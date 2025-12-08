Opret en Doodle

Limara Schellenberg
Opdateret: 8. dec. 2025

A professional consultant is having a call.

Table of Contents

    Doodle er et af de bedste planlægningsværktøjer til konsulenter, der har brug for en enkel og professionel måde at booke kundemøder, introduktionsopkald, workshops og betalte sessioner på. Klienter kan planlægge med det samme via din bookingside - ingen e-mails frem og tilbage, ingen app, intet login. Doodle synkroniserer med din kalender, understøtter betalinger med Stripe og reducerer udeblivelser med automatiske påmindelser (Pro), hvilket gør den ideel til travle konsulenter, der ønsker at spare tid og drive en mere organiseret og effektiv virksomhed.

    Intro

    Når du er konsulent, er din kalender din forretning. Afdækningssamtaler, kundemøder, projektworkshops, check-in med interessenter, faktureringssamtaler - alt foregår til tiden. Men at administrere alt dette via e-mails, LinkedIn-beskeder og kalenderkaos spilder timer hver uge.

    Du har brug for et planlægningsværktøj, der føles som en smart assistent: hjælper potentielle kunder med at booke opkald, lader kunder planlægge møder uden gnidninger, opkræver betalinger, når det er nødvendigt, og reducerer ændringer i sidste øjeblik - alt sammen uden at tilføje ekstra administration til din arbejdsbyrde.

    Hvad er det bedste planlægningsværktøj til konsulenter?

    God planlægningssoftware til konsulenter bør:

    • Lade kunder og potentielle kunder booke online med det samme

    • Synkronisere med din kalender, så du aldrig dobbeltbooker

    • Tilbyde forskellige bookingtyper (opdagelsesopkald, betalt session, workshop osv.)

    • Håndtere 1:1-møder og møder med flere interessenter

    • Sende automatiske påmindelser for at reducere udeblivelser

    • Understøtter betalinger

    • Arbejde uden at dine kunder skal downloade eller logge ind på noget som helst

    Doodle gør alt dette - og holder oplevelsen enkel og professionel.

    Hvordan kan jeg lade kunderne booke møder uden at sende e-mails frem og tilbage?

    Opret en bookingside. Du angiver din tilgængelighed; kunderne vælger et tidspunkt.

    Du kan dele linket i:

    • E-mail-signaturer

    • LinkedIn-beskeder

    • CRM-opfølgninger

    • Forslag

    • Din hjemmeside eller portefølje

    Kunderne får øjeblikkelig bekræftelse - og din kalender forbliver organiseret.

    Kan jeg afholde møder med flere interessenter eller grupper?

    Ja, det kan jeg. Konsulenter har ofte brug for at bringe flere mennesker sammen (f.eks. ledelsesteams, HR + finans, tværfunktionelle workshops). Med Doodle kan du gøre det:

    • Oprette en bookingside med en deltagerbegrænsning

    • Eller bruge gruppeafstemninger til at finde et tidspunkt, der fungerer på tværs af travle tidsplaner

    Perfekt til workshops, audits, interviews og projekt kick-offs.

    Hvordan reducerer jeg no-shows og ændringer i sidste øjeblik?

    Doodle Pro indeholder automatiske påmindelser, der sendes ud før mødet. Det hjælper med at holde din kalender pålidelig og reducerer antallet af "undskyld, jeg glemte det!"-aflysninger.

    Det kan du også gøre:

    • Tilføje buffertid mellem opkald

    • Kræve varsel ved aflysninger

    • Begrænse, hvor lang tid i forvejen klienter kan booke

    • Dele forberedelsesdokumenter eller forventninger i bekræftelsesmailen

    Kan jeg tage imod betalinger, når kunderne booker?

    Ja - Doodle er integreret med Stripe, så du kan opkræve betaling ved booking. Fungerer til:

    • Strategisessioner

    • Betalte audits

    • Coaching-abonnementer

    • Workshops eller træningsforløb

    Ingen fakturaer, ingen jagt - betalingen er sikret, før mødet finder sted.

    Hvad kan jeg tilpasse i Doodle?

    Konsulenter kan skræddersy deres bookingside, så den afspejler deres brand og proces:

    • Brugerdefineret logo og farver (Pro)

    • Forskellige varigheder for forskellige mødetyper

    • Video-, telefon- eller personlige formater

    • Tilbagevendende ugentlig tilgængelighed

    • Indstillinger for leveringstid og buffer

    • Tidszonevenlig booking (fantastisk til internationale kunder)

    Et overblik over funktionerne

    Funktion

    Tilgængelig?

    Bemærkninger

    Booking af 1:1-sessioner

    ✅ Ja

    Ubegrænset, med mulighed for buffer og gennemløbstid

    Planlægning af grupper

    ✅ Ja

    Bookingside eller gruppeafstemning

    Integration af kalender

    ✅ Ja

    Google, Outlook, Apple understøttet

    Påmindelser

    ✅ Pro

    Automatiserede e-mail-påmindelser

    Brugerdefineret branding

    ✅ Pro

    Tilføj logo, farver, firmanavn

    Betalinger (Stripe)

    ✅ Ja

    Opkræv betaling ved booking

    Tilbagevendende tilgængelighed

    ✅ Ja

    Ugentlige/daglige tilbagevendende timer

    Upload af filer

    ❌ Ikke endnu

    Tilføj eksterne formularlinks i stedet

    Klient login/portal

    ❌ Ikke endnu

    Kunder booker uden konti

    Co-hosting

    ⚠️ Delvis

    Kun på bookingsider

    Sporing af fremmøde

    ❌ Ikke endnu

    Ingen indbygget sporing

    Hvad er ikke inkluderet (endnu)

    • CRM eller klient-dashboard

    • Filuploads eller sessionsnoter

    • Automatisk sporing af pakker

    • Værktøjer til deltagelse i workshops

    Doodle forbliver bevidst enkel. Du kan stadig bruge separate værktøjer til CRM eller dokumentdeling - men til booking, påmindelser og betalinger er Doodle ofte alt, hvad du behøver.

    ❤️ Hvorfor konsulenter elsker Doodle

    "Før tog det flere dage at booke et opkald. Nu vælger de et tidspunkt med det samme - og min konverteringsrate er steget." - Elena V., marketingkonsulent, Berlin

    "Som ledelseskonsulent afholder jeg møder på tværs af fire tidszoner. Doodle holder styr på det hele uden den sædvanlige hovedpine med at planlægge." - Jonas F., driftskonsulent, Chicago

    Doodle har millioner af brugeres tillid og kræver ikke, at kunderne opretter konti. Bare en ren og enkel bookingoplevelse.

    Det vigtigste at tage med sig

    Hvis du er konsulent og klar til at spare mange timers administration og arbejde mere professionelt, giver Doodle dig en nem måde at booke kunder på, reducere antallet af udeblivelser og tage imod betalinger - alt sammen fra ét link.

    Gratis plan tilgængelig. Pro tilføjer påmindelser, branding og Stripe-betalinger.

