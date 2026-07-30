Meekan, el chatbot de programación favorito de todos, acaba de añadir una nueva función a su creciente lista de habilidades. Reuniones diarias, semanales y mensuales.

Por si aún no lo sabías, Meekan es el asistente de programación con inteligencia artificial más inteligente del mundo. Hace coincidir los calendarios de todo el mundo en cuestión de segundos para ayudarte a encontrar el mejor momento para reunirte. Y es totalmente gratuito y está disponible en Microsoft Teams y Slack.

Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Meekan en inglés sencillo que te organice una reunión, y Meekan encuentra la mejor hora, envía las invitaciones de calendario e incluso reprograma una reunión en segundos.

¿Qué hay de nuevo?

Pídele a Meekan que programe una reunión como se lo pedirías a cualquiera: "Meekan, programa una reunión con el equipo de ventas para la semana que viene" o "Reúne a todo el mundo para una reunión de equipo" (ver más abajo). A continuación, puedes seleccionar diariamente, semanalmente o mensualmente en el menú desplegable y Meekan comprobará la disponibilidad de todo el mundo para las próximas 7 reuniones. Te propondrá algunas opciones y te dará un porcentaje de disponibilidad de todos tus participantes para que puedas hacerte una idea de cuál es la mejor franja horaria para tu reunión periódica. Dile a Meekan que reserve una de las opciones y se sincronizará con el calendario de todos.

Meekan también te mantendrá al tanto de toda la actividad después de concertar la reunión. Recibirás notificaciones de confirmación de asistencia que te informarán del estado de la reunión y de quién va a asistir.

Una vez que empieces a programar con Meekan, te preguntarás cómo has podido hacerlo sin él.