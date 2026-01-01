Doodle टीम यह घोषणा करते हुए बेहद उत्साहित है कि इज़राइल-स्थित स्टार्टअप मीकान अब Doodle परिवार का हिस्सा बन गया है! मीकान का चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को आसान और तेज़ शेड्यूलिंग के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में सहायता करता है — जो Doodle की पहले से ही शक्तिशाली ऑनलाइन शेड्यूलिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए एकदम उपयुक्त है।

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पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित, मीकन एक वर्चुअल शेड्यूलिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है और इसे एक वार्तालाप इंटरफ़ेस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक साधारण अनुरोध के जवाब में, यह चैटबॉट सेकंडों के भीतर एक ग्रुप चैट के सभी सदस्यों के शेड्यूल को स्वचालित रूप से मिलाता है और प्राथमिकता-आधारित तारीखें प्रस्तावित करता है। मीकन चैटबॉट अनुकूलनीय है और अनुकूलतम रूप से शेड्यूल की योजना बनाने और समायोजित करने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं की पिछली प्राथमिकताओं और प्रथाओं को याद रखता है। इस उद्योग में अनूठा, मीकन 100% कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित है, जिसमें पर्दे के पीछे कोई मानव शामिल नहीं है।

मीकन की स्थापना 2013 में इज़राइल में लियोर यावोर, ईयल यावोर और मैटी मारियान्स्की द्वारा की गई थी और अब तक इसे हांगकांग स्थित वेंचर कैपिटल निवेशक होराइज़न्स वेंचर्स द्वारा समर्थन प्राप्त है। मीकन शेड्यूलर पहले से ही स्लैक और हिपचैट के इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशनों में रोबोट सहायक के रूप में उपयोग में है।

Doodle प्रबंधन टीम के सदस्यों के रूप में, संस्थापक लियोर यावोर, इयाल यावोर और मैटी मारियान्स्की मीकान के विकास के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे। मीकान के सीईओ लियोर यावोर:

हम Doodle के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जो एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है और जिसके पास दुनिया भर में प्रति माह 26 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। चैटबॉट सुविधा और अन्य विकासों के साथ, Doodle भविष्य में व्यक्तिगत उपयोग और व्यावसायिक उद्देश्यों दोनों के लिए शेड्यूलिंग के लिए पहली पसंद बना रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संदर्भ लें। प्रेस विज्ञप्ति

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