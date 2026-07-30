UPPDATERING: Att hålla tidsfristerna för mötesförfrågningar

En av de funktioner som vi oftast får önskemål om har äntligen kommit. Att hålla deadlines.

Är du trött på att gång på gång behöva påminna dina inbjudna om de föreslagna tiderna i din mötesinbjudan? Eller, ännu värre, att de väntar till sista minuten med att välja, när du istället kunde ha gått vidare med alla de möten du måste boka in?

Inget mer slöseri med tid! Vi har ordnat allt med vår senaste funktion.

Nu kan du skapa en mötesinbjudan med en tidsfrist för att se till att alla deltar i god tid, och du slipper stressa med att samla in allas svar i sista minuten. Ställ helt enkelt in tidsfristen för att skapa en liten känsla av brådska. Alla kommer att se nedräkningsmeddelandet i mötet och veta att de måste svara snabbt, annars riskerar deras val att inte beaktas!

Så här fungerar det

I steg 3 när du skapar din mötesinbjudan (se nedan) kan du ange en tidsfrist för anmälan. Den föreslagna tidsfristen ligger några dagar före det första föreslagna datum- och tidsalternativet, men du kan använda kalendern för att justera den efter eget önskemål. Om du vill att alla ska bestämma sig för den bästa tiden inom bara en eller två dagar kan du tidigarelägga tidsfristen och se till att alla snabbt väljer en tid. Vi skickar ett e-postmeddelande för att påminna dig när tidsfristen löper ut, så att du kan välja det slutgiltiga datumet för mötet och meddela alla.

Tidsfrister är det bästa sättet att snabbt få reda på allas tillgänglighet, så att du kan boka in dina möten och fokusera på det arbete som verkligen betyder något.

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