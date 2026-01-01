परामर्शदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शेड्यूलिंग टूल

Doodle उन सलाहकारों के लिए सबसे अच्छे शेड्यूलिंग टूल्स में से एक है जिन्हें क्लाइंट मीटिंग्स, डिस्कवरी कॉल्स, वर्कशॉप्स और पेड सेशंस बुक करने का एक सरल, पेशेवर तरीका चाहिए। क्लाइंट आपके बुकिंग पेज के माध्यम से तुरंत शेड्यूल कर सकते हैं — कोई ईमेल आदान-प्रदान नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई लॉगिन नहीं। Doodle आपके कैलेंडर के साथ सिंक होता है, Stripe के साथ भुगतान का समर्थन करता है, और स्वचालित रिमाइंडर (Pro) के साथ नो-शो को कम करता है, जिससे यह व्यस्त सलाहकारों के लिए आदर्श बन जाता है जो समय बचाना चाहते हैं और एक अधिक संगठित, कुशल व्यवसाय चलाना चाहते हैं।

परिचय

जब आप एक सलाहकार होते हैं, तो आपका कैलेंडर ही आपका व्यवसाय होता है। डिस्कवरी कॉल्स, क्लाइंट मीटिंग्स, प्रोजेक्ट वर्कशॉप्स, स्टेकहोल्डर चेक-इन्स, बिलिंग चर्चाएँ — सब कुछ समय पर चलता है। लेकिन ईमेल, LinkedIn संदेशों और कैलेंडर की अव्यवस्था के माध्यम से इन सबका प्रबंधन करने में हर हफ्ते घंटों बर्बाद हो जाते हैं।

आपको एक ऐसा शेड्यूलिंग टूल चाहिए जो स्मार्ट असिस्टेंट जैसा महसूस हो: संभावित ग्राहकों को कॉल बुक करने में मदद करे, ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के मीटिंग शेड्यूल करने दे, जरूरत पड़ने पर भुगतान एकत्र करे, और आखिरी समय में होने वाले बदलावों को कम करे — यह सब आपके कार्यभार में अतिरिक्त प्रशासनिक काम जोड़े बिना।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

परामर्शदाताओं के लिए सबसे अच्छा शेड्यूलिंग टूल कौन सा है?

परामर्शदाताओं के लिए अच्छा शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर होना चाहिए:

ग्राहकों और संभावित ग्राहकों को तुरंत ऑनलाइन बुक करने दें।

अपने कैलेंडर से सिंक करें ताकि आप कभी भी दोहरी बुकिंग न करें।

विभिन्न प्रकार की बुकिंग (डिस्कवरी कॉल, पेड सेशन, वर्कशॉप आदि) प्रदान करें।

1:1 और बहु-हितधारक बैठकों को संभालें

गैर-हाज़िरी कम करने के लिए स्वचालित अनुस्मारक भेजें

समर्थन भुगतान

अपने ग्राहकों को कुछ भी डाउनलोड या लॉग इन किए बिना काम करें।

Doodle यह सब करता है — और अनुभव को सरल और पेशेवर बनाए रखता है।

मैं ग्राहकों को ईमेल के आदान-प्रदान के बिना मीटिंग बुक करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ?

एक बनाएँ बुकिंग पेजआप अपनी उपलब्धता निर्धारित करते हैं; ग्राहक एक स्लॉट चुनते हैं।

आप लिंक को यहाँ साझा कर सकते हैं:

ईमेल हस्ताक्षर

लिंक्डइन संदेश

सीआरएम फॉलो-अप

प्रस्ताव

आपकी वेबसाइट या पोर्टफोलियो

ग्राहकों को तुरंत पुष्टि मिलती है — और आपका कैलेंडर व्यवस्थित रहता है।

क्या मैं बहु-हितधारक या समूह की बैठकें चला सकता हूँ?

हाँ। सलाहकारों को अक्सर कई लोगों को एक साथ लाने की आवश्यकता होती है (जैसे नेतृत्व टीमें, मानव संसाधन + वित्त, क्रॉस-फंक्शनल कार्यशालाएँ)। Doodle के साथ, आप कर सकते हैं:

प्रतिभागी सीमा के साथ एक बुकिंग पेज बनाएँ

या व्यस्त कार्यक्रमों के बीच सभी के लिए उपयुक्त समय खोजने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

कार्यशालाओं, ऑडिट, साक्षात्कारों और परियोजना आरंभ समारोहों के लिए उत्तम।

मैं अनुपस्थितियों और अंतिम समय में होने वाले बदलावों को कैसे कम करूँ?

Doodle Pro में शामिल हैं स्वचालित अनुस्मारक जो बैठक से पहले भेजे जाते हैं। इससे आपका कैलेंडर विश्वसनीय बना रहता है और "माफ़ करना, भूल गया!" वाली रद्दीकरणों में कमी आती है।

आप यह भी कर सकते हैं:

कॉल के बीच बफर समय जोड़ें

रद्दीकरण के लिए सूचना आवश्यक है।

ग्राहक कितनी पहले से बुकिंग कर सकते हैं, इसकी सीमा निर्धारित करें।

पुष्टि ईमेल में तैयारी संबंधी दस्तावेज़ या अपेक्षाएँ साझा करें।

क्या मैं ग्राहकों द्वारा बुकिंग करने पर भुगतान स्वीकार कर सकता हूँ?

हाँ — Doodle स्ट्राइप के साथ एकीकृत होता है ताकि आप बुकिंग के समय भुगतान एकत्र कर सकें। इनके लिए काम करता है:

रणनीति सत्र

भुगतान किए गए ऑडिट

कोचिंग रिटेनर्स

कार्यशालाएँ या प्रशिक्षण खंड

कोई चालान नहीं, कोई पीछा नहीं — बैठक होने से पहले भुगतान सुनिश्चित हो जाता है।

मैं Doodle में क्या अनुकूलित कर सकता हूँ?

परामर्शदाता अपने ब्रांड और प्रक्रिया को दर्शाने के लिए अपने बुकिंग पेज को अनुकूलित कर सकते हैं:

कस्टम लोगो और रंग (Pro)

विभिन्न बैठक प्रकारों के लिए विभिन्न अवधियाँ

वीडियो, फोन, या व्यक्तिगत रूप

साप्ताहिक आवर्ती उपलब्धता

लीड टाइम और बफ़र सेटिंग्स

समय-क्षेत्र-अनुकूल बुकिंग (अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उत्तम)

एक नजर में विशेषताएँ

विशेषता उपलब्ध हैं? टिप्पणियाँ 1:1 सत्र बुकिंग ✅ हाँ असीमित, बफर और लीड टाइम विकल्पों के साथ समूह अनुसूचीकरण ✅ हाँ बुकिंग पेज या ग्रुप पोल कैलेंडर एकीकरण ✅ हाँ गूगल, आउटलुक, एप्पल समर्थित स्मरणपत्र ✅ Pro स्वचालित ईमेल अनुस्मारक अनुकूलित ब्रांडिंग ✅ Pro लोगो, रंग और कंपनी का नाम जोड़ें भुगतान (Stripe) ✅ हाँ बुकिंग पर भुगतान लें बार-बार उपलब्धता ✅ हाँ साप्ताहिक/दैनिक आवर्ती घंटे फ़ाइल अपलोड ❌ अभी नहीं इसके बजाय बाहरी फ़ॉर्म लिंक जोड़ें क्लाइंट लॉगिन/पोर्टल ❌ अभी नहीं ग्राहक बिना खातों के बुक करते हैं सह-मेजबानी ⚠️ आंशिक केवल बुकिंग पेजों पर उपस्थिति ट्रैकिंग ❌ अभी नहीं कोई अंतर्निहित ट्रैकिंग नहीं

क्या शामिल नहीं है (अभी तक)

सीआरएम या क्लाइंट डैशबोर्ड

फ़ाइल अपलोड या सत्र नोट्स

स्वचालित पैकेज ट्रैकिंग

कार्यशाला उपस्थिति उपकरण

Doodle जानबूझकर सरल रहता है। आप CRM या दस्तावेज़ साझा करने के लिए अलग उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं — लेकिन बुकिंग, रिमाइंडर और भुगतान के लिए अक्सर Doodle ही पर्याप्त होता है।

❤️ सलाहकार Doodle को क्यों पसंद करते हैं

पहले लीड्स को कॉल बुक करने में कई दिन लग जाते थे। अब वे तुरंत समय चुन लेते हैं — और मेरी कन्वर्ज़न रेट बढ़ गई। एलेना वी., विपणन सलाहकार, बर्लिन

"एक प्रबंधन सलाहकार के रूप में, मैं चार समय क्षेत्रों में बैठकें संचालित करता हूँ। Doodle सब कुछ व्यवस्थित रखता है, बिना सामान्य शेड्यूलिंग की सिरदर्दी के।" — जोनास एफ., संचालन सलाहकार, शिकागो

Doodle पर लाखों लोग भरोसा करते हैं और इसे ग्राहकों से खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती। बस एक साफ़-सुथरा, सरल बुकिंग अनुभव।

मुख्य निष्कर्ष

यदि आप एक सलाहकार हैं जो प्रशासनिक कार्यों में घंटों बचाने और अधिक पेशेवर रूप से काम करने के लिए तैयार हैं, तो Doodle आपको एक ही लिंक से ग्राहकों को बुक करने, अनुपस्थितियों को कम करने और भुगतान स्वीकार करने का आसान तरीका प्रदान करता है।

निःशुल्क योजना उपलब्ध है। Pro रिमाइंडर, ब्रांडिंग और Stripe भुगतान जोड़ता है।