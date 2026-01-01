L'une de nos fonctionnalités les plus souvent demandées est enfin disponible. Respecter les délais.

Vous en avez assez de rappeler sans cesse à vos invités les heures proposées sur votre demande de réunion ? Ou pire encore, d'attendre la dernière minute pour faire leur choix alors que vous auriez pu vous consacrer à toutes ces réunions que vous devez programmer ?

Fini les pertes de temps ! Nous nous sommes occupés de tout avec notre toute dernière fonctionnalité.

Vous pouvez désormais créer une demande de réunion avec une date limite pour vous assurer que tout le monde participe en temps voulu et que vous n'avez pas à vous dépêcher pour retrouver les réponses de chacun à la dernière minute. Il suffit de régler le minuteur de la date limite pour inspirer un petit sentiment d'urgence. Chacun verra le message du compte à rebours sur le tableau et saura qu'il doit participer rapidement, sinon son choix risque de ne pas être pris en compte !

Voici comment cela fonctionne

Lors de l'étape 3 de la création de votre demande de réunion (voir ci-dessous), vous pouvez ajouter la date limite de participation. La date limite suggérée est de quelques jours avant la première option de date/heure proposée, mais vous pouvez utiliser le calendrier pour l'ajuster comme vous le souhaitez. Si vous avez besoin que tout le monde se décide sur le meilleur moment en seulement un jour ou deux, vous pouvez avancer le calendrier et vous assurer que tout le monde choisisse rapidement un moment. Nous vous enverrons un message électronique pour vous rappeler l'échéance de votre délai, afin que vous puissiez choisir la date finale de votre réunion et en informer tout le monde.

Les dates limites sont le meilleur moyen de recueillir rapidement les disponibilités de chacun, afin que vous puissiez organiser vos réunions et vous concentrer sur le travail qui compte.

Essayez cette fonctionnalité gratuitement pendant 14 jours. Inscrivez-vous maintenant à Premium Doodle.