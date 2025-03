Doodle-teamet er glade for at kunne meddele, at den Israel-baserede startup Meekan nu er en del af Doodle-familien! Meekan's chatbot støtter brugerne som en virtuel assistent med nem og hurtig planlægning - en perfekt løsning til at forbedre Doodles allerede stærke online planlægningstjeneste.

Meekan, der er drevet helt af kunstig intelligens, fungerer som en virtuel planlægningsassistent og styres af en samtalegrænseflade. Som svar på en simpel forespørgsel matcher chatbotten automatisk tidsplanerne for alle medlemmer af en gruppechat inden for få sekunder og foreslår prioriterede datoer. Meekan-chatbotten er adaptiv og husker brugernes tidligere præferencer og praksis for at planlægge og justere tidsplanerne optimalt. Meekan er enestående i denne branche og er 100 % drevet af kunstig intelligens, uden at der er mennesker involveret "bag gardinerne".

Meekan blev etableret i Israel i 2013 af Lior Yavor, Eyal Yavor og Matty Marianksy og er indtil nu blevet støttet af den Hong Kong-baserede venturekapitalinvestor Horizons Ventures. Meekan-planlæggeren er allerede i brug som robotassistent i instant messaging-applikationerne Slack og HipChat.

Som medlemmer af Doodle-ledelsesteamet vil stifterne Lior Yavor, Eyal Yavor og Matty Marianksy fortsat være ansvarlige for udviklingen af Meekan. Lior Yavor, administrerende direktør for Meekan:

"Vi ser meget frem til at arbejde sammen med Doodle, et stærkt internationalt brand med mere end 26 millioner brugere om måneden på verdensplan. Med chatbot-funktionen og andre udviklinger vil Doodle stadig være det første valg til planlægning i fremtiden, både til privat brug og til erhvervsformål."

For yderligere oplysninger henvises til pressemeddelelse.

Vores sømløse integrationer gør din planlægning hurtigere og nemmere.