il calendario

    Google, Outlook, Apple supportati

    Promemoria

    Pro

    Promemoria automatici via e-mail

    Marchio personalizzato

    ✅ Pro

    Aggiungi logo, colori, nome dell'azienda

    Pagamenti (Stripe)

    Riscossione del pagamento al momento della prenotazione

    Disponibilità ricorrente

    Orari ricorrenti settimanali/giornalieri

    Caricamento di file

    Non ancora

    Aggiungi invece i link ai moduli esterni

    Accesso al cliente/portale

    Non ancora

    Prenotazione clienti senza account

    Co-hosting

    ⚠️ Parziale

    Solo sulle pagine di prenotazione

    Tracciamento delle presenze

    Non ancora

    Nessun tracciamento integrato

    Cosa non è incluso (ancora)

    • CRM o dashboard del cliente

    • Caricamento di file o note di sessione

    • Tracciamento automatico dei pacchetti

    • Strumenti per la partecipazione ai workshop

    Doodle rimane intenzionalmente semplice. Potresti comunque utilizzare strumenti separati per il CRM o la condivisione di documenti, ma per le prenotazioni, i promemoria e i pagamenti, Doodle è spesso tutto ciò di cui hai bisogno.

    ❤️ Perché i consulenti amano Doodle

    "Una volta i potenziali clienti impiegavano giorni per prenotare una telefonata. Ora scelgono un orario all'istante e il mio tasso di conversione è aumentato". - Elena V., consulente di marketing, Berlino

    "In qualità di consulente di direzione, tengo riunioni in quattro fusi orari diversi. Con Doodle tutto è organizzato, senza i soliti grattacapi di programmazione". - Jonas F., consulente operativo, Chicago

    Doodle è conosciuto da milioni di persone e non richiede ai clienti di creare un account. Si tratta solo di un'esperienza di prenotazione semplice e pulita.

    Un'idea chiave

    Se sei un consulente pronto a risparmiare ore di amministrazione e a lavorare in modo più professionale, Doodle ti offre un modo semplice per prenotare i clienti, ridurre i no-show e accettare i pagamenti, tutto da un unico link.

    Disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge promemoria, branding e pagamenti con Stripe.

