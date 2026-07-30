Eine unserer am häufigsten gewünschten Funktionen ist endlich da. Fristen einhalten.

Sind Sie es leid, Ihre Gäste immer wieder an die vorgeschlagenen Zeiten auf Ihrer Besprechungsanfrage zu erinnern? Oder schlimmer noch, bis zur letzten Minute zu warten, um ihre Entscheidungen zu treffen, obwohl Sie mit all den Meetings, die Sie planen müssen, hätten weitermachen können?

Keine Zeitverschwendung mehr! Wir haben uns mit unserer neuesten Funktion um alles gekümmert.

Jetzt können Sie eine Besprechungsanfrage mit einer Frist erstellen, um sicherzustellen, dass alle rechtzeitig teilnehmen und Sie sich nicht beeilen müssen, um in letzter Minute die Antworten aller Teilnehmer zu finden. Stellen Sie einfach den Termin-Timer ein, um ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln. Jeder sieht die Countdown-Meldung auf dem Tisch und weiß, dass er schnell teilnehmen muss, sonst wird seine Wahl möglicherweise nicht berücksichtigt!

Und so funktioniert's

Während des 3. Schrittes bei der Erstellung Ihrer Besprechungsanfrage (siehe unten) können Sie eine Frist für die Teilnahme angeben. Vorgeschlagen wird eine Frist von einigen Tagen vor dem ersten vorgeschlagenen Datum/Zeitpunkt, aber Sie können den Kalender verwenden, um die Frist nach Belieben anzupassen. Wenn Sie möchten, dass sich alle Teilnehmer innerhalb von ein oder zwei Tagen für den besten Zeitpunkt entscheiden, können Sie die Frist vorverlegen und sicherstellen, dass sich alle Teilnehmer schnell für einen Zeitpunkt entscheiden. Wir schicken Ihnen eine E-Mail, um Sie daran zu erinnern, wenn Ihre Frist abläuft, damit Sie das endgültige Datum für Ihr Treffen auswählen und es allen mitteilen können.

Fristen sind der beste Weg, um die Verfügbarkeit aller Teilnehmer schnell zu erfassen, damit Sie Ihre Besprechungen planen und sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können.

Probieren Sie diese Funktion 14 Tage lang kostenlos aus. Registrieren Sie sich jetzt für Premium Doodle.