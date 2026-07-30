Doodle-teamet är mycket glada över att kunna meddela att det israeliska startupföretaget Meekan nu ingår i Doodle-familjen! Meekans chatbot fungerar som en virtuell assistent som hjälper användarna att boka möten enkelt och snabbt – en perfekt komplettering till Doodles redan kraftfulla tjänst för onlinebokning.

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Meekan, som helt och hållet drivs av artificiell intelligens, fungerar som en virtuell schemaläggningsassistent och styrs via ett konversationsgränssnitt. Som svar på en enkel förfrågan samordnar chatboten automatiskt scheman för alla deltagare i en gruppchatt inom några sekunder och föreslår prioriterade datum. Meekan-chatboten är anpassningsbar och kommer ihåg användarnas tidigare preferenser och vanor för att på bästa sätt planera och justera scheman. Meekan är unik inom branschen eftersom den till 100 % drivs av artificiell intelligens, utan att någon människa är inblandad ”bakom kulisserna”.

Meekan grundades i Israel år 2013 av Lior Yavor, Eyal Yavor och Matty Marianksy och har hittills fått stöd av den Hongkongbaserade riskkapitalinvesteraren Horizons Ventures. Meekans schemaläggare används redan som robotassistent i chattapparna Slack och HipChat.

Som medlemmar i Doodles ledningsgrupp kommer grundarna Lior Yavor, Eyal Yavor och Matty Marianksy att fortsätta att ansvara för utvecklingen av Meekan. Lior Yavor, VD för Meekan:

”Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med Doodle, ett starkt internationellt varumärke med över 26 miljoner användare per månad världen över. Tack vare chatbot-funktionen och andra nyheter kommer Doodle även i framtiden att vara förstahandsvalet för schemaläggning, både för privat bruk och i affärssammanhang.”

För mer information, se pressmeddelande.

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