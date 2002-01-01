La mejor herramienta de programación para asesores

Doodle es una de las mejores herramientas de programación para consultores que necesitan una forma sencilla y profesional de reservar reuniones con clientes, llamadas de descubrimiento, talleres y sesiones de pago. Los clientes pueden reservar al instante a través de tu página de reservas, sin correos electrónicos, aplicaciones ni inicios de sesión. Doodle se sincroniza con tu calendario, admite pagos con Stripe y reduce las ausencias con recordatorios automáticos (Pro), por lo que es ideal para consultores ocupados que quieren ahorrar tiempo y llevar un negocio más organizado y eficiente.

Intro

Cuando eres consultor, tu calendario es tu negocio. Llamadas de descubrimiento, reuniones con clientes, talleres de proyectos, comprobaciones con las partes interesadas, conversaciones sobre facturación... todo funciona puntualmente. Pero gestionar todo eso a través de correos electrónicos, mensajes de LinkedIn y el caos del calendario te hace perder horas cada semana.

Necesitas una herramienta de programación que te haga sentir como un asistente inteligente: que ayude a los clientes potenciales a reservar llamadas, que permita a los clientes programar reuniones sin fricciones, que cobre los pagos cuando sea necesario y que reduzca los cambios de última hora, todo ello sin añadir administración adicional a tu carga de trabajo.

¿Cuál es la mejor herramienta de planificación para asesores?

Un buen programa de agenda para asesores debería

Permitir a los clientes y posibles clientes reservar online al instante

Sincronizarlo con tu calendario para no duplicar las reservas

Ofrecer distintos tipos de reservas (llamada de descubrimiento, sesión de pago, taller, etc.)

Gestionar reuniones 1:1 y multipartitas

Envía recordatorios automáticos para reducir las ausencias

Soporta pagos

Trabaja sin que tus clientes tengan que descargar nada ni iniciar sesión en nada

Doodle hace todo esto, y mantiene la experiencia sencilla y profesional.

¿Cómo puedo permitir que los clientes reserven reuniones sin tener que enviar y recibir correos electrónicos?

Crea una Página de Reservas. Tú estableces tu disponibilidad; los clientes eligen una franja horaria.

Puedes compartir el enlace en

Firmas de correo electrónico

Mensajes de LinkedIn

Seguimientos de CRM

Propuestas

Tu sitio web o portafolio

Los clientes reciben confirmación instantánea, y tu calendario se mantiene organizado.

¿Puedo organizar reuniones multipartitas o de grupo?

Sí. Los consultores a menudo necesitan reunir a varias personas (por ejemplo, equipos de liderazgo, RRHH + finanzas, talleres interfuncionales). Con Doodle, puedes

Crear una Página de Reserva con un límite de participantes

O utilizar Encuestas de Grupo para encontrar una hora que funcione en agendas apretadas

Perfecto para talleres, auditorías, entrevistas e inicio de proyectos.

¿Cómo puedo reducir las ausencias y los cambios de última hora?

Doodle Pro incluye recordatorios automáticos que se envían antes de la reunión. Esto ayuda a que tu calendario sea fiable y reduce las cancelaciones del tipo "¡lo siento, se me olvidó!

También puedes

Añadir tiempo de espera entre convocatorias

Exigir un preaviso para las cancelaciones

Limitar la antelación con la que los clientes pueden reservar

Compartir documentos de preparación o expectativas en el correo electrónico de confirmación

¿Puedo aceptar pagos cuando los clientes reservan?

Sí, Doodle se integra con Stripe para que puedas cobrar los pagos en el momento de la reserva. Sirve para:

Sesiones de estrategia

Auditorías de pago

Retenciones de coaching

Talleres o bloques de formación

Sin facturas ni persecuciones: el pago está asegurado antes de que se celebre la reunión.

¿Qué puedo personalizar en Doodle?

Los Consultores pueden personalizar su Página de Reservas para reflejar su marca y su proceso:

Logotipo y colores personalizados (Pro)

Diferentes duraciones para diferentes tipos de reuniones

Formatos de vídeo, teléfono o en persona

Disponibilidad semanal recurrente

Ajustes de tiempo de espera y amortiguación

Reservas adaptadas a la zona horaria (ideal para clientes internacionales)

Resumen de funciones

Función ¿Disponible? Notas Reserva de sesiones 1:1 Sí Ilimitada, con opciones de tiempo intermedio y tiempo de espera Reserva de grupos ✅ Sí Página de reserva o encuesta de grupo Integración en el calendario Sí Compatible con Google, Outlook y Apple Recordatorios ✅ Pro Recordatorios automatizados por correo electrónico Marca personalizada ✅ Pro Añadir logotipo, colores, nombre de la empresa Pagos (Stripe) Sí Cobrar en el momento de la reserva Disponibilidad recurrente Sí Horas recurrentes semanales/diarias Carga de archivos ❌ Todavía no Añade en su lugar enlaces a formularios externos Inicio de sesión/portal del cliente ❌ Aún no Reserva de clientes sin cuenta Coalojamiento ⚠️ Parcial Sólo en páginas de reservas Seguimiento de asistencia ❌ Aún no No hay seguimiento integrado

Lo que no está incluido (todavía)

CRM o panel de control del cliente

Carga de archivos o notas de sesión

Seguimiento automatizado de paquetes

Herramientas de asistencia a talleres

Doodle es intencionadamente sencillo. Puedes seguir utilizando herramientas separadas para CRM o para compartir documentos, pero para reservas, recordatorios y pagos, Doodle es a menudo todo lo que necesitas.

❤️ Por qué a los asesores les encanta Doodle

"Los clientes potenciales solían tardar días en reservar una llamada. Ahora eligen una hora al instante, y mi tasa de conversión ha subido". - Elena V., consultora de marketing, Berlín

"Como consultora de gestión, organizo reuniones en cuatro zonas horarias. Doodle lo mantiene todo organizado, sin los habituales quebraderos de cabeza de la programación". - Jonas F., consultor de operaciones, Chicago

Millones de personas confían en Doodle y no requiere que los clientes creen cuentas. Sólo una experiencia de reserva limpia y sencilla.

Lo más importante

Si eres un asesor dispuesto a ahorrar horas de administración y trabajar de forma más profesional, Doodle te ofrece una forma sencilla de reservar clientes, reducir las ausencias y aceptar pagos, todo desde un solo enlace.

Plan gratuito disponible. Pro añade recordatorios, marca y pagos con Stripe.