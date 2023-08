UPDATE: Frister for anmodninger om møder

En af vores mest efterspurgte funktioner er endelig kommet. Overholdelse af tidsfrister.

Er du træt af at minde dine inviterede igen og igen om de foreslåede tidspunkter på din mødeanmodning? Eller endnu værre, at vente til sidste øjeblik med at træffe deres valg, når du kunne være kommet videre med alle de møder, du skal planlægge?

Ikke mere spild af tid! Vi har taget hånd om alt med vores nyeste funktion.

Nu kan du oprette en mødeanmodning med deadline for at sikre, at alle deltager i god tid, og du behøver ikke at skynde dig at finde alles svar i sidste øjeblik. Du skal blot indstille deadline-timeren for at inspirere til en lille følelse af hastværk. Alle vil se nedtællingsmeddelelsen på bordet og vil vide, at de er nødt til at deltage hurtigt, ellers bliver deres valg måske ikke taget i betragtning!

Sådan fungerer det

I løbet af det 3 trin, når du opretter din mødeanmodning (se nedenfor), kan du tilføje en deadline for deltagelse. Den foreslåede frist vil være et par dage før den første foreslåede dato/tidspunkt, men du kan bruge kalenderen til at justere den til hvad du vil. Hvis du har brug for, at alle skal beslutte sig for det bedste tidspunkt på kun en dag eller to, kan du fremskynde tidsfristen og sørge for, at alle hurtigt vælger et tidspunkt. Vi sender dig en e-mail for at minde dig om, hvornår din tidsfrist er udløbet, så du kan vælge den endelige dato for dit møde og give alle besked.

Deadlines er den bedste måde at indsamle alles tilgængelighed hurtigt, så du kan få dine møder på plads og fokusere på det arbejde, der betyder noget.

Prøv denne funktion gratis i 14 dage. Tilmeld dig nu til Premium Doodle.