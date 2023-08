Qu'est-ce qu'un groupe de discussion ?

Un groupe de discussion répond à des questions dans une atmosphère modérée. Les activités du groupe et ses réponses aux questions qui lui sont posées peuvent orienter les recherches futures sur les décisions des clients, les produits et les services.

Les groupes de discussion sont idéaux pour le marketing, la bibliothéconomie, les sciences sociales et la recherche sur les utilisateurs. Ils peuvent offrir un retour d'information plus subtil mais naturel, contrairement aux entretiens classiques. De plus, ils sont plus faciles à organiser que les expériences ou les recherches à grande échelle.

On peut demander au groupe d'examiner toute une série de choses, notamment les nouveaux produits, les mises à jour des fonctionnalités ou les réflexions sur un sujet ou une question. Cette recherche a besoin d'un modérateur pour garantir des résultats légitimes et réduire les préjugés. Il s'agit souvent d'une personne de l'entreprise qui réalise l'étude et qui est formée pour garantir des résultats précis.

Qu'est-ce qu'une réunion de groupe de discussion ?

Pendant la réunion du groupe de discussion, l'animateur pose aux participants des questions sur le projet et les participants sont encouragés à répondre honnêtement.

L'organisation d'une de ces réunions n'est pas difficile, mais les animateurs doivent s'assurer qu'elle respecte ses objectifs et offre les informations dont l'entreprise a besoin.

Commencez par dresser une liste des objectifs du groupe de discussion. Les objectifs doivent définir le type d'informations que vous souhaitez partager et recueillir lors de la réunion. Par exemple, l'entreprise peut vouloir connaître l'opinion des gens sur un nouveau produit.

Après avoir défini les objectifs de votre réunion de groupe de discussion, identifiez les personnes que vous souhaitez voir participer. Si vous voulez recueillir des idées sur un nouveau logiciel, vos invités cibles doivent être des personnes qui maîtrisent bien le langage technologique.

Assurez-vous de disposer d'un espace approprié pour organiser la réunion du groupe de discussion. De préférence, le lieu doit se situer dans votre entreprise ou à proximité, mais ne le rendez pas trop difficile d'accès. Cela découragerait les participants de prendre part à la réunion.

N'oubliez pas de vous présenter et de préciser l'objectif du groupe de discussion.

Enfin, n'oubliez pas de prendre des notes ou d'enregistrer la réunion. Vous ne pouvez pas faire de recommandations à l'entreprise si vous n'avez pas de note de vos conclusions.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Comment planifier une réunion de groupe de discussion ?

Essayer de réunir un bon échantillon de votre public cible va s'avérer délicat. Ce sera probablement impossible, à moins d'automatiser le processus à l'aide d'un outil comme Doodle.

Avec Sondage en groupe, il vous suffit de sélectionner la plage de temps à laquelle vous souhaitez organiser votre groupe de discussion et de l'envoyer à vos participants. Ils décideront quand ils sont disponibles et, en quelques minutes, vous pourrez commencer à verrouiller vos sessions.

Doodle Professional vous permet également d'ajouter votre propre marque aux invitations à des réunions - ce qui est idéal lorsque vous invitez des membres du public. Il vous permet également de vous débarrasser des publicités et d'envoyer des rappels pour vous assurer que tout le monde participe.

Si vous organisez votre réunion virtuellement, vous pouvez ajouter votre outil de vidéoconférence préféré et des liens sont automatiquement ajoutés à l'e-mail que vous envoyez lorsqu'une heure est sélectionnée.

Avec Doodle, vous pouvez facilement réunir votre comité financier en quelques minutes sans vous embrouiller dans l'enfer des horaires. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.