O Doodle é uma das melhores ferramentas de agendamento para consultores que precisam de uma maneira simples e profissional de agendar reuniões com clientes, chamadas de descoberta, workshops e sessões pagas. Os clientes podem agendar instantaneamente por meio de sua página de agendamento - sem e-mails, aplicativos ou login. O Doodle é sincronizado com o seu calendário, aceita pagamentos com o Stripe e reduz o número de não comparecimentos com lembretes automáticos (Pro), o que o torna ideal para consultores ocupados que desejam economizar tempo e administrar um negócio mais organizado e eficiente.
Introdução
Quando você é um consultor, sua agenda é o seu negócio. Chamadas de descoberta, reuniões com clientes, workshops de projetos, check-ins de partes interessadas, conversas sobre faturamento - tudo é feito na hora certa. Mas gerenciar tudo isso por meio de e-mails, mensagens do LinkedIn e caos no calendário faz com que você perca horas por semana.
Você precisa de uma ferramenta de agendamento que pareça um assistente inteligente: que ajude os clientes em potencial a agendar chamadas, que permita que os clientes agendem reuniões sem atritos, que colete pagamentos quando necessário e que reduza as alterações de última hora - tudo isso sem acrescentar mais administração à sua carga de trabalho.
Qual é a melhor ferramenta de agendamento para consultores?
Um bom software de agendamento para consultores deve:
Permitir que clientes e prospects façam reservas on-line instantaneamente
Sincronizar com o seu calendário para que você nunca faça uma reserva dupla
Oferecer diferentes tipos de agendamento (chamada de descoberta, sessão paga, workshop etc.)
Lidar com reuniões individuais e com várias partes interessadas
Enviar lembretes automáticos para reduzir o número de não comparecimentos
Suporte a pagamentos
Trabalhar sem exigir que seus clientes façam download ou se conectem a qualquer coisa
O Doodle faz tudo isso - e mantém a experiência simples e profissional.
Como posso permitir que os clientes agendem reuniões sem ficar trocando e-mails?
Crie uma página de agendamento. Você define sua disponibilidade; os clientes escolhem um horário.
Você pode compartilhar o link em:
Assinaturas de e-mail
Mensagens do LinkedIn
Acompanhamentos de CRM
Propostas
Seu site ou portfólio
Os clientes recebem confirmação instantânea, e você mantém sua agenda organizada.
Posso realizar reuniões com várias partes interessadas ou grupos?
Sim. Os consultores geralmente precisam reunir várias pessoas (por exemplo, equipes de liderança, RH + finanças, workshops multifuncionais). Com o Doodle, você pode:
Criar uma página de reserva com um limite de participantes
Ou usar Group Polls para encontrar um horário que funcione em agendas lotadas
Perfeito para workshops, auditorias, entrevistas e início de projetos.
Como faço para reduzir o não comparecimento e as alterações de última hora?
O Doodle Pro inclui lembretes automáticos que são enviados antes da reunião. Isso ajuda a manter seu calendário confiável e reduz os cancelamentos do tipo "desculpe, esqueci!".
Você também pode:
Adicionar tempo de espera entre as chamadas
Exigir aviso prévio para cancelamentos
Limitar a antecedência com que os clientes podem reservar
Compartilhar documentos preparatórios ou expectativas no e-mail de confirmação
Posso aceitar pagamentos quando os clientes fazem a reserva?
Sim - o Doodle se integra ao Stripe para que você possa receber pagamentos no momento da reserva. Você pode usá-lo para:
Sessões de estratégia
Auditorías pagas
Retenções de treinamento
Workshops ou blocos de treinamento
Você não precisa de faturas, nem de perseguição - o pagamento é garantido antes da reunião.
O que posso personalizar no Doodle?
Os consultores podem personalizar sua página de reservas para refletir sua marca e seu processo:
Logotipo e cores personalizados (Pro)
Diferentes durações para diferentes tipos de reunião
Formatos de vídeo, telefone ou presencial
Disponibilidade semanal recorrente
Configurações de tempo de espera e buffer
Reserva compatível com fuso horário (ótimo para clientes internacionais)
Visão geral dos recursos
Recurso
Disponível?
Observações
Reserva de sessões 1:1
Sim
Ilimitado, com opções de buffer e tempo de espera
Agendamento de grupos
Sim
Página de reserva ou enquete de grupo
Integração com o calendário
Sim
Compatível com Google, Outlook e Apple
Lembretes
Pro
Lembretes automatizados por e-mail
Marca personalizada
✅ Pro
Adicionar logotipo, cores, nome da empresa
Pagamentos (Stripe)
Sim
Cobrar pagamento na reserva
Disponibilidade recorrente
Sim
Horas recorrentes semanais/diárias
Upload de arquivos
Ainda não
Em vez disso, adicione links de formulários externos
Login/portal do cliente
Ainda não
Reserva de clientes sem contas
Hospedagem conjunta
⚠️ Parcial
Somente nas páginas de reservas
Controle de presença
Ainda não
Não há rastreamento integrado
O que não está incluído (ainda)
CRM ou painel de controle do cliente
Upload de arquivos ou anotações de sessões
Rastreamento automatizado de pacotes
Ferramentas de participação em workshops
O Doodle é intencionalmente simples. Você ainda pode usar ferramentas separadas para CRM ou compartilhamento de documentos, mas para agendamentos, lembretes e pagamentos, o Doodle geralmente é tudo o que você precisa.
❤️ Por que os consultores adoram o Doodle
"Os clientes em potencial costumavam levar dias para agendar uma chamada. Agora eles escolhem um horário instantaneamente - e minha taxa de conversão aumentou." - Elena V., consultora de marketing, Berlim
"Como consultora de gestão, realizo reuniões em quatro fusos horários. O Doodle mantém tudo organizado, sem as habituais dores de cabeça de agendamento." - Jonas F., consultor de operações, Chicago
O Doodle tem a confiança de milhões de pessoas e não exige que os clientes criem contas. Apenas uma experiência de reserva limpa e simples.
Principais conclusões
Se você é um consultor pronto para economizar horas de administração e trabalhar de forma mais profissional, o Doodle oferece uma maneira fácil de agendar clientes, reduzir não comparecimentos e aceitar pagamentos - tudo em um único link.
Você tem um plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona lembretes, marca e pagamentos com o Stripe.
