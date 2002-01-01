Criar um Doodle

Read Time: 3 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 8 de dez. de 2025

A professional consultant is having a call.

    O Doodle é uma das melhores ferramentas de agendamento para consultores que precisam de uma maneira simples e profissional de agendar reuniões com clientes, chamadas de descoberta, workshops e sessões pagas. Os clientes podem agendar instantaneamente por meio de sua página de agendamento - sem e-mails, aplicativos ou login. O Doodle é sincronizado com o seu calendário, aceita pagamentos com o Stripe e reduz o número de não comparecimentos com lembretes automáticos (Pro), o que o torna ideal para consultores ocupados que desejam economizar tempo e administrar um negócio mais organizado e eficiente.

    Introdução

    Quando você é um consultor, sua agenda é o seu negócio. Chamadas de descoberta, reuniões com clientes, workshops de projetos, check-ins de partes interessadas, conversas sobre faturamento - tudo é feito na hora certa. Mas gerenciar tudo isso por meio de e-mails, mensagens do LinkedIn e caos no calendário faz com que você perca horas por semana.

    Você precisa de uma ferramenta de agendamento que pareça um assistente inteligente: que ajude os clientes em potencial a agendar chamadas, que permita que os clientes agendem reuniões sem atritos, que colete pagamentos quando necessário e que reduza as alterações de última hora - tudo isso sem acrescentar mais administração à sua carga de trabalho.

    Qual é a melhor ferramenta de agendamento para consultores?

    Um bom software de agendamento para consultores deve:

    • Permitir que clientes e prospects façam reservas on-line instantaneamente

    • Sincronizar com o seu calendário para que você nunca faça uma reserva dupla

    • Oferecer diferentes tipos de agendamento (chamada de descoberta, sessão paga, workshop etc.)

    • Lidar com reuniões individuais e com várias partes interessadas

    • Enviar lembretes automáticos para reduzir o número de não comparecimentos

    • Suporte a pagamentos

    • Trabalhar sem exigir que seus clientes façam download ou se conectem a qualquer coisa

    O Doodle faz tudo isso - e mantém a experiência simples e profissional.

    Como posso permitir que os clientes agendem reuniões sem ficar trocando e-mails?

    Crie uma página de agendamento. Você define sua disponibilidade; os clientes escolhem um horário.

    Você pode compartilhar o link em:

    • Assinaturas de e-mail

    • Mensagens do LinkedIn

    • Acompanhamentos de CRM

    • Propostas

    • Seu site ou portfólio

    Os clientes recebem confirmação instantânea, e você mantém sua agenda organizada.

    Posso realizar reuniões com várias partes interessadas ou grupos?

    Sim. Os consultores geralmente precisam reunir várias pessoas (por exemplo, equipes de liderança, RH + finanças, workshops multifuncionais). Com o Doodle, você pode:

    Perfeito para workshops, auditorias, entrevistas e início de projetos.

    Como faço para reduzir o não comparecimento e as alterações de última hora?

    O Doodle Pro inclui lembretes automáticos que são enviados antes da reunião. Isso ajuda a manter seu calendário confiável e reduz os cancelamentos do tipo "desculpe, esqueci!".

    Você também pode:

    • Adicionar tempo de espera entre as chamadas

    • Exigir aviso prévio para cancelamentos

    • Limitar a antecedência com que os clientes podem reservar

    • Compartilhar documentos preparatórios ou expectativas no e-mail de confirmação

    Posso aceitar pagamentos quando os clientes fazem a reserva?

    Sim - o Doodle se integra ao Stripe para que você possa receber pagamentos no momento da reserva. Você pode usá-lo para:

    • Sessões de estratégia

    • Auditorías pagas

    • Retenções de treinamento

    • Workshops ou blocos de treinamento

    Você não precisa de faturas, nem de perseguição - o pagamento é garantido antes da reunião.

    O que posso personalizar no Doodle?

    Os consultores podem personalizar sua página de reservas para refletir sua marca e seu processo:

    • Logotipo e cores personalizados (Pro)

    • Diferentes durações para diferentes tipos de reunião

    • Formatos de vídeo, telefone ou presencial

    • Disponibilidade semanal recorrente

    • Configurações de tempo de espera e buffer

    • Reserva compatível com fuso horário (ótimo para clientes internacionais)

    Visão geral dos recursos

    Recurso

    Disponível?

    Observações

    Reserva de sessões 1:1

    Sim

    Ilimitado, com opções de buffer e tempo de espera

    Agendamento de grupos

    Sim

    Página de reserva ou enquete de grupo

    Integração com o calendário

    Sim

    Compatível com Google, Outlook e Apple

    Lembretes

    Pro

    Lembretes automatizados por e-mail

    Marca personalizada

    ✅ Pro

    Adicionar logotipo, cores, nome da empresa

    Pagamentos (Stripe)

    Sim

    Cobrar pagamento na reserva

    Disponibilidade recorrente

    Sim

    Horas recorrentes semanais/diárias

    Upload de arquivos

    Ainda não

    Em vez disso, adicione links de formulários externos

    Login/portal do cliente

    Ainda não

    Reserva de clientes sem contas

    Hospedagem conjunta

    ⚠️ Parcial

    Somente nas páginas de reservas

    Controle de presença

    Ainda não

    Não há rastreamento integrado

    O que não está incluído (ainda)

    • CRM ou painel de controle do cliente

    • Upload de arquivos ou anotações de sessões

    • Rastreamento automatizado de pacotes

    • Ferramentas de participação em workshops

    O Doodle é intencionalmente simples. Você ainda pode usar ferramentas separadas para CRM ou compartilhamento de documentos, mas para agendamentos, lembretes e pagamentos, o Doodle geralmente é tudo o que você precisa.

    ❤️ Por que os consultores adoram o Doodle

    "Os clientes em potencial costumavam levar dias para agendar uma chamada. Agora eles escolhem um horário instantaneamente - e minha taxa de conversão aumentou." - Elena V., consultora de marketing, Berlim

    "Como consultora de gestão, realizo reuniões em quatro fusos horários. O Doodle mantém tudo organizado, sem as habituais dores de cabeça de agendamento." - Jonas F., consultor de operações, Chicago

    O Doodle tem a confiança de milhões de pessoas e não exige que os clientes criem contas. Apenas uma experiência de reserva limpa e simples.

    Principais conclusões

    Se você é um consultor pronto para economizar horas de administração e trabalhar de forma mais profissional, o Doodle oferece uma maneira fácil de agendar clientes, reduzir não comparecimentos e aceitar pagamentos - tudo em um único link.

    Você tem um plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona lembretes, marca e pagamentos com o Stripe.

