ATUALIZAÇÃO: Cumprimento dos prazos de solicitação

Uma de nossas características mais frequentemente solicitadas está finalmente aqui. Cumprimento de prazos.

Cansado de lembrar a seus convidados repetidamente sobre os horários propostos em sua solicitação de reunião? Ou pior ainda, esperando até o último minuto para fazer suas escolhas quando você poderia ter continuado com todas aquelas reuniões que você tem que agendar?

Chega de perda de tempo! Cuidamos de tudo com nossa mais nova característica.

Agora você pode criar uma solicitação de reunião com prazo para garantir que todos participem em tempo hábil, e você não precisa se apressar para rastrear as respostas de todos no último minuto. Basta definir o prazo para inspirar um pouco de senso de urgência. Todos verão a mensagem de contagem regressiva na mesa e saberão que têm que participar rapidamente, caso contrário, a sua escolha pode não ser levada em conta!

Aqui está como funciona

Durante as 3 etapas ao criar sua solicitação de reunião (ver abaixo), você pode adicionar o prazo para participação. O prazo sugerido será alguns dias antes de sua primeira opção de data/hora proposta, mas você pode usar o calendário para ajustá-lo ao que quiser. Se você precisar que todos decidam o melhor horário em apenas um ou dois dias, você pode aumentar a linha do tempo e certificar-se de que todos escolham rapidamente um horário. Nós lhe enviaremos um e-mail para lembrá-lo quando seu prazo acabar, para que você possa escolher a data final de sua reunião e avisar a todos.

Os prazos são a melhor maneira de coletar rapidamente a disponibilidade de todos, para que você possa obter suas reuniões sobre os livros e concentrar-se no trabalho que importa.

Experimente este recurso gratuitamente por 14 dias. Inscreva-se agora no Premium Doodle.