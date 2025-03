L'équipe Doodle est ravie d'annoncer que la startup Meekan, basée en Israël, fait désormais partie de la famille Doodle ! Le chatbot de Meekan sert d'assistant virtuel aux utilisateurs et leur permet de planifier facilement et rapidement leurs rendez-vous. Il s'agit d'une solution idéale pour améliorer le service de planification en ligne déjà très performant de Doodle.

Entièrement piloté par l'intelligence artificielle, Meekan agit comme un assistant virtuel de planification et est contrôlé par une interface conversationnelle. En réponse à une simple demande, le chatbot fait automatiquement correspondre les emplois du temps de tous les membres d'un groupe de discussion en quelques secondes et propose des dates classées par ordre de priorité. Le chatbot Meekan s'adapte et se souvient des préférences et pratiques antérieures de ses utilisateurs pour planifier et ajuster les horaires de manière optimale. Unique dans ce secteur, Meekan est entièrement piloté par l'intelligence artificielle, sans qu'aucun humain ne soit impliqué "derrière les rideaux".

Meekan a été créé en Israël en 2013 par Lior Yavor, Eyal Yavor et Matty Marianksy et a été soutenu jusqu'à présent par Horizons Ventures, un investisseur en capital-risque basé à Hong Kong. Le programmateur Meekan est déjà utilisé comme assistant robot dans les applications de messagerie instantanée de Slack et HipChat.

En tant que membres de l'équipe de direction de Doodle, les fondateurs Lior Yavor, Eyal Yavor et Matty Marianksy continueront à être responsables du développement de Meekan. Lior Yavor, PDG de Meekan :

"Nous sommes très impatients de travailler avec Doodle, une marque internationale forte qui compte plus de 26 millions d'utilisateurs par mois dans le monde. Grâce à la fonction chatbot et à d'autres développements, Doodle sera toujours le premier choix pour la programmation à l'avenir, à la fois pour un usage personnel et à des fins professionnelles."

Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse.

Nos intégrations transparentes rendent votre planification plus rapide et plus facile.