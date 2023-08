Meekan, le chatbot de planification préféré de tous, vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à sa liste de capacités qui s'allonge rapidement. Des réunions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles !

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, Meekan est l'assistant de planification IA le plus intelligent au monde. Il fait correspondre les calendriers de chacun en quelques secondes pour vous aider à trouver le meilleur moment pour vous rencontrer. Son utilisation est totalement gratuite et il est disponible sur Microsoft Teams et Slack.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à Meekan, en anglais simple, de vous organiser une réunion, et Meekan trouve le meilleur moment, envoie les invitations au calendrier et peut même reprogrammer une réunion en quelques secondes.

Alors, quoi de neuf ?

Demandez à Meekan de planifier une réunion comme vous le feriez avec n'importe qui : "Meekan, planifie une réunion avec l'équipe des ventes la semaine prochaine" ou "Réunis tout le monde pour une réunion d'équipe" (voir ci-dessous). Vous pouvez ensuite sélectionner une réunion quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle dans le menu déroulant et Meekan vérifiera les disponibilités de chacun pour les 7 prochaines réunions. Il vous proposera quelques options et vous donnera un pourcentage de disponibilité pour tous vos participants afin que vous puissiez avoir une bonne idée du meilleur créneau horaire pour votre réunion récurrente. Dites à Meekan de réserver l'une des options, et elle sera synchronisée avec le calendrier de chacun.

Meekan vous tiendra également au courant de toutes les activités après avoir organisé la réunion. Vous recevrez des notifications de RSVP vous informant du statut de votre réunion et des personnes qui y participent.

Une fois que vous aurez commencé à planifier avec Meekan, vous vous demanderez comment vous avez pu le faire sans lui.