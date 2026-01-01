AKTUALIZACJA: Terminy składania wniosków o spotkanie

W końcu pojawiła się jedna z najczęściej zgłaszanych przez użytkowników funkcji. Dotrzymywanie terminów.

Masz dość ciągłego przypominania zaproszonym o terminach podanych w zaproszeniu na spotkanie? A może, co gorsza, czekasz, aż w ostatniej chwili dokonają wyboru, podczas gdy mógłbyś już zająć się planowaniem wszystkich tych spotkań, które musisz zaplanować?

Koniec z marnowaniem czasu! Dzięki naszej najnowszej funkcji zadbaliśmy o wszystko.

Teraz możesz utworzyć zaproszenie na spotkanie z terminem, aby mieć pewność, że wszyscy wezmą w nim udział w odpowiednim czasie, a Ty nie będziesz musiał w ostatniej chwili gorączkowo zbierać odpowiedzi od wszystkich. Wystarczy ustawić licznik czasu, aby wzbudzić w uczestnikach poczucie pilności. Wszyscy zobaczą komunikat z odliczaniem na stole i będą wiedzieć, że muszą szybko potwierdzić udział, bo w przeciwnym razie ich wybór może nie zostać uwzględniony!

Oto jak to działa

W trzecim kroku podczas tworzenia zaproszenia na spotkanie (patrz poniżej) możesz dodać termin zgłoszenia udziału. Sugerowany termin będzie przypadał na kilka dni przed pierwszą proponowaną opcją daty i godziny, ale możesz skorzystać z kalendarza, aby dostosować go do własnych potrzeb. Jeśli chcesz, aby wszyscy wybrali najlepszy termin w ciągu zaledwie jednego lub dwóch dni, możesz przyspieszyć harmonogram i upewnić się, że wszyscy szybko dokonają wyboru. Wyślemy Ci wiadomość e-mail z przypomnieniem o upływie terminu, dzięki czemu będziesz mógł wybrać ostateczną datę spotkania i poinformować o tym wszystkich.

Terminy to najlepszy sposób na szybkie ustalenie dostępności wszystkich osób, dzięki czemu można zaplanować spotkania i skupić się na pracy, która naprawdę ma znaczenie.

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