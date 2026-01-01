Meekan, ulubiony przez wszystkich chatbot do planowania spotkań, właśnie wzbogacił swoją szybko rosnącą listę funkcji o nową, świetną opcję. Spotkania codzienne, tygodniowe i miesięczne!

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Jeśli jeszcze tego nie wiesz, Meekan to najinteligentniejszy na świecie asystent do planowania spotkań oparty na sztucznej inteligencji. W ciągu kilku sekund porównuje kalendarze wszystkich uczestników, pomagając Ci znaleźć najlepszy termin na spotkanie. Korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne, a aplikacja jest dostępna w Microsoft Teams i Slacku.

Wystarczy poprosić Meekan w prostym języku angielskim o zorganizowanie spotkania, a Meekan znajdzie najlepszy termin, wyśle zaproszenia kalendarzowe, a nawet przełoży spotkanie w ciągu kilku sekund.

Co nowego?

Poproś Meekana o zaplanowanie spotkania tak samo, jak poprosiłbyś kogokolwiek innego: „Meekan, zaplanuj spotkanie z zespołem sprzedaży w przyszłym tygodniu” lub „Zbierz wszystkich na spotkanie zespołowe” (patrz poniżej). Następnie możesz wybrać opcję codzienną, tygodniową lub miesięczną z menu rozwijanego, a Meekan sprawdzi dostępność wszystkich osób na najbliższe 7 spotkań. Zaproponuje kilka opcji i poda procentową dostępność wszystkich uczestników, dzięki czemu będziesz mógł dobrze ocenić, jaki przedział czasowy najlepiej nadaje się na cykliczne spotkanie. Poproś Meekana o zarezerwowanie jednej z opcji, a termin zostanie zsynchronizowany z kalendarzami wszystkich osób.

Meekan będzie Cię również na bieżąco informować o wszystkich wydarzeniach związanych ze spotkaniem po jego utworzeniu. Będziesz otrzymywać powiadomienia dotyczące potwierdzeń udziału, dzięki którym dowiesz się, na jakim etapie jest Twoje spotkanie i kto w nim weźmie udział.

Gdy tylko zaczniesz planować z Meekanem, będziesz się zastanawiać, jak w ogóle radziłeś sobie bez niego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z następującymi materiałami: https://doodle.com/en/resources/blog/hi-meekan-Doodle-welcomes-meekan-the-scheduling-assistant-chatbot/