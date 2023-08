Meekan, der beliebte Chatbot für die Terminplanung, hat gerade eine großartige neue Funktion zu seiner schnell wachsenden Liste von Fähigkeiten hinzugefügt. Tägliche, wöchentliche und monatliche Meetings!

Falls du es noch nicht wusstest: Meekan ist der intelligenteste KI-Planungsassistent der Welt. Er gleicht die Kalender aller Beteiligten in Sekundenschnelle ab und hilft Ihnen, den besten Zeitpunkt für ein Treffen zu finden. Meekan ist völlig kostenlos und auf Microsoft Teams und Slack verfügbar.

Alles, was Sie tun müssen, ist, Meekan in einfachem Englisch zu bitten, einen Termin für Sie zu vereinbaren, und Meekan findet die beste Zeit, sendet die Kalendereinladungen und verschiebt sogar ein Treffen in Sekundenschnelle.

Was ist also neu?

Bitten Sie Meekan, ein Meeting zu planen, so wie Sie jeden anderen auch bitten würden: "Meekan, plane ein Meeting mit dem Vertriebsteam für nächste Woche" oder "Ruf alle für ein Team-Meeting zusammen" (siehe unten). Sie können dann aus dem Dropdown-Menü täglich, wöchentlich oder monatlich auswählen, und Meekan prüft die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter für die nächsten 7 Meetings. Er schlägt Ihnen einige Optionen vor und gibt Ihnen eine prozentuale Verfügbarkeit für alle Ihre Teilnehmer an, damit Sie ein gutes Gefühl für das beste Zeitfenster für Ihr wiederkehrendes Meeting bekommen. Sagen Sie Meekan, dass er eine der Optionen buchen soll, und sie wird mit dem Kalender aller Teilnehmer synchronisiert.

Meekan hält Sie auch nach dem Meeting über alle Aktivitäten auf dem Laufenden. Sie erhalten RSVP-Benachrichtigungen, die Sie über den Status Ihres Meetings und die Teilnehmer informieren.

Wenn Sie einmal angefangen haben, mit Meekan zu planen, werden Sie sich fragen, wie Sie es jemals ohne Meekan geschafft haben.