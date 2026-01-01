हमारी सबसे अधिक अनुरोधित विशेषताओं में से एक अंततः आ गई है। समय-सीमाओं का पालन।

क्या आप अपनी मीटिंग अनुरोध में प्रस्तावित समयों के बारे में अपने निमंत्रितों को बार-बार याद दिलाते-थक गए हैं? या इससे भी बुरा, वे अपनी पसंद के लिए आखिरी क्षण तक इंतजार करते रहते हैं, जबकि आप उन सभी मीटिंग्स को शेड्यूल करके आगे बढ़ सकते थे?

अब और समय बर्बाद नहीं! हमने अपने नवीनतम फीचर के साथ सब कुछ संभाल लिया है।

अब आप समयसीमा के साथ मीटिंग अनुरोध बना सकते हैं ताकि हर कोई समय रहते भाग ले सके, और आपको आखिरी समय में सभी के जवाब ढूंढने की जल्दी न करनी पड़े। बस समयसीमा का टाइमर सेट करें ताकि थोड़ी तात्कालिकता की भावना पैदा हो। सभी को टेबल पर काउंटडाउन संदेश दिखाई देगा और उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें जल्दी भाग लेना है, अन्यथा उनकी पसंद को ध्यान में नहीं लिया जाएगा!

यह इस तरह काम करता है

मीटिंग अनुरोध बनाते समय तीसरे चरण में (नीचे देखें), आप सहभागिता के लिए समयसीमा जोड़ सकते हैं। सुझाई गई समयसीमा आपके पहले प्रस्तावित तारीख/समय विकल्प से कुछ दिन पहले होगी, लेकिन आप कैलेंडर का उपयोग करके इसे अपनी पसंद के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। यदि आपको केवल एक या दो दिनों में सभी से सर्वश्रेष्ठ समय तय करवाना है, तो आप समयसीमा आगे ला सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर कोई जल्दी से कोई समय चुन ले। जब आपकी समयसीमा समाप्त हो जाएगी तो हम आपको याद दिलाने के लिए एक ईमेल भेजेंगे, ताकि आप अपनी बैठक के लिए अंतिम तारीख चुन सकें और सभी को सूचित कर सकें।

डेडलाइन सभी की उपलब्धता जल्दी से इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है, ताकि आप अपनी बैठकें तय कर सकें और महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

इस सुविधा को 14 दिनों के लिए मुफ्त में आज़माएँ। अभी साइन अप करें प्रिमियम Doodle.