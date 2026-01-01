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मीकान के साथ आवर्ती बैठकें

पढ़ने का समय: 2 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Animated robots walking

मीकान, सभी का पसंदीदा शेड्यूलिंग चैटबॉट, ने अपनी तेजी से बढ़ती क्षमताओं की सूची में अभी-अभी एक शानदार नई सुविधा जोड़ी है। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक बैठकें!

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

अगर आप पहले से नहीं जानते, तो Meekan दुनिया का सबसे स्मार्ट AI शेड्यूलिंग असिस्टेंट है। यह सेकंडों में सभी के कैलेंडर को मिलाकर आपको मिलने का सबसे अच्छा समय खोजने में मदद करता है। और यह पूरी तरह से मुफ्त है और Microsoft Teams और Slack पर उपलब्ध है।

आपको बस साधारण अंग्रेज़ी में मीकन से एक मीटिंग तय करने के लिए कहना है, और मीकन सबसे उपयुक्त समय ढूंढता है, कैलेंडर निमंत्रण भेजता है और सेकंडों में मीटिंग का पुनर्निर्धारण भी कर देता है।

 

तो नया क्या है?

मीकान से बैठक निर्धारित करने के लिए कहें, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी से भी कहते हैं, 'मीकान, अगले सप्ताह किसी समय सेल्स टीम के साथ बैठक निर्धारित करो,' या 'सभी को टीम बैठक के लिए इकट्ठा करो' (नीचे देखें)। फिर आप ड्रॉप-डाउन मेनू से दैनिक, साप्ताहिक या मासिक चुनें और Meekan अगले 7 मीटिंग्स के लिए सभी की उपलब्धता जांचेगा। वह कुछ विकल्प प्रस्तावित करेगा और आपके सभी प्रतिभागियों की उपलब्धता का प्रतिशत बताएगा, ताकि आप अपनी आवर्ती मीटिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय स्लॉट का अंदाज़ा लगा सकें। मीकन को किसी एक विकल्प को बुक करने के लिए कहें, और यह सभी के कैलेंडर के साथ सिंक हो जाएगा।

मीकान आपको मीटिंग बनाने के बाद होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी भी देता रहेगा। आपको RSVP सूचनाएं मिलेंगी, जो आपको आपकी मीटिंग की स्थिति और कौन-कौन आ रहा है, यह बताएंगी।

एक बार जब आप मीकन के साथ शेड्यूलिंग शुरू कर देंगे, तो आप सोचेंगे कि इसके बिना आपने पहले कैसे काम चलाया।

अधिक जानकारी के लिए, विचार करें: https://doodle.com/en/resources/blog/hi-meekan-doodle-welcomes-meekan-the-scheduling-assistant-chatbot/

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

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