Det bästa schemaläggningsverktyget för konsulter
Updated: 1 juli 2026
Doodle är ett av de bästa bokningsverktygen för konsulter som behöver ett enkelt och professionellt sätt att boka kundmöten, inledande samtal, workshops och betalda sessioner. Kunderna kan boka direkt via din Booking Page – utan e-postväxlingar, utan app och utan inloggning. Doodle synkroniseras med din kalender, stöder betalningar via Stripe och minskar antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser (Doodle Pro), vilket gör det perfekt för upptagna konsulter som vill spara tid och driva en mer organiserad och effektiv verksamhet.
Inledning
Som konsult är din kalender din verksamhet. Inledande samtal, kundmöten, projektworkshops, uppföljningar med intressenter, faktureringsdiskussioner – allt måste ske i tid. Men att hantera allt detta via e-post, LinkedIn-meddelanden och kalenderkaos slukar flera timmar varje vecka.
Du behöver ett schemaläggningsverktyg som fungerar som en smart assistent: det hjälper potentiella kunder att boka samtal, gör det möjligt för kunder att boka möten smidigt, hanterar betalningar när det behövs och minskar antalet ändringar i sista minuten – allt utan att lägga ytterligare administrativt arbete på din arbetsbörda.
Inget kreditkort krävs
Vilket är det bästa schemaläggningsverktyget för konsulter?
Ett bra schemaläggningsprogram för konsulter bör:
Låt kunder och potentiella kunder boka direkt online
Synkronisera med din kalender så att du aldrig bokar in samma sak två gånger
Erbjud olika bokningstyper (introduktionssamtal, betald session, workshop osv.)
Hantera möten 1:1 och möten med flera intressenter
Skicka automatiska påminnelser för att minska antalet uteblivna besök
Underhållsbidrag
Arbeta utan att dina kunder behöver ladda ner eller logga in någonstans
Doodle klarar allt detta – och ser till att upplevelsen blir enkel och professionell.
Hur kan jag låta kunderna boka möten utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka?
Skapa en Booking Page. Du anger när du är tillgänglig; kunderna väljer ett tidsfönster.
Du kan dela länken på:
E-postsignaturer
Meddelanden på LinkedIn
Uppföljningar inom CRM
Förslag
Din webbplats eller ditt portfolio
Kunderna får omedelbar bekräftelse – och din kalender förblir välorganiserad.
Kan jag anordna möten med flera intressenter eller gruppmöten?
Ja. Konsulter behöver ofta samla flera personer (t.ex. ledningsgrupper, HR och ekonomi, tvärfunktionella workshoppar). Med Doodle kan du:
Skapa en Booking Page med ett deltagarantal
Eller använd Group Poll för att hitta en tid som passar alla trots fullspäckade scheman
Perfekt för workshops, revisioner, intervjuer och projektstartmöten.
Hur kan jag minska antalet uteblivna besök och ändringar i sista minuten?
Doodle Pro innehåller automatiska påminnelser som skickas ut före mötet. Detta bidrar till att din kalender förblir tillförlitlig och minskar antalet avbokningar av typen ”förlåt, jag glömde!”.
Du kan också:
Lägg till en buffertid mellan samtalen
Krav på meddelande vid avbokning
Begränsa hur långt i förväg kunderna kan boka
Dela förberedelsedokument eller förväntningar i bekräftelsemejlet
Kan jag ta emot betalningar när kunderna bokar?
Ja — Doodle är integrerat med Stripe, så att du kan ta emot betalningar vid bokningen. Fungerar för:
Strategimöten
Betalda revisioner
Fasta arvoden för coaching
Workshops eller utbildningsmoduler
Inga fakturor, inga påminnelser – betalningen är säkrad redan innan mötet äger rum.
Vad kan jag anpassa i Doodle?
Konsulter kan anpassa sin Booking Page så att den speglar deras varumärke och arbetsflöde:
Anpassad logotyp och färger (Pro)
Olika möteslängder för olika typer av möten
Via video, telefon eller personligen
Återkommande tillgänglighet varje vecka
Leveranstid och buffertinställningar
Bokning som anpassar sig efter tidszoner (perfekt för internationella kunder)
Översikt över funktionerna
Funktion
Finns det?
Anmärkningar
Bokning av 1:1-session
✅ Ja
Obegränsat, med olika alternativ för buffert och ledtid
Gruppplanering
✅ Ja
Booking Page eller Group Poll
Kalenderintegration
✅ Ja
Stöd för Google, Outlook och Apple
Påminnelser
✅ Pro
Automatiska påminnelser via e-post
Skräddarsydd varumärkesprofilering
✅ Pro
Lägg till logotyp, färger och företagsnamn
Betalningar (Stripe)
✅ Ja
Ta betalt vid bokningen
Återkommande tillgänglighet
✅ Ja
Veckovisa/dagliga återkommande timmar
Uppladdning av filer
❌ Inte ännu
Lägg istället till externa länkar till formulär
Kundinloggning/kundportal
❌ Inte ännu
Kunder bokar utan att ha ett konto
Gemensamt värdskap
⚠️ Delvis
Endast på Booking Pages
Närvaroregistrering
❌ Inte ännu
Ingen inbyggd spårningsfunktion
Vad som inte ingår (ännu)
CRM eller kundpanel
Filuppladdningar eller anteckningar från möten
Automatiserad spårning av paket
Verktyg för att mäta deltagande i workshoppar
Doodle är medvetet enkelt utformat. Du kan fortfarande använda separata verktyg för CRM eller dokumentdelning – men när det gäller bokningar, påminnelser och betalningar är Doodle ofta allt du behöver.
❤️ Varför konsulter älskar Doodle
”Förut tog det flera dagar för potentiella kunder att boka ett samtal. Nu väljer de en tid direkt – och min konverteringsgrad har ökat.” — Elena V., marknadsföringskonsult, Berlin
”Som managementkonsult håller jag möten som sträcker sig över fyra tidszoner. Doodle ser till att allt är välorganiserat, utan de vanliga problemen med schemaläggningen.” — Jonas F., verksamhetskonsult, Chicago
Miljontals människor litar på Doodle, och kunderna behöver inte skapa något konto. Det är helt enkelt en smidig och enkel bokningsupplevelse.
Huvudbudskap
Om du är konsult och vill spara timmar på administrativt arbete och arbeta mer professionellt, erbjuder Doodle ett enkelt sätt att boka möten med kunder, minska antalet uteblivna möten och ta emot betalningar – allt via en enda länk.
Det finns ett gratisabonnemang. Pro-versionen erbjuder påminnelser, anpassning av varumärket och betalningar via Stripe.
Inget kreditkort krävs