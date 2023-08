Meekan, il chatbot di pianificazione preferito da tutti, ha appena aggiunto una nuova funzione alla sua lista di abilità in rapida crescita. Riunioni giornaliere, settimanali e mensili!

Nel caso in cui non lo sappiate ancora, Meekan è l'assistente di programmazione AI più intelligente al mondo. Confronta i calendari di tutti in pochi secondi per aiutarvi a trovare il momento migliore per incontrarvi. È completamente gratuito e disponibile su Microsoft Teams e Slack.

Tutto ciò che dovete fare è chiedere a Meekan, in un linguaggio semplice, di organizzare una riunione e Meekan troverà l'orario migliore, invierà gli inviti sul calendario e persino riprogrammerà una riunione in pochi secondi.

Cosa c'è di nuovo?

Chiedete a Meekan di programmare una riunione proprio come fareste con chiunque: "Meekan, programma una riunione con il team vendite la prossima settimana" o "Riunisci tutti per una riunione di squadra" (vedi sotto). Poi si può scegliere tra giornaliero, settimanale o mensile dal menu a discesa e Meekan controllerà la disponibilità di tutti per le prossime 7 riunioni. Vi proporrà alcune opzioni e vi darà una percentuale di disponibilità per tutti i partecipanti, in modo che possiate avere un'idea della fascia oraria migliore per la vostra riunione ricorrente. Dite a Meekan di prenotare una delle opzioni e questa verrà sincronizzata con il calendario di tutti.

Meekan vi terrà aggiornati su tutte le attività anche dopo aver organizzato la riunione. Riceverete notifiche di RSVP che vi informeranno sullo stato della riunione e su chi sta arrivando.

Una volta che avrete iniziato a programmare con Meekan, vi chiederete come avete fatto senza di lui.