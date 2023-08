Che cos'è un focus group?

Cos'è un focus group?

Un focus group risponde a domande in un'atmosfera moderata. Le attività del gruppo e le loro risposte alle domande che gli vengono poste possono orientare le future ricerche sulle decisioni dei clienti, sui prodotti e sui servizi.

I focus group sono ideali per il marketing, la biblioteconomia, le scienze sociali e la ricerca sugli utenti. Possono offrire un feedback più sottile e naturale rispetto alle tipiche interviste. Inoltre, sono più facili da organizzare rispetto agli esperimenti o alle ricerche su larga scala.

Al gruppo può essere chiesto di esaminare una serie di aspetti, tra cui: nuovi prodotti, aggiornamenti di funzionalità o pensieri su un argomento o un problema. Questa ricerca ha bisogno di un moderatore per garantire risultati legittimi e ridurre i pregiudizi. Spesso si tratta di una persona dell'azienda che sta compilando lo studio e che viene addestrata a garantire risultati accurati.

Che cos'è un incontro di focus group?

Durante l'incontro del focus group, il facilitatore pone ai partecipanti domande sul progetto e i partecipanti sono incoraggiati a rispondere onestamente.

Condurre una riunione di questo tipo non è difficile, ma i facilitatori devono assicurarsi che mantenga gli obiettivi e offra le informazioni di cui l'azienda ha bisogno.

Iniziate stilando un elenco degli obiettivi del focus group. Gli obiettivi devono definire il tipo di informazioni che si vogliono condividere e raccogliere durante l'incontro. Per esempio, l'azienda potrebbe voler conoscere l'opinione delle persone su un nuovo prodotto.

Dopo aver stabilito gli obiettivi della riunione del focus group, individuate le persone che desiderate far partecipare. Se si vogliono raccogliere idee su un nuovo programma software, gli invitati devono essere persone con una buona conoscenza del linguaggio tecnologico.

Assicuratevi di avere uno spazio adeguato per organizzare la riunione del focus group. Preferibilmente, il luogo dovrebbe trovarsi presso la vostra azienda o nelle vicinanze, ma non rendetelo troppo difficile da raggiungere. Questo scoraggerebbe i partecipanti a partecipare.

Non dimenticate di presentarvi e di chiarire lo scopo del focus group.

Infine, non dimenticate di prendere appunti o di registrare l'incontro. Non potete fare raccomandazioni all'azienda se non avete una nota dei vostri risultati.

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Come si programma un incontro di focus group?

Cercare di riunire un buon campione del vostro pubblico target sarà difficile. Probabilmente sarà impossibile, a meno che non automatizziate il processo utilizzando uno strumento come Doodle.

Con Sondaggio di gruppo dovete semplicemente selezionare l'intervallo di tempo in cui volete tenere il vostro focus group e inviarlo ai partecipanti. Saranno loro a decidere quando sono disponibili e in pochi minuti potrete iniziare a fissare le sessioni.

Doodle Professional consente anche di aggiungere il proprio marchio agli inviti alle riunioni, il che è ottimo quando si invitano membri del pubblico. Inoltre, consente di eliminare gli annunci e di inviare promemoria per assicurarsi che tutti partecipino.

Se la riunione si tiene virtualmente, è possibile aggiungere il proprio strumento di videoconferenza preferito e i link vengono aggiunti automaticamente all'e-mail inviata quando viene selezionato un orario.

Doodle vi permette di riunire facilmente il vostro comitato finanziario in pochi minuti, senza impelagarvi in un inferno di programmazione. Provatelo gratuitamente oggi stesso.