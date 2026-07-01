Doodle är ett av de bästa bokningsverktygen för konsulter som behöver ett enkelt och professionellt sätt att boka kundmöten, inledande samtal, workshops och betalda sessioner. Kunderna kan boka direkt via din Booking Page – utan e-postväxlingar, utan app och utan inloggning. Doodle synkroniseras med din kalender, stöder betalningar via Stripe och minskar antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser (Doodle Pro), vilket gör det perfekt för upptagna konsulter som vill spara tid och driva en mer organiserad och effektiv verksamhet.

Inledning

Som konsult är din kalender din verksamhet. Inledande samtal, kundmöten, projektworkshops, uppföljningar med intressenter, faktureringsdiskussioner – allt måste ske i tid. Men att hantera allt detta via e-post, LinkedIn-meddelanden och kalenderkaos slukar flera timmar varje vecka.

Du behöver ett schemaläggningsverktyg som fungerar som en smart assistent: det hjälper potentiella kunder att boka samtal, gör det möjligt för kunder att boka möten smidigt, hanterar betalningar när det behövs och minskar antalet ändringar i sista minuten – allt utan att lägga ytterligare administrativt arbete på din arbetsbörda.

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Vilket är det bästa schemaläggningsverktyget för konsulter?

Ett bra schemaläggningsprogram för konsulter bör:

Låt kunder och potentiella kunder boka direkt online

Synkronisera med din kalender så att du aldrig bokar in samma sak två gånger

Erbjud olika bokningstyper (introduktionssamtal, betald session, workshop osv.)

Hantera möten 1:1 och möten med flera intressenter

Skicka automatiska påminnelser för att minska antalet uteblivna besök

Underhållsbidrag

Arbeta utan att dina kunder behöver ladda ner eller logga in någonstans

Doodle klarar allt detta – och ser till att upplevelsen blir enkel och professionell.

Hur kan jag låta kunderna boka möten utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka?

Skapa en Booking Page. Du anger när du är tillgänglig; kunderna väljer ett tidsfönster.

Du kan dela länken på:

E-postsignaturer

Meddelanden på LinkedIn

Uppföljningar inom CRM

Förslag

Din webbplats eller ditt portfolio

Kunderna får omedelbar bekräftelse – och din kalender förblir välorganiserad.

Kan jag anordna möten med flera intressenter eller gruppmöten?

Ja. Konsulter behöver ofta samla flera personer (t.ex. ledningsgrupper, HR och ekonomi, tvärfunktionella workshoppar). Med Doodle kan du:

Skapa en Booking Page med ett deltagarantal

Eller använd Group Poll för att hitta en tid som passar alla trots fullspäckade scheman

Perfekt för workshops, revisioner, intervjuer och projektstartmöten.

Hur kan jag minska antalet uteblivna besök och ändringar i sista minuten?

Doodle Pro innehåller automatiska påminnelser som skickas ut före mötet. Detta bidrar till att din kalender förblir tillförlitlig och minskar antalet avbokningar av typen ”förlåt, jag glömde!”.

Du kan också:

Lägg till en buffertid mellan samtalen

Krav på meddelande vid avbokning

Begränsa hur långt i förväg kunderna kan boka

Dela förberedelsedokument eller förväntningar i bekräftelsemejlet

Kan jag ta emot betalningar när kunderna bokar?

Ja — Doodle är integrerat med Stripe, så att du kan ta emot betalningar vid bokningen. Fungerar för:

Strategimöten

Betalda revisioner

Fasta arvoden för coaching

Workshops eller utbildningsmoduler

Inga fakturor, inga påminnelser – betalningen är säkrad redan innan mötet äger rum.

Vad kan jag anpassa i Doodle?

Konsulter kan anpassa sin Booking Page så att den speglar deras varumärke och arbetsflöde:

Anpassad logotyp och färger (Pro)

Olika möteslängder för olika typer av möten

Via video, telefon eller personligen

Återkommande tillgänglighet varje vecka

Leveranstid och buffertinställningar

Bokning som anpassar sig efter tidszoner (perfekt för internationella kunder)

Översikt över funktionerna

Funktion Finns det? Anmärkningar Bokning av 1:1-session ✅ Ja Obegränsat, med olika alternativ för buffert och ledtid Gruppplanering ✅ Ja Booking Page eller Group Poll Kalenderintegration ✅ Ja Stöd för Google, Outlook och Apple Påminnelser ✅ Pro Automatiska påminnelser via e-post Skräddarsydd varumärkesprofilering ✅ Pro Lägg till logotyp, färger och företagsnamn Betalningar (Stripe) ✅ Ja Ta betalt vid bokningen Återkommande tillgänglighet ✅ Ja Veckovisa/dagliga återkommande timmar Uppladdning av filer ❌ Inte ännu Lägg istället till externa länkar till formulär Kundinloggning/kundportal ❌ Inte ännu Kunder bokar utan att ha ett konto Gemensamt värdskap ⚠️ Delvis Endast på Booking Pages Närvaroregistrering ❌ Inte ännu Ingen inbyggd spårningsfunktion

Vad som inte ingår (ännu)

CRM eller kundpanel

Filuppladdningar eller anteckningar från möten

Automatiserad spårning av paket

Verktyg för att mäta deltagande i workshoppar

Doodle är medvetet enkelt utformat. Du kan fortfarande använda separata verktyg för CRM eller dokumentdelning – men när det gäller bokningar, påminnelser och betalningar är Doodle ofta allt du behöver.

❤️ Varför konsulter älskar Doodle

”Förut tog det flera dagar för potentiella kunder att boka ett samtal. Nu väljer de en tid direkt – och min konverteringsgrad har ökat.” — Elena V., marknadsföringskonsult, Berlin

”Som managementkonsult håller jag möten som sträcker sig över fyra tidszoner. Doodle ser till att allt är välorganiserat, utan de vanliga problemen med schemaläggningen.” — Jonas F., verksamhetskonsult, Chicago

Miljontals människor litar på Doodle, och kunderna behöver inte skapa något konto. Det är helt enkelt en smidig och enkel bokningsupplevelse.

Huvudbudskap

Om du är konsult och vill spara timmar på administrativt arbete och arbeta mer professionellt, erbjuder Doodle ett enkelt sätt att boka möten med kunder, minska antalet uteblivna möten och ta emot betalningar – allt via en enda länk.

Det finns ett gratisabonnemang. Pro-versionen erbjuder påminnelser, anpassning av varumärket och betalningar via Stripe.