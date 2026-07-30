ACTUALIZACIÓN: Plazos de solicitud de reuniones
Actualizado: 30 jul 2026
Por fin ha llegado una de nuestras funciones más solicitadas. Cumplimiento de plazos.
¿Cansado de recordar a tus invitados una y otra vez los horarios propuestos en tu convocatoria de reunión? ¿O peor aún, de esperar hasta el último momento para que elijan cuando podrías haberte puesto manos a la obra con todas esas reuniones que tienes que programar?
¡Se acabó la pérdida de tiempo! Nos hemos ocupado de todo con nuestra nueva función.
Ahora puedes crear una convocatoria de reunión con fecha límite para asegurarte de que todo el mundo participa a tiempo, y no tienes que apresurarte a buscar las respuestas de todo el mundo en el último minuto. Sólo tienes que establecer el temporizador de la fecha límite para inspirar un poco de sentido de urgencia. Todos verán el mensaje de la cuenta atrás en la mesa y sabrán que tienen que participar rápidamente, de lo contrario, ¡puede que su elección no se tenga en cuenta!
Así funciona
En el paso 3 de la creación de su convocatoria de reunión (véase más abajo), puede añadir la fecha límite de participación. La fecha límite sugerida será unos días antes de la primera opción de fecha/hora propuesta, pero puedes utilizar el calendario para ajustarla a lo que quieras. Si necesitas que todo el mundo decida cuál es la mejor hora en sólo uno o dos días, puedes adelantar el plazo y asegurarte de que todo el mundo elige rápidamente una hora. Te enviaremos un correo electrónico para recordarte cuándo vence el plazo, de modo que puedas elegir la fecha definitiva para tu reunión y comunicárselo a todo el mundo.
Las fechas límite son la mejor manera de recopilar rápidamente la disponibilidad de todo el mundo, para que puedas programar tus reuniones y centrarte en el trabajo que importa.
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