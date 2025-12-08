Doodle er et af de bedste planlægningsværktøjer til konsulenter, der har brug for en enkel og professionel måde at booke kundemøder, introduktionsopkald, workshops og betalte sessioner på. Klienter kan planlægge med det samme via din bookingside - ingen e-mails frem og tilbage, ingen app, intet login. Doodle synkroniserer med din kalender, understøtter betalinger med Stripe og reducerer udeblivelser med automatiske påmindelser (Pro), hvilket gør den ideel til travle konsulenter, der ønsker at spare tid og drive en mere organiseret og effektiv virksomhed.
Intro
Når du er konsulent, er din kalender din forretning. Afdækningssamtaler, kundemøder, projektworkshops, check-in med interessenter, faktureringssamtaler - alt foregår til tiden. Men at administrere alt dette via e-mails, LinkedIn-beskeder og kalenderkaos spilder timer hver uge.
Du har brug for et planlægningsværktøj, der føles som en smart assistent: hjælper potentielle kunder med at booke opkald, lader kunder planlægge møder uden gnidninger, opkræver betalinger, når det er nødvendigt, og reducerer ændringer i sidste øjeblik - alt sammen uden at tilføje ekstra administration til din arbejdsbyrde.
Hvad er det bedste planlægningsværktøj til konsulenter?
God planlægningssoftware til konsulenter bør:
Lade kunder og potentielle kunder booke online med det samme
Synkronisere med din kalender, så du aldrig dobbeltbooker
Tilbyde forskellige bookingtyper (opdagelsesopkald, betalt session, workshop osv.)
Håndtere 1:1-møder og møder med flere interessenter
Sende automatiske påmindelser for at reducere udeblivelser
Understøtter betalinger
Arbejde uden at dine kunder skal downloade eller logge ind på noget som helst
Doodle gør alt dette - og holder oplevelsen enkel og professionel.
Hvordan kan jeg lade kunderne booke møder uden at sende e-mails frem og tilbage?
Opret en bookingside. Du angiver din tilgængelighed; kunderne vælger et tidspunkt.
Du kan dele linket i:
E-mail-signaturer
LinkedIn-beskeder
CRM-opfølgninger
Forslag
Din hjemmeside eller portefølje
Kunderne får øjeblikkelig bekræftelse - og din kalender forbliver organiseret.
Kan jeg afholde møder med flere interessenter eller grupper?
Ja, det kan jeg. Konsulenter har ofte brug for at bringe flere mennesker sammen (f.eks. ledelsesteams, HR + finans, tværfunktionelle workshops). Med Doodle kan du gøre det:
Oprette en bookingside med en deltagerbegrænsning
Eller bruge gruppeafstemninger til at finde et tidspunkt, der fungerer på tværs af travle tidsplaner
Perfekt til workshops, audits, interviews og projekt kick-offs.
Hvordan reducerer jeg no-shows og ændringer i sidste øjeblik?
Doodle Pro indeholder automatiske påmindelser, der sendes ud før mødet. Det hjælper med at holde din kalender pålidelig og reducerer antallet af "undskyld, jeg glemte det!"-aflysninger.
Det kan du også gøre:
Tilføje buffertid mellem opkald
Kræve varsel ved aflysninger
Begrænse, hvor lang tid i forvejen klienter kan booke
Dele forberedelsesdokumenter eller forventninger i bekræftelsesmailen
Kan jeg tage imod betalinger, når kunderne booker?
Ja - Doodle er integreret med Stripe, så du kan opkræve betaling ved booking. Fungerer til:
Strategisessioner
Betalte audits
Coaching-abonnementer
Workshops eller træningsforløb
Ingen fakturaer, ingen jagt - betalingen er sikret, før mødet finder sted.
Hvad kan jeg tilpasse i Doodle?
Konsulenter kan skræddersy deres bookingside, så den afspejler deres brand og proces:
Brugerdefineret logo og farver (Pro)
Forskellige varigheder for forskellige mødetyper
Video-, telefon- eller personlige formater
Tilbagevendende ugentlig tilgængelighed
Indstillinger for leveringstid og buffer
Tidszonevenlig booking (fantastisk til internationale kunder)
Et overblik over funktionerne
Funktion
Tilgængelig?
Bemærkninger
Booking af 1:1-sessioner
✅ Ja
Ubegrænset, med mulighed for buffer og gennemløbstid
Planlægning af grupper
✅ Ja
Bookingside eller gruppeafstemning
Integration af kalender
✅ Ja
Google, Outlook, Apple understøttet
Påmindelser
✅ Pro
Automatiserede e-mail-påmindelser
Brugerdefineret branding
✅ Pro
Tilføj logo, farver, firmanavn
Betalinger (Stripe)
✅ Ja
Opkræv betaling ved booking
Tilbagevendende tilgængelighed
✅ Ja
Ugentlige/daglige tilbagevendende timer
Upload af filer
❌ Ikke endnu
Tilføj eksterne formularlinks i stedet
Klient login/portal
❌ Ikke endnu
Kunder booker uden konti
Co-hosting
⚠️ Delvis
Kun på bookingsider
Sporing af fremmøde
❌ Ikke endnu
Ingen indbygget sporing
Hvad er ikke inkluderet (endnu)
CRM eller klient-dashboard
Filuploads eller sessionsnoter
Automatisk sporing af pakker
Værktøjer til deltagelse i workshops
Doodle forbliver bevidst enkel. Du kan stadig bruge separate værktøjer til CRM eller dokumentdeling - men til booking, påmindelser og betalinger er Doodle ofte alt, hvad du behøver.
❤️ Hvorfor konsulenter elsker Doodle
"Før tog det flere dage at booke et opkald. Nu vælger de et tidspunkt med det samme - og min konverteringsrate er steget." - Elena V., marketingkonsulent, Berlin
"Som ledelseskonsulent afholder jeg møder på tværs af fire tidszoner. Doodle holder styr på det hele uden den sædvanlige hovedpine med at planlægge." - Jonas F., driftskonsulent, Chicago
Doodle har millioner af brugeres tillid og kræver ikke, at kunderne opretter konti. Bare en ren og enkel bookingoplevelse.
Det vigtigste at tage med sig
Hvis du er konsulent og klar til at spare mange timers administration og arbejde mere professionelt, giver Doodle dig en nem måde at booke kunder på, reducere antallet af udeblivelser og tage imod betalinger - alt sammen fra ét link.
Gratis plan tilgængelig. Pro tilføjer påmindelser, branding og Stripe-betalinger.
