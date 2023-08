Was ist eine Fokusgruppe?

Eine Fokusgruppe beantwortet Fragen in einer moderierten Atmosphäre. Die Aktivitäten der Gruppe und ihre Antworten auf die ihnen gestellten Fragen können als Grundlage für künftige Untersuchungen zu Kundenentscheidungen, Produkten und Dienstleistungen dienen.

Fokusgruppen sind ideal für Marketing, Bibliothekswissenschaft, Sozialwissenschaft und Nutzerforschung. Im Gegensatz zu typischen Befragungen können sie ein subtileres und natürlicheres Feedback geben. Außerdem sind sie einfacher zu organisieren als Experimente oder groß angelegte Untersuchungen.

Die Gruppe kann gebeten werden, sich eine Reihe von Dingen anzusehen, z. B. neue Produkte, Aktualisierungen von Funktionen oder Gedanken zu einem Thema oder einer Frage. Um seriöse Ergebnisse zu gewährleisten und Voreingenommenheit zu vermeiden, wird ein Moderator benötigt. Dabei handelt es sich häufig um eine Person aus dem Unternehmen, die die Studie durchführt und darin geschult ist, genaue Ergebnisse zu gewährleisten.

Was ist eine Fokusgruppensitzung?

Während der Fokusgruppensitzung stellt der Moderator den Teilnehmern Fragen zum Projekt, und die Teilnehmer werden ermutigt, ehrlich zu sein.

Die Durchführung eines solchen Treffens ist nicht schwer, aber die Moderatoren müssen sicherstellen, dass es seine Ziele einhält und Informationen liefert, die das Unternehmen benötigt.

Beginnen Sie damit, eine Liste der Ziele der Fokusgruppe zu erstellen. Die Ziele sollten die Art der Informationen festlegen, die Sie in der Sitzung austauschen und sammeln möchten. So könnte das Unternehmen beispielsweise wissen wollen, was die Teilnehmer über ein neues Produkt denken.

Nachdem Sie die Ziele Ihrer Fokusgruppensitzung festgelegt haben, bestimmen Sie die Personen, die teilnehmen sollen. Wenn Sie Ideen zu einem neuen Softwareprogramm sammeln wollen, sollten Sie Personen einladen, die die technologiebezogene Sprache gut beherrschen.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Raum für die Fokusgruppensitzung haben. Vorzugsweise sollte sich der Veranstaltungsort in oder in der Nähe Ihres Unternehmens befinden, aber er sollte für die Teilnehmer nicht zu schwer zu erreichen sein. Das würde die Teilnehmer von der Teilnahme abhalten.

Vergessen Sie nicht, sich vorzustellen und den Zweck der Fokusgruppe zu erläutern.

Vergessen Sie auch nicht, sich Notizen zu machen oder die Sitzung aufzuzeichnen. Sie können dem Unternehmen keine Empfehlungen geben, wenn Sie keine Aufzeichnungen über Ihre Ergebnisse haben.

Wie planen Sie eine Fokusgruppensitzung?

Der Versuch, eine gute Stichprobe Ihrer Zielgruppe zusammenzubekommen, wird sich als schwierig erweisen. Es wird wahrscheinlich unmöglich sein, es sei denn, Sie automatisieren den Prozess mit Hilfe eines Tools wie Doodle.

Mit Gruppenumfrage müssen Sie lediglich die Zeitspanne auswählen, in der Sie Ihre Fokusgruppe abhalten möchten, und diese an Ihre Teilnehmer senden. Diese entscheiden dann, wann sie Zeit haben, und innerhalb weniger Minuten können Sie mit der Durchführung Ihrer Sitzungen beginnen.

Sie können auch Ihr eigenes Branding in die Einladungen zu den Sitzungen einfügen, was besonders praktisch ist, wenn Sie Mitglieder der Öffentlichkeit einladen. Außerdem können Sie Anzeigen entfernen und Erinnerungen versenden, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer anwesend sind.

Wenn Sie Ihre Besprechung virtuell abhalten, können Sie Ihr bevorzugtes Videokonferenz-Tool hinzufügen, und die Links werden automatisch in die E-Mail eingefügt, die Sie senden, sobald ein Termin ausgewählt wurde.

Es ist leicht, Ihren Finanzausschuss in wenigen Minuten zusammenzubringen, ohne sich in der Planungshölle zu verheddern.