Il miglior strumento di pianificazione per i consulenti

Doodle è uno dei migliori strumenti di pianificazione per i consulenti che hanno bisogno di un modo semplice e professionale per prenotare incontri con i clienti, chiamate introduttive , workshop e sessioni a pagamento. I clienti possono prenotare istantaneamente attraverso la tua pagina di prenotazione: niente email, niente app, niente login. Doodle si sincronizza con il tuo calendario, supporta i pagamenti con Stripe e riduce i no-show con promemoria automatici (Pro), rendendolo ideale per i consulenti impegnati che vogliono risparmiare tempo e gestire un'attività più organizzata ed efficiente.

Introduzione

Quando sei un consulente, il tuo calendario è il tuo lavoro. Chiamate di introduzione , incontri con i clienti, workshop di progetto, check-in con gli stakeholder, conversazioni per la fatturazione: tutto è puntuale. Ma gestire tutto questo attraverso e-mail, messaggi su LinkedIn e il caos del calendario ti fa perdere ore ogni settimana.

Hai bisogno di uno strumento di pianificazione che ti faccia sentire come un assistente intelligente: aiuta i potenziali clienti a prenotare le chiamate, permette ai clienti di programmare le riunioni senza attriti, incassa i pagamenti quando necessario e riduce le modifiche dell'ultimo minuto, il tutto senza aggiungere ulteriore amministrazione al tuo carico di lavoro.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

Qual è il miglior strumento di pianificazione per consulenti?

Un buon software di pianificazione per consulenti dovrebbe:

Consentire a clienti e potenziali clienti di prenotare online all'istante

sincronizzarsi con il tuo calendario in modo da non avere mai una doppia prenotazione

Offrire diversi tipi di prenotazione (chiamata di scoperta, sessione a pagamento, workshop, ecc.)

Gestire incontri 1:1 e con più interlocutori

Inviare promemoria automatici per ridurre i no-show

Supporta i pagamenti

Lavora senza richiedere ai tuoi clienti di scaricare o accedere a qualcosa.

Doodle fa tutto questo, mantenendo un'esperienza semplice e professionale.

Come posso permettere ai clienti di prenotare le riunioni senza dover inviare e-mail?

Crea una pagina di prenotazione. Tu indichi la tua disponibilità; i clienti scelgono uno slot.

Puoi condividere il link in:

Firme email

Messaggi su LinkedIn

Seguiti del CRM

Proposte

Il tuo sito web o il tuo portfolio

I clienti ricevono una conferma immediata e il tuo calendario rimane organizzato.

Posso organizzare riunioni di gruppo o con più interlocutori?

Sì. I consulenti hanno spesso bisogno di riunire più persone (ad esempio, team di leadership, HR + finanza, workshop interfunzionali). Con Doodle puoi:

Creare una pagina di prenotazione con un limite di partecipanti

Oppure utilizzare i sondaggi di gruppo per trovare un orario che vada bene per tutti gli impegni.

Perfetto per workshop, audit, colloqui e avvio di progetti.

Come posso ridurre i no-show e i cambiamenti dell'ultimo minuto?

Doodle Pro include promemoria automatici che vengono inviati prima della riunione. Questo aiuta a mantenere il tuo calendario affidabile e a ridurre le cancellazioni "scusate, me ne sono dimenticato!

Puoi anche:

Aggiungere un tempo cuscinetto tra una chiamata e l'altra

Richiedere un preavviso per le cancellazioni

Limitare l'anticipo con cui i clienti possono prenotare

Condividere documenti di preparazione o aspettative nell'e-mail di conferma

Posso accettare pagamenti quando i clienti prenotano?

Sì, Doodle si integra con Stripe per permetterti di raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione. Funziona per:

Sessioni strategiche

Audit a pagamento

Pagamenti fissi per il coaching

Workshop o blocchi di formazione

Niente fatture, niente inseguimenti: il pagamento viene assicurato prima dell'incontro.

Cosa posso personalizzare in Doodle?

I consulenti possono personalizzare la loro pagina di prenotazione per riflettere il loro marchio e il loro processo:

Logo e colori personalizzati (Pro)

Durata diversa per i vari tipi di incontro

Formati video, telefonici o di persona

Disponibilità settimanale ricorrente

Impostazioni di lead time e buffer

Prenotazione compatibile con i fusi orari (ideale per i clienti internazionali)

Le caratteristiche in sintesi

Caratteristiche Disponibile? Note Prenotazione di sessioni 1:1 Sì Illimitato, con opzioni di buffer e lead time Programmazione di gruppo Sì Pagina di prenotazione o sondaggio di gruppo Integrazione con il calendario Sì Google, Outlook, Apple supportati Promemoria Pro Promemoria automatici via e-mail Marchio personalizzato ✅ Pro Aggiungi logo, colori, nome dell'azienda Pagamenti (Stripe) Sì Riscossione del pagamento al momento della prenotazione Disponibilità ricorrente Sì Orari ricorrenti settimanali/giornalieri Caricamento di file Non ancora Aggiungi invece i link ai moduli esterni Accesso al cliente/portale Non ancora Prenotazione clienti senza account Co-hosting ⚠️ Parziale Solo sulle pagine di prenotazione Tracciamento delle presenze Non ancora Nessun tracciamento integrato

Cosa non è incluso (ancora)

CRM o dashboard del cliente

Caricamento di file o note di sessione

Tracciamento automatico dei pacchetti

Strumenti per la partecipazione ai workshop

Doodle rimane intenzionalmente semplice. Potresti comunque utilizzare strumenti separati per il CRM o la condivisione di documenti, ma per le prenotazioni, i promemoria e i pagamenti, Doodle è spesso tutto ciò di cui hai bisogno.

❤️ Perché i consulenti amano Doodle

"Una volta i potenziali clienti impiegavano giorni per prenotare una telefonata. Ora scelgono un orario all'istante e il mio tasso di conversione è aumentato". - Elena V., consulente di marketing, Berlino

"In qualità di consulente di direzione, tengo riunioni in quattro fusi orari diversi. Con Doodle tutto è organizzato, senza i soliti grattacapi di programmazione". - Jonas F., consulente operativo, Chicago

Doodle è conosciuto da milioni di persone e non richiede ai clienti di creare un account. Si tratta solo di un'esperienza di prenotazione semplice e pulita.

Un'idea chiave

Se sei un consulente pronto a risparmiare ore di amministrazione e a lavorare in modo più professionale, Doodle ti offre un modo semplice per prenotare i clienti, ridurre i no-show e accettare i pagamenti, tutto da un unico link.

Disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge promemoria, branding e pagamenti con Stripe.