La mejor herramienta de programación para asesores

Tiempo de lectura: 3 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 8 dic 2025

A professional consultant is having a call.

    Doodle es una de las mejores herramientas de programación para consultores que necesitan una forma sencilla y profesional de reservar reuniones con clientes, llamadas de descubrimiento, talleres y sesiones de pago. Los clientes pueden reservar al instante a través de tu página de reservas, sin correos electrónicos, aplicaciones ni inicios de sesión. Doodle se sincroniza con tu calendario, admite pagos con Stripe y reduce las ausencias con recordatorios automáticos (Pro), por lo que es ideal para consultores ocupados que quieren ahorrar tiempo y llevar un negocio más organizado y eficiente.

    Intro

    Cuando eres consultor, tu calendario es tu negocio. Llamadas de descubrimiento, reuniones con clientes, talleres de proyectos, comprobaciones con las partes interesadas, conversaciones sobre facturación... todo funciona puntualmente. Pero gestionar todo eso a través de correos electrónicos, mensajes de LinkedIn y el caos del calendario te hace perder horas cada semana.

    Necesitas una herramienta de programación que te haga sentir como un asistente inteligente: que ayude a los clientes potenciales a reservar llamadas, que permita a los clientes programar reuniones sin fricciones, que cobre los pagos cuando sea necesario y que reduzca los cambios de última hora, todo ello sin añadir administración adicional a tu carga de trabajo.

    ¿Cuál es la mejor herramienta de planificación para asesores?

    Un buen programa de agenda para asesores debería

    • Permitir a los clientes y posibles clientes reservar online al instante

    • Sincronizarlo con tu calendario para no duplicar las reservas

    • Ofrecer distintos tipos de reservas (llamada de descubrimiento, sesión de pago, taller, etc.)

    • Gestionar reuniones 1:1 y multipartitas

    • Envía recordatorios automáticos para reducir las ausencias

    • Soporta pagos

    • Trabaja sin que tus clientes tengan que descargar nada ni iniciar sesión en nada

    Doodle hace todo esto, y mantiene la experiencia sencilla y profesional.

    ¿Cómo puedo permitir que los clientes reserven reuniones sin tener que enviar y recibir correos electrónicos?

    Crea una Página de Reservas. Tú estableces tu disponibilidad; los clientes eligen una franja horaria.

    Puedes compartir el enlace en

    • Firmas de correo electrónico

    • Mensajes de LinkedIn

    • Seguimientos de CRM

    • Propuestas

    • Tu sitio web o portafolio

    Los clientes reciben confirmación instantánea, y tu calendario se mantiene organizado.

    ¿Puedo organizar reuniones multipartitas o de grupo?

    Sí. Los consultores a menudo necesitan reunir a varias personas (por ejemplo, equipos de liderazgo, RRHH + finanzas, talleres interfuncionales). Con Doodle, puedes

    • Crear una Página de Reserva con un límite de participantes

    • O utilizar Encuestas de Grupo para encontrar una hora que funcione en agendas apretadas

    Perfecto para talleres, auditorías, entrevistas e inicio de proyectos.

    ¿Cómo puedo reducir las ausencias y los cambios de última hora?

    Doodle Pro incluye recordatorios automáticos que se envían antes de la reunión. Esto ayuda a que tu calendario sea fiable y reduce las cancelaciones del tipo "¡lo siento, se me olvidó!

    También puedes

    • Añadir tiempo de espera entre convocatorias

    • Exigir un preaviso para las cancelaciones

    • Limitar la antelación con la que los clientes pueden reservar

    • Compartir documentos de preparación o expectativas en el correo electrónico de confirmación

    ¿Puedo aceptar pagos cuando los clientes reservan?

    Sí, Doodle se integra con Stripe para que puedas cobrar los pagos en el momento de la reserva. Sirve para:

    • Sesiones de estrategia

    • Auditorías de pago

    • Retenciones de coaching

    • Talleres o bloques de formación

    Sin facturas ni persecuciones: el pago está asegurado antes de que se celebre la reunión.

    ¿Qué puedo personalizar en Doodle?

    Los Consultores pueden personalizar su Página de Reservas para reflejar su marca y su proceso:

    • Logotipo y colores personalizados (Pro)

    • Diferentes duraciones para diferentes tipos de reuniones

    • Formatos de vídeo, teléfono o en persona

    • Disponibilidad semanal recurrente

    • Ajustes de tiempo de espera y amortiguación

    • Reservas adaptadas a la zona horaria (ideal para clientes internacionales)

    Resumen de funciones

    Función

    ¿Disponible?

    Notas

    Reserva de sesiones 1:1

    Ilimitada, con opciones de tiempo intermedio y tiempo de espera

    Reserva de grupos

    ✅ Sí

    Página de reserva o encuesta de grupo

    Integración en el calendario

    Compatible con Google, Outlook y Apple

    Recordatorios

    ✅ Pro

    Recordatorios automatizados por correo electrónico

    Marca personalizada

    ✅ Pro

    Añadir logotipo, colores, nombre de la empresa

    Pagos (Stripe)

    Cobrar en el momento de la reserva

    Disponibilidad recurrente

    Horas recurrentes semanales/diarias

    Carga de archivos

    ❌ Todavía no

    Añade en su lugar enlaces a formularios externos

    Inicio de sesión/portal del cliente

    ❌ Aún no

    Reserva de clientes sin cuenta

    Coalojamiento

    ⚠️ Parcial

    Sólo en páginas de reservas

    Seguimiento de asistencia

    ❌ Aún no

    No hay seguimiento integrado

    Lo que no está incluido (todavía)

    • CRM o panel de control del cliente

    • Carga de archivos o notas de sesión

    • Seguimiento automatizado de paquetes

    • Herramientas de asistencia a talleres

    Doodle es intencionadamente sencillo. Puedes seguir utilizando herramientas separadas para CRM o para compartir documentos, pero para reservas, recordatorios y pagos, Doodle es a menudo todo lo que necesitas.

    ❤️ Por qué a los asesores les encanta Doodle

    "Los clientes potenciales solían tardar días en reservar una llamada. Ahora eligen una hora al instante, y mi tasa de conversión ha subido". - Elena V., consultora de marketing, Berlín

    "Como consultora de gestión, organizo reuniones en cuatro zonas horarias. Doodle lo mantiene todo organizado, sin los habituales quebraderos de cabeza de la programación". - Jonas F., consultor de operaciones, Chicago

    Millones de personas confían en Doodle y no requiere que los clientes creen cuentas. Sólo una experiencia de reserva limpia y sencilla.

    Lo más importante

    Si eres un asesor dispuesto a ahorrar horas de administración y trabajar de forma más profesional, Doodle te ofrece una forma sencilla de reservar clientes, reducir las ausencias y aceptar pagos, todo desde un solo enlace.

    Plan gratuito disponible. Pro añade recordatorios, marca y pagos con Stripe.

