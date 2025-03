Il team di Doodle è entusiasta di annunciare che la startup Meekan, con sede in Israele, è entrata a far parte della famiglia Doodle! Il chatbot di Meekan supporta gli utenti come assistente virtuale per una programmazione facile e veloce - un'opzione perfetta per migliorare il già potente servizio di programmazione online di Doodle.

Guidato interamente dall'intelligenza artificiale, Meekan agisce come un assistente virtuale per la pianificazione ed è controllato da un'interfaccia conversazionale. In risposta a una semplice richiesta, il chatbot confronta automaticamente gli orari di tutti i membri di una chat di gruppo in pochi secondi e propone date prioritarie. Il chatbot Meekan è adattivo e ricorda le preferenze e le pratiche precedenti dei suoi utenti per pianificare e regolare in modo ottimale gli orari. Unico nel suo genere, Meekan è guidato al 100% dall'intelligenza artificiale, senza alcun intervento umano "dietro le quinte".

Meekan è stata fondata in Israele nel 2013 da Lior Yavor, Eyal Yavor e Matty Marianksy e finora è stata sostenuta dall'investitore di venture capital Horizons Ventures con sede a Hong Kong. Il pianificatore Meekan è già utilizzato come assistente robotico nelle applicazioni di messaggistica istantanea Slack e HipChat.

In quanto membri del team di gestione di Doodle, i fondatori Lior Yavor, Eyal Yavor e Matty Marianksy continueranno a essere responsabili dello sviluppo di Meekan. Lior Yavor, CEO di Meekan:

"Siamo molto contenti di lavorare con Doodle, un marchio internazionale forte con oltre 26 milioni di utenti al mese in tutto il mondo. Con la funzione chatbot e altri sviluppi, Doodle sarà ancora la prima scelta per la programmazione in futuro, sia per uso personale che per scopi aziendali."

Per ulteriori dettagli, consultare il comunicato stampa.

Le nostre integrazioni senza soluzione di continuità rendono la programmazione più rapida e semplice.