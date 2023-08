Una delle funzioni più richieste è finalmente arrivata. Rispetto delle scadenze.

Siete stanchi di ricordare in continuazione ai vostri invitati gli orari proposti nella vostra richiesta di riunione? O, peggio ancora, di aspettare fino all'ultimo minuto per fare le loro scelte quando avreste potuto dedicarvi a tutte le riunioni che dovevate programmare?

Niente più perdite di tempo! Abbiamo pensato a tutto con la nostra ultima funzione.

Ora è possibile creare una richiesta di riunione con scadenza per garantire che tutti partecipino in tempo utile e che non ci si debba affrettare a rintracciare le risposte di tutti all'ultimo minuto. È sufficiente impostare il timer della scadenza per suscitare un senso di urgenza. Tutti vedranno il messaggio di conto alla rovescia sul tavolo e sapranno di dover partecipare rapidamente, altrimenti la loro scelta potrebbe non essere presa in considerazione!

Ecco come funziona

Durante la fase 3 di creazione della richiesta di riunione (vedi sotto), è possibile aggiungere la scadenza per la partecipazione. La scadenza suggerita è di qualche giorno prima della prima opzione di data/ora proposta, ma è possibile utilizzare il calendario per modificarla a piacimento. Se avete bisogno che tutti decidano il momento migliore in un giorno o due, potete anticipare la scadenza e fare in modo che tutti scelgano rapidamente un momento. Vi invieremo un'e-mail per ricordarvi quando la scadenza è stata fissata, in modo che possiate scegliere la data finale per la riunione e comunicarla a tutti.

Le scadenze sono il modo migliore per raccogliere rapidamente le disponibilità di tutti, in modo da poter organizzare le riunioni e concentrarsi sul lavoro che conta.

Provate questa funzione gratuitamente per 14 giorni. Iscrivetevi ora a Premium Doodle.