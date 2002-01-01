O Doodle é uma das melhores ferramentas de agendamento para consultores que precisam de uma maneira simples e profissional de agendar reuniões com clientes, chamadas de descoberta, workshops e sessões pagas. Os clientes podem agendar instantaneamente por meio de sua página de agendamento - sem e-mails, aplicativos ou login. O Doodle é sincronizado com o seu calendário, aceita pagamentos com o Stripe e reduz o número de não comparecimentos com lembretes automáticos (Pro), o que o torna ideal para consultores ocupados que desejam economizar tempo e administrar um negócio mais organizado e eficiente.

Introdução

Quando você é um consultor, sua agenda é o seu negócio. Chamadas de descoberta, reuniões com clientes, workshops de projetos, check-ins de partes interessadas, conversas sobre faturamento - tudo é feito na hora certa. Mas gerenciar tudo isso por meio de e-mails, mensagens do LinkedIn e caos no calendário faz com que você perca horas por semana.

Você precisa de uma ferramenta de agendamento que pareça um assistente inteligente: que ajude os clientes em potencial a agendar chamadas, que permita que os clientes agendem reuniões sem atritos, que colete pagamentos quando necessário e que reduza as alterações de última hora - tudo isso sem acrescentar mais administração à sua carga de trabalho.

Qual é a melhor ferramenta de agendamento para consultores?

Um bom software de agendamento para consultores deve:

Permitir que clientes e prospects façam reservas on-line instantaneamente

Sincronizar com o seu calendário para que você nunca faça uma reserva dupla

Oferecer diferentes tipos de agendamento (chamada de descoberta, sessão paga, workshop etc.)

Lidar com reuniões individuais e com várias partes interessadas

Enviar lembretes automáticos para reduzir o número de não comparecimentos

Suporte a pagamentos

Trabalhar sem exigir que seus clientes façam download ou se conectem a qualquer coisa

O Doodle faz tudo isso - e mantém a experiência simples e profissional.

Como posso permitir que os clientes agendem reuniões sem ficar trocando e-mails?

Crie uma página de agendamento. Você define sua disponibilidade; os clientes escolhem um horário.

Você pode compartilhar o link em:

Assinaturas de e-mail

Mensagens do LinkedIn

Acompanhamentos de CRM

Propostas

Seu site ou portfólio

Os clientes recebem confirmação instantânea, e você mantém sua agenda organizada.

Posso realizar reuniões com várias partes interessadas ou grupos?

Sim. Os consultores geralmente precisam reunir várias pessoas (por exemplo, equipes de liderança, RH + finanças, workshops multifuncionais). Com o Doodle, você pode:

Criar uma página de reserva com um limite de participantes

Ou usar Group Polls para encontrar um horário que funcione em agendas lotadas

Perfeito para workshops, auditorias, entrevistas e início de projetos.

Como faço para reduzir o não comparecimento e as alterações de última hora?

O Doodle Pro inclui lembretes automáticos que são enviados antes da reunião. Isso ajuda a manter seu calendário confiável e reduz os cancelamentos do tipo "desculpe, esqueci!".

Você também pode:

Adicionar tempo de espera entre as chamadas

Exigir aviso prévio para cancelamentos

Limitar a antecedência com que os clientes podem reservar

Compartilhar documentos preparatórios ou expectativas no e-mail de confirmação

Posso aceitar pagamentos quando os clientes fazem a reserva?

Sim - o Doodle se integra ao Stripe para que você possa receber pagamentos no momento da reserva. Você pode usá-lo para:

Sessões de estratégia

Auditorías pagas

Retenções de treinamento

Workshops ou blocos de treinamento

Você não precisa de faturas, nem de perseguição - o pagamento é garantido antes da reunião.

O que posso personalizar no Doodle?

Os consultores podem personalizar sua página de reservas para refletir sua marca e seu processo:

Logotipo e cores personalizados (Pro)

Diferentes durações para diferentes tipos de reunião

Formatos de vídeo, telefone ou presencial

Disponibilidade semanal recorrente

Configurações de tempo de espera e buffer

Reserva compatível com fuso horário (ótimo para clientes internacionais)

Visão geral dos recursos

Recurso Disponível? Observações Reserva de sessões 1:1 Sim Ilimitado, com opções de buffer e tempo de espera Agendamento de grupos Sim Página de reserva ou enquete de grupo Integração com o calendário Sim Compatível com Google, Outlook e Apple Lembretes Pro Lembretes automatizados por e-mail Marca personalizada ✅ Pro Adicionar logotipo, cores, nome da empresa Pagamentos (Stripe) Sim Cobrar pagamento na reserva Disponibilidade recorrente Sim Horas recorrentes semanais/diárias Upload de arquivos Ainda não Em vez disso, adicione links de formulários externos Login/portal do cliente Ainda não Reserva de clientes sem contas Hospedagem conjunta ⚠️ Parcial Somente nas páginas de reservas Controle de presença Ainda não Não há rastreamento integrado

O que não está incluído (ainda)

CRM ou painel de controle do cliente

Upload de arquivos ou anotações de sessões

Rastreamento automatizado de pacotes

Ferramentas de participação em workshops

O Doodle é intencionalmente simples. Você ainda pode usar ferramentas separadas para CRM ou compartilhamento de documentos, mas para agendamentos, lembretes e pagamentos, o Doodle geralmente é tudo o que você precisa.

❤️ Por que os consultores adoram o Doodle

"Os clientes em potencial costumavam levar dias para agendar uma chamada. Agora eles escolhem um horário instantaneamente - e minha taxa de conversão aumentou." - Elena V., consultora de marketing, Berlim

"Como consultora de gestão, realizo reuniões em quatro fusos horários. O Doodle mantém tudo organizado, sem as habituais dores de cabeça de agendamento." - Jonas F., consultor de operações, Chicago

O Doodle tem a confiança de milhões de pessoas e não exige que os clientes criem contas. Apenas uma experiência de reserva limpa e simples.

Principais conclusões

Se você é um consultor pronto para economizar horas de administração e trabalhar de forma mais profissional, o Doodle oferece uma maneira fácil de agendar clientes, reduzir não comparecimentos e aceitar pagamentos - tudo em um único link.

Você tem um plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona lembretes, marca e pagamentos com o Stripe.