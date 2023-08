¿Qué es un grupo de discusión?

Un grupo focal responde a preguntas en un ambiente moderado. Las actividades del grupo y sus respuestas a las preguntas que se les plantean pueden orientar futuras investigaciones sobre decisiones de clientes, productos y servicios.

Los grupos focales son ideales para el marketing, la biblioteconomía, las ciencias sociales y la investigación de usuarios. Pueden ofrecer una respuesta más sutil y natural que las típicas entrevistas. Además, son más fáciles de organizar que los experimentos o las investigaciones a gran escala.

Se puede pedir al grupo que analice una serie de cosas, como nuevos productos, actualizaciones de funciones o reflexiones sobre un tema o cuestión. Esta investigación necesita un moderador que garantice la legitimidad de los resultados y reduzca los sesgos. Suele tratarse de alguien de la empresa que elabora el estudio y recibe formación para garantizar la exactitud de los resultados.

¿Qué es una reunión de grupo focal?

Durante la reunión del grupo focal, el moderador hace preguntas a los participantes sobre el proyecto y se les anima a que sean sinceros.

Dirigir una de estas reuniones no es difícil, pero los facilitadores deben asegurarse de que cumple sus objetivos y ofrece la información que la empresa necesita.

Empiece por hacer una lista de los objetivos del grupo de discusión. Los objetivos deben definir el tipo de información que se quiere compartir y recopilar en la reunión. Por ejemplo, la empresa puede querer conocer la opinión de la gente sobre un nuevo producto.

Una vez fijados los objetivos de la reunión del grupo de discusión, identifique a las personas que desea que asistan. Si quiere recabar ideas sobre un nuevo programa de software, los invitados a la reunión deben ser personas que dominen el lenguaje relacionado con la tecnología.

Asegúrese de que dispone de un espacio adecuado para celebrar la reunión del grupo de discusión. Preferiblemente, el lugar debe estar en su empresa o cerca de ella, pero no dificulte demasiado el acceso. Eso desanimará a los participantes.

No olvides presentarte y aclarar el objetivo del grupo de discusión.

Por último, no olvides tomar notas o grabar la reunión. No puedes hacer recomendaciones a la empresa si no tienes constancia de tus conclusiones.

¿Cómo se programa una reunión de grupo de discusión?

